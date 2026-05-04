Hoàng hôn và bình minh ngoạn mục trên du thuyền giữa vịnh Hạ Long

Cuối tháng 4, du khách Luca cùng ông nội Sandro (quốc tịch Italy) lựa chọn du thuyền 5 sao Paradise Elegance để trải nghiệm khám phá vịnh Hạ Long. Chỉ sau 15 phút lên tàu, cả 2 bày tỏ sự choáng ngợp trước khung cảnh di sản thế giới. Đây là hai trong số hơn 70.000 lượt khách tham quan vịnh Hạ Long trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.
Du thuyền có 31 cabin thiết kế theo phong cách tân cổ điển, đi kèm hệ thống tiện ích cao cấp như spa, bể sục jacuzzi, quầy bar và nhà hàng nổi. Du khách lên du thuyền từ cảng Tuần Châu, được giới thiệu ngắn gọn về lịch trình 2 ngày 1 đêm cùng các quy định an toàn trước khi bắt đầu hành trình. Ông Nguyễn Quốc Duy, Giám đốc kinh doanh hãng du thuyền và khách sạn cao cấp Paradise Vietnam, cho biết ở phân khúc du thuyền ngủ đêm dịp nghỉ lễ, khách quốc tế chiếm ưu thế do thị trường này có nhiều thời gian lưu trú và khám phá vịnh.
Sau màn chào đón, du khách làm thủ tục nhận phòng. Hạng phòng Deluxe Balcony Cabin được trang bị giường cỡ lớn, ban công riêng rộng rãi, khu thay đồ và phòng tắm khép kín, mang tiêu chuẩn tương đương khách sạn 5 sao trên vịnh. Lịch trình chi tiết của chuyến đi được đặt sẵn trong phòng để du khách tiện theo dõi.
Bên trong du thuyền, nhà hàng Le Marin phục vụ các bữa ăn theo tiêu chuẩn Michelin trong suốt hành trình khám phá vịnh Hạ Long. Không gian có sức chứa 60-90 khách, thiết kế theo phong cách tân cổ điển với gam nâu trầm, sử dụng vật liệu cao cấp và bố cục hài hòa. Nhà hàng bố trí các kệ trưng bày rượu vang và đồ gốm sứ men lam truyền thống. Hệ thống cửa kính lớn bao quanh giúp du khách vừa thưởng thức ẩm thực, vừa chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của vịnh di sản.
Du thuyền tiến sâu vào lõi vịnh Hạ Long, với điểm dừng chân đầu tiên là đảo Ti Tốp. Du khách có thể lựa chọn chinh phục 450 bậc thang lên đỉnh núi để ngắm toàn cảnh vịnh di sản từ trên cao, hoặc thư giãn, tham gia các hoạt động thể thao trên bãi biển.
Nhiều du khách lựa chọn tắm biển tại đảo Ti Tốp. Đại diện du thuyền cho biết khách quốc tế thường ưu tiên các trải nghiệm địa phương, khám phá thiên nhiên thông qua các hoạt động khác nhau. Các thị trường khách chính gồm Ấn Độ, Mỹ, Anh, Đài Loan (Trung Quốc) và Tây Ban Nha.
Điểm tham quan thứ 2 trong buổi chiều là hang Luồn, nằm trên đảo Bồ Hòn, cách đất liền khoảng 14 km.
Du khách được đưa đến điểm tham quan bằng thuyền nhỏ. Mỗi thuyền đều trang bị áo phao, hành khách bắt buộc phải mặc trong suốt hành trình.
Cửa hang hẹp, uốn cong như hình cánh cung, du khách phải luồn qua núi để vào khu vực lòng hồ rộng lớn, được bao bọc bởi các dãy núi cao xung quanh. Du khách có thể chiêm ngưỡng hang bằng thuyền nan...
... hoặc trải nghiệm chèo kayak. Hang Luồn được mệnh danh là thiên đường chèo kayak trên vịnh Hạ Long. Không gian kín, ít sóng, mặt nước phẳng và cảnh quan đá vôi bao quanh giúp trải nghiệm chèo thuyền nhẹ nhàng, thuận lợi cho nhiều nhóm khách.
Kết thúc tham quan, du thuyền thả neo tại địa điểm nghỉ đêm. Du khách trải nghiệm lớp học nấu ăn món Việt trên boong thượng.
Một số du khách lựa chọn nghỉ ngơi, thưởng thức tiệc nhẹ và cocktail, chờ ngắm hoàng hôn giữa lòng di sản.
Trong khi đó, khu vực nhà hàng sôi động với chương trình nhạc sống do ban nhạc người Philippines biểu diễn.
Du khách thưởng thức bữa tối thượng hạng tại nhà hàng trên du thuyền. Thực đơn bữa tối được nhân viên tàu gửi khách lựa chọn từ trưa, gồm 5 món theo phong cách Âu, khai vị, súp, hai món chính và tráng miệng.
Sau bữa tối, du khách có thể trải nghiệm bể sục jacuzzi trên sundeck với tầm nhìn 360 độ ra vịnh Hạ Long. Bể rộng khoảng 15 m2, đi kèm dịch vụ đồ uống và thư giãn tại chỗ, mang đến không gian nghỉ ngơi sau một ngày tham quan.
Ngày thứ hai trong lịch trình, du khách tiếp tục khám phá hang Sửng Sốt sau khi dùng bữa sáng nhẹ. Hang Sửng Sốt nằm trên đảo Bồ Hòn, thuộc trung tâm của vịnh Hạ Long, là một trong những hang động lớn và đẹp nhất khu vực. Hang được người Pháp phát hiện năm 1901 và đặt tên là "Grotte des Surprises" (Hang của những điều sửng sốt) vì vẻ đẹp kỳ ảo bên trong.
Từ bến tàu, du khách phải leo khoảng 100 bậc đá để đến cửa hang ở độ cao hơn 25 m so với mực nước biển. Hang có diện tích khoảng 10.000 m2, gồm hai khoang lớn với trần cao, hệ thống nhũ đá đa dạng tạo hình độc đáo. Ánh sáng tự nhiên kết hợp chiếu sáng nhân tạo khiến không gian trong hang rực rỡ.
Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4-15, Quảng Ninh đón khoảng 910.000 lượt khách, trong đó khách nội địa đạt 873.000 lượt, khách quốc tế hơn 37.000 lượt.
Bên cạnh vịnh Hạ Long, các điểm đến nổi tiếng khác thu hút đông du khách như Bảo tàng Quảng Ninh (24.700 lượt), quần thể danh thắng Yên Tử (41.600 lượt), Khu di tích Nhà Trần (7.800 lượt), khu di tích Bạch Đằng (14.400 lượt)
Nhiều địa phương cũng ghi nhận lượng khách tăng cao như xã Cái Chiên (4.400 lượt), Cô Tô (20.600 lượt), Vân Đồn (115.000 lượt), Móng Cái (60.700 lượt), Uông Bí (35.800 lượt).