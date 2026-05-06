Nhìn lại nhóm khách 'chi đậm' ngày càng đông đúc ở Việt Nam

Gần 90 chuyến bay thẳng mỗi tuần, làn sóng tổ chức đám cưới xa hoa của giới siêu giàu cùng nhu cầu trải nghiệm mới, đưa Việt Nam trở thành điểm đến nổi bật của khách Ấn Độ.

Cặp đôi du khách Ấn Độ vui chơi tại phố đi bộ Bùi Viện, TP.HCM, tháng 12/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

6h43 ngày 1/5, chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không Air India từ New Delhi đến Hà Nội hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Nếu như trước đây chưa có đường bay thẳng, thì hiện nay giữa Việt Nam và Ấn Độ đã có gần 90 chuyến bay mỗi tuần, trở thành "hệ số nhân" thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân và thương mại.

Người Ấn Độ đang "vẽ lại" bản đồ du lịch, chuyển hướng sang châu Á thay vì các hành trình quen thuộc qua Trung Đông. Trong xu hướng này, Việt Nam ghi nhận mức tăng 130% về lượng đặt vé máy bay so với cùng kỳ năm trước.

Trong 4 tháng đầu năm, Ấn Độ xếp thứ 7 trong số các thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam, với mức tăng trưởng 59,1%, tiếp tục khẳng định vai trò là thị trường chiến lược còn nhiều dư địa.

"Ấn Độ là một trong những thị trường du lịch outbound tăng trưởng nhanh nhất thế giới với quy mô dân số lớn, tầng lớp trung lưu mở rộng nhanh chóng và nhu cầu du lịch quốc tế ngày càng gia tăng. Quốc gia này đang trở thành thị trường ngày càng quan trọng đối với nhiều điểm đến tại châu Á, trong đó có Việt Nam", Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Nguyễn Trùng Khánh nhận định.

10 THỊ TRƯỜNG GỬI KHÁCH HÀNG ĐẦU ĐẾN VIỆT NAM 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 Nguồn: Cục Thống kê (Bộ Tài chính) Nhãn Trung Quốc đại lục Hàn Quốc Nga Đài Loan (Trung Quốc) Campuchia Mỹ Ấn Độ Nhật Bản Australia Philippines Lượt khách Triệu lượt 1.85 1.65 0.5 0.43 0.39 0.38 0.32 0.31 0.25 0.24

Chân dung khách Ấn Độ

Năm 2025, Việt Nam đón gần 750.000 lượt khách Ấn Độ, tăng 49% so với năm trước, đưa quốc gia này vào nhóm 6 thị trường gửi khách lớn nhất. Riêng Đà Nẵng ghi nhận hơn 476.000 lượt, chiếm 63% tổng lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam.

Ấn Độ liên tục nằm trong số các thị trường tăng trưởng nhanh nhất, phản ánh nhu cầu du lịch gia tăng và sức hấp dẫn của Việt Nam với tư cách là điểm đến an toàn, thân thiện, giàu trải nghiệm.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng nổi lên là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất đối với du lịch Ấn Độ sau đại dịch Covid-19. Giai đoạn 2019-2024, Việt Nam nằm trong nhóm 4 thị trường khách quốc tế đến tăng trưởng nhanh nhất của Ấn Độ.

"Sự tăng trưởng hai chiều này cho thấy mối quan hệ hợp tác cân bằng, thực chất và cùng có lợi giữa hai quốc gia", Cục trưởng nhấn mạnh.

Khách Ấn Độ trên hải trình khám phá vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, cuối tháng 4. Ảnh: Đinh Hà.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Giám đốc công ty du lịch PYS Travel, du khách Ấn Độ đang khám phá Việt Nam ngày càng sâu rộng. Bên cạnh các điểm đến quen thuộc như Phú Quốc, Đà Nẵng hay TP.HCM, họ mở rộng hành trình tới những địa phương giàu tiềm năng như Hà Nội, Quảng Ninh, Ninh Bình.

"Du khách Ấn Độ thường đi theo nhóm, cùng gia đình, lưu trú dài ngày và tìm kiếm trải nghiệm có chiều sâu, gắn với văn hóa, chăm sóc sức khỏe cũng như tổ chức các sự kiện đặc biệt", bà Hiền nói với Tri Thức - Znews.

Những đặc điểm này phù hợp với thế mạnh của du lịch Việt Nam, đặc biệt ở các phân khúc du lịch văn hóa - di sản, du lịch gia đình, MICE (du lịch kết hợp hội thảo) và du lịch cưới, mở ra tiềm năng dài hạn cho thị trường.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông của Công ty du lịch Vietluxtour, cho biết Ấn Độ là thị trường đặc thù khi kết hợp nhiều mô hình như tour đoàn lớn, MICE, du lịch cưới và khách gia đình tự túc. Điển hình là đoàn 4.500 khách của một tỷ phú Ấn Độ đến Hà Nội - Hạ Long - Ninh Bình năm 2024, cho thấy năng lực phục vụ các đoàn quy mô lớn của Việt Nam.

"Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan vẫn là điểm đến quen thuộc với du khách Ấn Độ. Tuy nhiên, Việt Nam đang vươn lên nhanh và trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm", bà Thu nhận định.

Khách Ấn Độ đón hoàng hôn tại Phú Quốc dịp cuối năm 2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Gần đây, hàng loạt tỷ phú, giới siêu giàu Ấn Độ liên tục lựa chọn Quảng Ninh để tổ chức đám cưới xa hoa tại vịnh Hạ Long. Chỉ trong 3 tháng đầu năm, địa phương này đã đón 4 đám cưới của các gia đình tỷ phú Ấn Độ, mỗi sự kiện kéo dài 3-4 ngày với hàng trăm khách mời.

Theo đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, các đám cưới Ấn Độ thường có quy mô lớn, yêu cầu cao về không gian, ẩm thực và dịch vụ. Việc Quảng Ninh được lựa chọn cho thấy hạ tầng du lịch đã đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt ở phân khúc cao cấp.

Các khu nghỉ dưỡng, khách sạn, tàu du lịch cùng năng lực tổ chức sự kiện đang giúp điểm đến này gia tăng sức cạnh tranh trong khu vực. Mỗi sự kiện thành công cũng tạo hiệu ứng lan tỏa, nâng cao uy tín trên thị trường du lịch cưới.

Giới siêu giàu Ấn Độ tổ chức đám cưới xa hoa trên du thuyền giữa vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, hồi tháng 2. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Sức hút và dư địa

Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, trong những năm gần đây, việc đi lại giữa Việt Nam và Ấn Độ thuận tiện hơn nhờ mở rộng kết nối hàng không trực tiếp. Đây là yếu tố then chốt thúc đẩy trao đổi khách hai chiều.

Tuy nhiên, một số điểm đến được ưa chuộng như Đà Nẵng vẫn chưa có đủ đường bay thương mại tương xứng. Điều này đòi hỏi tiếp tục điều chỉnh hiệp định hàng không song phương để mở rộng mạng lưới.

Bên cạnh đó, chính sách thị thực điện tử (e-visa) và việc gia hạn thời gian lưu trú lên 90 ngày, cho phép nhập cảnh nhiều lần, cũng góp phần tạo thuận lợi cho du khách hai nước.

Ở cấp địa phương, nhiều tỉnh, thành chủ động tiếp cận thị trường Ấn Độ thông qua hội chợ, chương trình khảo sát và các hoạt động xúc tiến chuyên đề, tập trung vào MICE, lễ hội và du lịch Halal.

Khách Ấn Độ tại Phú Quốc, Hà Nội, TP.HCM. Ảnh: Linh Huỳnh, Việt Linh.

Theo bà Thu từ Vietluxtour, sự gia tăng của khách Ấn Độ mở ra cơ hội kéo dài thời gian lưu trú và nâng mức chi tiêu. Tuy nhiên, thị trường này cũng đặt ra yêu cầu cao về ẩm thực, nhân sự am hiểu văn hóa và năng lực vận hành các đoàn lớn.

Thực tế cho thấy nhóm khách này chưa sử dụng trọn vẹn hệ sinh thái dịch vụ tại Việt Nam. Dù đánh giá cao cảnh quan và điểm đến, họ vẫn dè dặt về chất lượng ẩm thực và năng lực tổ chức sự kiện. Nhiều đoàn khách mang theo đầu bếp riêng, trong khi việc điều hành lễ cưới vẫn do các công ty Ấn Độ đảm nhiệm.

Mỗi năm, khoảng 18 triệu lượt khách Ấn Độ du lịch tại Đông Nam Á, trong khi lượng khách đến Việt Nam vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Điều này cho thấy dư địa tăng trưởng còn rất lớn.

Theo Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh, hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia hội chợ, roadshow và tăng cường hợp tác với các hãng lữ hành Ấn Độ. Đồng thời, ngành công nghiệp điện ảnh Bollywood cũng được xem là hướng đi hiệu quả để quảng bá điểm đến.

Du khách Ấn Độ ngắm biển Phú Quốc. Ảnh: Linh Huỳnh.

Bà Thu cho rằng trong giai đoạn tới, du lịch Việt Nam cần chuyển từ mục tiêu "tăng số lượng" sang "đúng phân khúc" đối với dòng khách Ấn Độ.

Bên cạnh lợi thế về visa và hàng không, việc hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ phù hợp, từ ẩm thực chay, đạo Jain, Halal đến năng lực tổ chức MICE và du lịch cưới, sẽ đóng vai trò quyết định.

"Nếu đáp ứng tốt các yêu cầu này, Ấn Độ không chỉ là thị trường tăng trưởng nhanh mà còn có thể trở thành thị trường chiến lược, mang lại giá trị cao cho du lịch Việt Nam trong những năm tới", bà nhận định.