Sắp có chuyến bay 'toàn ghế thương gia' đầu tiên thế giới đến Phú Quốc

Hãng hàng không Malaysia vừa tiếp nhận máy bay ATR 72-600 toàn ghế thương gia đầu tiên thế giới, hướng tới trải nghiệm "bán chuyên cơ riêng" ở Đông Nam Á, trong đó có Phú Quốc.

Ngày 20/5, chiếc ATR 72-600 đầu tiên trên thế giới sử dụng cấu hình ATR HighLine "All-Business Class" (toàn ghế thương gia) hạ cánh xuống Kuala Lumpur (Malaysia). Máy bay được hãng sản xuất ATR bàn giao cho hãng hàng không Berjaya Air, đánh dấu cột mốc mới của ngành hàng không khu vực.

Mẫu cabin mới của hãng sản xuất máy bay ATR vừa được Cơ quan An toàn Hàng không châu Âu (EASA) cùng giới chức Malaysia cấp chứng nhận hồi đầu tháng, cho phép khai thác thương mại toàn cầu. Đây là chiếc ATR 72-600 đầu tiên gia nhập đội bay Berjaya Air, cũng là máy bay đầu tiên sử dụng bộ sưu tập cabin cao cấp mới của ATR.

"Chiếc máy bay này sẽ được sử dụng cho đường bay Subang (Malaysia) - Phú Quốc trong kế hoạch sắp tới của Berjaya Air. Du khách quốc tế có thể rút ngắn hành trình, bay thẳng tới đảo ngọc của Việt Nam", ông Jean-Pierre Clercin, Giám đốc điều hành và phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương của ATR, nói với Tri Thức - Znews.

Toàn cảnh máy bay ATR 72-600 đầu tiên trên thế giới sử dụng cấu hình ATR HighLine "All-Business Class" (toàn ghế thương gia).

Bên trong máy bay "toàn ghế thương gia"

ATR 72 là dòng tàu bay chở khách thân hẹp chặng ngắn, có hai động cơ turbine cánh quạt. Phiên bản ATR 72-600 HighLine "All-Business Class" là bước phát triển hoàn toàn khác so với dòng ATR 72-500 từng quen thuộc tại Việt Nam.

Đây là sản phẩm hiện đại hơn, hướng tới trải nghiệm "bán chuyên cơ riêng", kết hợp sự thoải mái của khoang thương gia với hiệu quả vận hành của máy bay cánh quạt.

Dự án phát triển khoang cabin VIP này kéo dài 3 năm kể từ khi ATR và Berjaya ký hợp đồng vào năm 2023. Ý tưởng ban đầu đến từ Berjaya Group - tập đoàn sở hữu nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp trong khu vực, với mong muốn muốn xây dựng dịch vụ vận chuyển tương xứng cho khách lưu trú.

Ông Jean-Pierre Clercin, Giám đốc điều hành và phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương của ATR, phát biểu tại buổi lễ bàn giao máy bay tại sân bay Subang, Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 20/5.

Khoang hành khách được thiết kế hoàn toàn theo cấu hình thương gia với 26 ghế bố trí kiểu 1-1, giúp toàn bộ hành khách có lối đi riêng và vị trí cạnh cửa sổ.

Ghế bọc da có chiều rộng khoảng 21,9 inch, lớn hơn đáng kể so với mức 17 inch của ghế tiêu chuẩn. Khoảng cách ghế cũng được cải thiện rõ rệt với mức 38-39 inch tùy vị trí ghế trong khi cấu hình phổ thông thông thường chỉ khoảng 28-29 inch.

ATR giới thiệu đây là loại ghế rộng nhất từng lắp trên nền tảng ATR, đi kèm không gian cá nhân lớn, bàn làm việc, hộc chứa đồ và cổng sạc USB.

26 ghế thương gia hiện đại bên trong khoang hành khách.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất là thiết kế trần kiểu "executive", loại bỏ khoang hành lý phía trên để thay bằng các tấm ốp liền mạch, giúp khoang cabin sáng và thoáng hơn nhờ ánh sáng tự nhiên.

Theo ATR, không gian này được thiết kế để tạo cảm giác tương đương một chuyên cơ tư nhân cỡ lớn nhưng vẫn sử dụng nền tảng máy bay khu vực tiết kiệm nhiên liệu.

"Đây không chỉ là một mẫu máy bay mới mà còn là một trải nghiệm di chuyển hoàn toàn khác biệt trong phân khúc máy bay khu vực. ATR HighLine kết hợp sự thoải mái và tính riêng tư của hàng không cao cấp với hiệu quả vận hành và tính linh hoạt của dòng máy bay cánh quạt thương mại khu vực hàng đầu thế giới", ông Jean-Pierre khẳng định.

Những suất ăn được phục vụ trên máy bay.

Phú Quốc là thị trường trọng điểm

Berjaya Air sẽ bắt đầu khai thác máy bay ATR 72-600 HighLine "All-Business Class" trong tháng 6, mở chuyến bay đầu tiên trên đường bay mới giữa sân bay Subang (Malaysia) và Koh Samui (Thái Lan).

Sau đó, hãng sẽ triển khai trải nghiệm "xa xỉ với chi phí hợp lý" trên mạng bay khu vực mở rộng mới, với các đường bay thẳng khắp Malaysia, Thái Lan, Việt Nam và Indonesia, tập trung phục vụ hệ thống khách sạn và khu nghỉ dưỡng của Berjaya Group. Máy bay mới với cấu hình ATR HighLine cũng sẽ được khai thác cho các chuyến bay thuê chuyến (charter) tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

"Kế hoạch khai thác đường bay Phú Quốc dự kiến bắt đầu từ tháng 8 nhưng có thể được đẩy sớm lên tháng 7 nếu có phản hồi tích cực từ thị trường. Ngay sau khi công bố cấu hình máy bay mới, chúng tôi đã nhận được nhiều yêu cầu thuê chuyến riêng cho các kỳ nghỉ gia đình ngắn ngày", ông Chester Voo, thành viên hội đồng quản trị độc lập của Berjaya Air, nói với Tri Thức - Znews.

Ông Chester Voo, thành viên hội đồng quản trị độc lập của Berjaya Air, phát biểu tại buổi lễ bàn giao máy bay tại sân bay Subang, Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 20/5.

Theo ông Chester Voo, hãng cũng đang xúc tiến hợp tác với các hệ thống khách sạn và resort cao cấp tại Phú Quốc để xây dựng các gói du lịch trọn gói. Giá vé phổ thông hiện dao động khoảng 1.200-1.400 RM (khoảng 6,8-7,9 triệu đồng), chủ yếu do các hãng truyền thống và giá rẻ khai thác. Trong khi đó, mức giá dự kiến của Berjaya Air khoảng 3.000 RM (gần 17 triệu đồng).

Dù giá cao gần gấp đôi, hãng cho rằng sản phẩm này hướng tới trải nghiệm tương tự chuyên cơ riêng, với thủ tục nhanh gọn tại sân bay Subang, khoang khách riêng tư và dịch vụ thương gia đồng bộ.

Mỗi chuyến bay chỉ phục vụ khoảng 3-4 gia đình, tạo cảm giác như thuê trọn chuyến bay riêng. Du khách không phải nối chuyến từ Hà Nội hay TP.HCM đi Phú Quốc mà sẽ bay thẳng từ sân bay Subang.

"Khoảng 30% khách đến các khách sạn cao cấp tại Phú Quốc thuộc nhóm có thu nhập cao, muốn một phương thức di chuyển thoải mái và đẳng cấp hơn vé thương gia thông thường nhưng rẻ hơn rất nhiều so với thuê chuyên cơ tư nhân", đại diện hãng nói, cho hay giá thuê chuyên cơ riêng hiện có thể lên tới 18.000 USD mỗi giờ bay.

Phi công, nhân viên mặt đất của hãng Berjaya Air.

Ông Jean-Pierre cho biết Berjaya Air nhìn thấy tiềm năng lớn của Phú Quốc nhờ sự hiện diện của nhiều khu nghỉ dưỡng quốc tế xa xỉ, nhằm thu hút nhóm khách hàng cao cấp mới.

"Ý tưởng của chúng tôi rất đơn giản. Nếu hành khách đã nghỉ dưỡng tại một resort siêu sang, họ cũng sẽ muốn có trải nghiệm bay tương xứng", ông nói.

Ngoài Phú Quốc, hãng bay đang nghiên cứu mở thêm 2-3 điểm đến khác tại Việt Nam, như Đà Nẵng - nơi tập trung nhiều quần thể nghỉ dưỡng cao cấp. Mục tiêu của hãng là khai phá một phân khúc thị trường ngách hoàn toàn mới, cung cấp trải nghiệm xa xỉ của chuyên cơ cá nhân với mức giá dễ tiếp cận hơn nhiều cho du khách.

Tiềm năng lớn tại Việt Nam

Ở góc độ rộng hơn, ATR đánh giá Việt Nam là thị trường hàng không khu vực giàu tiềm năng. Ông Jean-Pierre cho rằng hiện khoảng 90-95% lượng khách hàng không Việt Nam đang tập trung tại một số sân bay lớn, trong khi nhiều sân bay địa phương chưa được khai thác hết công suất.

"Việt Nam có thể cần 20-30 chiếc máy bay của ATR để phát triển hàng không khu vực", ông nói.

Theo đại diện nhà sản xuất máy bay, bên cạnh nhu cầu di chuyển giữa các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, Việt Nam còn nhiều dư địa để mở rộng kết nối tới các thành phố tuyến 2 và các điểm du lịch có đường băng ngắn như Cần Thơ, Côn Đảo hay Điện Biên. Trong khi đó, ATR 72-600 HighLine có thể tiếp cận các sân bay mà máy bay phản lực khó khai thác.

"Côn Đảo đặc biệt thú vị vì đường băng ngắn, rất ít loại máy bay có thể cất/hạ cánh được, nhưng ATR thì có thể. Nơi đây lại có những khu nghỉ dưỡng sang trọng", ông nói.

Buổi lễ bàn giao máy bay ATR 72-600 HighLine "All-Business Class" tại sân bay Subang, Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 20/5.

Theo ông Jean-Pierre, ATR không chỉ hướng tới khách nghỉ dưỡng mà còn muốn mở ra một phân khúc mới cho hàng không khu vực, gồm các chuyến bay doanh nghiệp hoặc bay thuê chuyến định kỳ theo mô hình tương tự hãng máy bay phản lực tư nhân JSX tại Mỹ.

Lãnh đạo ATR nhận định khi kết hợp khả năng tiếp cận sân bay nhỏ của máy bay cánh quạt với khoang VIP cao cấp, sản phẩm này có thể tạo ra một mô hình di chuyển hoàn toàn mới tại Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng.

Ông cho rằng trong nhiều năm, thị trường hàng không Việt Nam được dẫn dắt bởi các hãng lớn như Vietnam Airlines hay Vietjet với trọng tâm là máy bay phản lực cỡ lớn phục vụ các đường bay đông khách.

Dù ATR không phải dòng máy bay lớn, hãng tin loại tàu bay này có thể mang tới nhóm khách "đóng góp giá trị cao" cho du lịch nhờ kết nối trực tiếp với các khu nghỉ dưỡng sang trọng.

"Nếu muốn thúc đẩy kết nối hàng không khu vực tại Việt Nam, thị trường cần một sản phẩm hiện đại hơn và ATR 72-600 HighLine có thể đảm nhận vai trò đó", ông Jean-Pierre nói.

Bên ngoài máy bay ATR 72-600 HighLine "All-Business Class" đầu tiên trên thế giới.