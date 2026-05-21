Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi người dân không tổ chức đám cưới ở nước ngoài

Giữa áp lực kinh tế từ chiến sự Iran và đồng rupee lao dốc, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tiếp tục kêu gọi người dân hạn chế tổ chức đám cưới xa hoa ở nước ngoài.

Đám cưới của Anant Ambani - con trai của tỷ phú giàu nhất Ấn Độ và ái nữ tập đoàn ngành dược Radhika Merchant ngày 14/7/2024. Ảnh: Hindu Times.

Lớn lên tại Ấn Độ, Shubhangi Seth luôn mơ về một đám cưới bên hồ Como ở Italy, nơi nổi tiếng với những dãy núi Alps bao quanh và mặt nước xanh biếc. Đây cũng là nơi nhiều người nổi tiếng như George và Amal Clooney hay John Legend và Chrissy Teigen tổ chức hôn lễ.

Tuy nhiên, theo thời gian, cô gái 29 tuổi sống tại Mumbai dần từ bỏ giấc mơ hồ Como để ưu tiên truyền thống và văn hóa quê nhà. "Tôi chỉ muốn một đám cưới thật truyền thống, đậm chất cội nguồn ở Ấn Độ", cô nói với CNN.

Lựa chọn của Seth cũng phản ánh thông điệp mà Thủ tướng Narendra Modi đang thúc đẩy thông qua chiến dịch "Wed in India", kêu gọi người dân ưu tiên tổ chức đám cưới trong nước thay vì ra nước ngoài để gìn giữ văn hóa và hạn chế dòng ngoại tệ chảy ra ngoài.

"Xu hướng tổ chức đám cưới ở nước ngoài đang gia tăng rất nhanh. Nhưng hãy nghĩ tới việc điều đó kéo theo lượng lớn ngoại tệ chảy ra nước ngoài. Khi nói tới đám cưới, tôi không nghĩ có nơi nào đẹp và thiêng liêng với chúng ta hơn chính Ấn Độ", ông Modi phát biểu tại một cuộc vận động gần đây.

Nữ diễn viên Bollywood Priyanka Chopra và chồng là ca sĩ Nick Jonas, tại tiệc cưới của họ ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 4/12/2018. Ảnh: Reuters.

Theo giới quan sát, Thủ tướng Ấn Độ muốn bảo toàn dự trữ ngoại hối để hỗ trợ đồng rupee và tạo vùng đệm trước các cú sốc kinh tế tiếp theo. Lời kêu gọi này càng trở nên cấp bách hơn trước sức ép kinh tế từ cuộc chiến Iran. Trước đó, ông Modi cũng mong muốn người dân hạn chế du lịch nước ngoài, hạn chế mua vàng trong vòng một năm.

Tất cả diễn ra trong bối cảnh đồng rupee đã mất hơn 5% giá trị kể từ khi chiến sự nổ ra, trở thành đồng tiền giảm mạnh nhất châu Á trong nhóm các nền kinh tế lớn.

Ngành cưới hỏi tại Ấn Độ đã thay đổi mạnh trong thập niên qua dưới ảnh hưởng của Bollywood, văn hóa người nổi tiếng và mạng xã hội. Ngày nay, nhiều đám cưới kéo dài nhiều ngày với quy mô hoành tráng, tạo nên ngành công nghiệp trị giá khoảng 130 tỷ USD , theo báo cáo của ngân hàng đầu tư Jefferies (Mỹ).

Đây hiện là lĩnh vực tiêu dùng lớn thứ 2 tại Ấn Độ sau thực phẩm và hàng tạp hóa, được giới thiệu có quy mô gần gấp đôi thị trường cưới tại Mỹ. Kết hợp nghi lễ truyền thống, di sản văn hóa với những màn trình diễn xa hoa, các đám cưới Ấn Độ còn được xem là công cụ thể hiện "quyền lực mềm" của quốc gia này.

Cung điện Umaid Bhawan nơi Priyanka Chopra và Nick Jonas kết hôn. Ảnh: Andrey Khrobostov.

Năm 2024, đám cưới của Anant Ambani - con trai tỷ phú giàu nhất Ấn Độ Mukesh Ambani - diễn ra hoành tráng tại Jamnagar và Mumbai, với danh sách khách mời gồm: Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Rihanna, Mark Zuckerberg, Bill Gates và Thủ tướng Modi.

Trước đó vài năm, diễn viên Priyanka Chopra kết hôn với ca sĩ Nick Jonas trong lễ cưới xa hoa tại cung điện Umaid Bhawan ở thành phố Jodhpur.

Ấn Độ có khoảng 8-10 triệu đám cưới mỗi năm. Theo những người trong ngành, các lễ cưới xa hoa trong nước ngày càng phổ biến. Chuyên gia tổ chức đám cưới cao cấp Vikramjeet Sharma cho biết nhiều khách hàng hiện ưu tiên tổ chức tại Ấn Độ nhưng vẫn giữ sự sang trọng.

Sharma, người làm việc trong ngành gần 20 năm, cho biết đội ngũ của ông tổ chức khoảng 28 đám cưới năm ngoái nhưng chỉ 3 lễ cưới diễn ra ở nước ngoài. "Số lượng đám cưới diễn ra tại Ấn Độ, quy mô đám cưới và chi phí trung bình cho mỗi đám cưới đều tăng đáng kể", ông nói.

Một nhà tổ chức khác là Monil Shah cho biết đã xuất hiện "sự chuyển dịch rõ rệt" khi nhiều cặp đôi chọn cưới trong nước.

Tiệc cưới xa hoa của tỷ phú Ấn Độ trên du thuyền tham quan vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, sáng 11/2. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Cô dâu Seth và chồng sắp cưới đã dành nhiều tháng chuẩn bị lễ cưới trong nước, thay vì gánh các chi phí khổng lồ của những đám cưới xa hoa ở nước ngoài.

Cuối năm nay, cặp đôi sẽ tổ chức hôn lễ tại Jaipur - "thành phố hồng" nổi tiếng với nhiều công trình mang gam màu pastel được ví giống bối cảnh phim của đạo diễn Wes Anderson.

Jaipur cũng là một trong những điểm đến cưới nổi tiếng nhất Ấn Độ, nơi các cung điện và pháo đài cổ trở thành phông nền cho những lễ hội kéo dài nhiều ngày. "Ở Ấn Độ luôn có cảm giác rất thoải mái. Điều đó rất khó tìm thấy ở nước ngoài", Seth nói.