Khách Tây khóc nấc, tìm người bán bánh bao ở TP.HCM

Orion nhiều lần bật khóc vì không tìm thấy người bán bánh bao ở gần nhà. Tiếng rao "Bánh bao, bánh bao đây" cũng trở thành trào lưu du lịch, khiến nhiều du khách quốc tế tìm kiếm tại Việt Nam.

Du khách Tây bật khóc vì không tìm thấy tiếng rao bánh bao ở TP.HCM Vị khách nước ngoài nhiều lần bật khóc vì suốt một tháng ở TP.HCM vì vẫn chưa gặp lại người bán bánh bao với tiếng rao quen thuộc.

Ngày 19/4, Orion Grove (quốc tịch Mỹ) đăng tải đoạn video nằm khóc trong phòng, miệng liên tục lẩm bẩm: "Bánh bao, bánh bao đây". Trở lại Việt Nam đã một tháng, anh vẫn chưa bắt gặp người bán bánh bao rong với tiếng rao quen thuộc - điều từng ấn tượng khó quên khi du lịch Đà Nẵng trước đó.

Giữa tháng 3, Orion chuyển đến TP.HCM sinh sống. Trang cá nhân của anh xuất hiện dày đặc các video "than thở" về việc không gặp lại tiếng rao bánh bao. Dù vẫn có thể mua bánh bao tại các quán ven đường, anh cho biết hương vị thôi là chưa đủ.

"Bánh bao là món ăn không thể thiếu trong thực đơn hàng tuần của tôi", Orion nói với Tri Thức - Znews.

Trước đó, vào tháng 5/2025, Orion từng có chuyến du lịch xuyên Việt kéo dài 3 tuần, qua TP.HCM, Nha Trang, Đà Nẵng, Hà Nội và Hạ Long. Chính tại Đà Nẵng, anh lần đầu bắt gặp tiếng rao bánh bao vang lên trong một buổi sáng.

Orion thưởng thức bia thủ công tại một quán ở TP.HCM. Ảnh: NVCC.

Tò mò bước ra ngoài, Orion nhìn thấy một người bán hàng rong chở thùng bánh bao nghi ngút khói phía sau xe máy. Lần thử đầu tiên nhanh chóng khiến anh "phải lòng" món ăn này.

"Không chỉ là món ăn, mà còn là trải nghiệm", anh kể.

Từ trải nghiệm đó, bánh bao trở thành món ăn quen thuộc của Orion, có tuần anh ăn vài lần, thậm chí có ngày ăn liền 4-5 chiếc.

Mang hai dòng máu Mỹ - Việt, Orion có tên tiếng Việt là Cường. Trở lại Việt Nam, anh bắt đầu cuộc sống mới tại TP.HCM với lịch trình học tiếng Việt mỗi sáng, khám phá thành phố và đặc biệt là hành trình tìm lại tiếng rao bánh bao đã trở thành một phần ký ức khó quên.

Không chỉ Orion, khoảng một năm trở lại đây, trên mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều video của du khách nước ngoài "săn lùng" người bán bánh bao rong tại Việt Nam.

Điểm chung của những video này là âm thanh đặc trưng: "Bánh bao, bánh bao đây". Đó là câu rao hàng rất quen thuộc với người Việt, nhưng lại trở thành dấu hiệu nhận diện đầy thú vị với du khách quốc tế. Việc đi tìm xe bánh bao không chỉ là để thưởng thức, mà trở thành một trải nghiệm phải thử khi đến Việt Nam.

Du khách Australia khám phá khu ẩm thực Bến Nghé Street Food (TP.HCM) năm 2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Anis Espoir (32 tuổi, quốc tịch Algeria và Pháp) cũng là một trong những du khách từng "đu trend" này.

Anh kể lần đầu tiên nghe thấy tiếng rao bánh bao khi đang ngủ. Âm thanh ấy đánh thức anh vào buổi sáng, khiến anh tò mò đến mức phải quay video đăng lên mạng hỏi mọi người. Đoạn video được lan truyền, thu về hơn 1,6 triệu lượt xem. Từ đó, bánh bao trở thành món anh gần như ăn mỗi ngày.

"Khi bạn nghe thấy tiếng rao bánh bao, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang thật sự ở Việt Nam", Anis chia sẻ.

Du khách Mỹ trải nghiệm uống cà phê vợt ở TP.HCM. Ảnh: Phương Lâm.

Trong bối cảnh lượng khách quốc tế đến Việt Nam liên tục tăng, những chi tiết nhỏ như tiếng rao, gánh hàng rong hay nụ cười của người bán hàng lại trở thành "chất keo" giữ chân du khách.

Chỉ riêng tháng 3, Việt Nam đón gần 2,1 triệu lượt khách quốc tế, nâng tổng lượng khách quý I lên 6,76 triệu lượt - mức cao nhất từ trước đến nay.

Trên tờ Sydney Morning Herald, cây bút du lịch Ben Groundwater từng nhận định Việt Nam là điểm đến "đã đến sẽ muốn quay lại". Sau hơn 20 năm ghé thăm, ông cho rằng sức hút của Việt Nam nằm ở sự gần gũi và năng động - nơi du khách không chỉ tham quan, mà còn có thể chạm vào đời sống thực sự.

Du khách người Anh Louis (LocalLou) chụp ảnh cùng "dì Mai" - người phụ nữ bán hoa quả trên bãi biển Nha Trang nổi tiếng toàn cầu với lời rao bằng tiếng Anh "Mango, pineapple, banana, watermelon" (Xoài, dứa, chuối, dưa hấu). Ảnh: @local_lou.