Khách ồ ạt tìm kiếm Đà Nẵng, Phú Quốc hè này

  • Thứ ba, 2/6/2026 17:53 (GMT+7)
Phú Quốc dẫn đầu xu hướng du lịch hè 2026 với lượng tìm kiếm vé máy bay tăng 56%, trong khi Đà Nẵng, Côn Đảo và các điểm đến ven biển tiếp tục hút khách Việt.

Ngoại ngoại tắm nắng trên bãi Kem, Phú Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo dữ liệu Traveloka công bố ngày 2/6, Phú Quốc là điểm đến biển đảo có mức tăng trưởng tìm kiếm vé máy bay cao nhất cả nước trong mùa hè này với 56%. Côn Đảo theo sau với mức tăng 42%, cho thấy sức hút của các kỳ nghỉ biển đảo vẫn chưa hạ nhiệt.

Ở góc độ tổng quan, Đà Nẵng được đánh giá là điểm đến mùa hè hàng đầu khi vươn lên dẫn đầu danh sách điểm lưu trú được yêu thích nhất, đồng thời ghi nhận lượng đặt vé máy bay nội địa tăng mạnh.

Ở phân khúc du lịch đô thị, TP.HCMHà Nội tiếp tục nằm trong nhóm điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất về vé máy bay, phản ánh xu hướng du lịch ngắn ngày, staycation và kết hợp công việc - nghỉ dưỡng.

Trong đó, Vũng Tàu nổi lên nhờ lợi thế di chuyển thuận lợi bằng ôtô từ trung tâm TP.HCM, phù hợp với các chuyến đi tự lái cuối tuần. Trong khi đó, Nha Trang, Quy NhơnMũi Né vẫn giữ sức hút ổn định khi bước vào giai đoạn cao điểm tháng 8.

Du khách chụp ảnh trước Chùa Cầu, Hội An sau khi công trình hoàn tất trùng tu hồi cuối tháng 7/2025. Ảnh: Phạm Toàn.

Theo nền tảng du lịch số trên, trong bối cảnh mùa du lịch hè bước vào cao điểm cùng kỳ nghỉ dài của học sinh, lượng đặt dịch vụ du lịch nội địa đang tăng trưởng mạnh mẽ. Du khách Việt ngày càng ưu tiên những chuyến du lịch biển đảo chất lượng cao, hình thức staycation và các hành trình gắn với sự kiện, lễ hội.

Bà Huỳnh Thị Mai Thy, Giám đốc Traveloka Việt Nam, cho rằng du khách Việt ngày càng chủ động hơn trong việc lên kế hoạch. Chuyến đi nội địa không còn chỉ là kỳ nghỉ ngắn, mà trở thành một phần của nhu cầu tái tạo năng lượng và phong cách sống.

Trong khi du lịch nội địa giữ vai trò chủ đạo, nhu cầu đi nước ngoài vẫn tăng. Traveloka ghi nhận Thái Lan là điểm đến quốc tế được du khách Việt quan tâm nhiều nhất, tiếp theo là SingaporeMalaysia, nhờ sức hút từ lễ hội âm nhạc, sự kiện giải trí và các chuyến lưu diễn quốc tế trong khu vực.

Ngoài ra, du khách cũng có xu hướng đặt vé vào chương trình khuyến mãi ngày đôi (như ngày 6/6) nhằm tối ưu chi phí cho mỗi chuyến đi.

30:1820 hôm qua

Quỳnh Trang

