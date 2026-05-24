Khu vui chơi trẻ em đẹp bất ngờ tại loạt khách sạn châu Á

Không chỉ chú trọng nghỉ dưỡng, nhiều khách sạn tại châu Á đang trở thành điểm đến mùa hè của các gia đình nhờ khu vui chơi trẻ em được đầu tư bài bản và bắt mắt.

Hiện nay, nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại châu Á không còn xem khu vui chơi trẻ em là tiện ích đi kèm cho đủ. Thay vào đó, các không gian này được đầu tư bài bản hơn, có thiết kế riêng, chia hoạt động theo từng độ tuổi và vận hành như một câu lạc bộ nhỏ ngay trong khu lưu trú.

Không chỉ vui chơi quanh hồ bơi hay trong phòng nghỉ, trẻ có thêm nhiều lựa chọn như làm thủ công, tham gia trò vận động, khám phá thiên nhiên hoặc trải nghiệm nhập vai. Với nhiều phụ huynh, đây cũng là điểm cộng đáng cân nhắc khi chọn nơi lưu trú cho kỳ nghỉ hè, bởi con có không gian riêng để vui chơi còn người lớn có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Regent Phu Quoc

Địa chỉ: Bãi Trường, xã Dương Tơ, Phú Quốc, Việt Nam.

Hạng sao: 5 sao.

Mức giá: Khoảng 11-18 triệu đồng/đêm, tùy thời điểm đặt phòng và hạng phòng.

Khu vui chơi: Regent Kids.

Tọa lạc sát biển Bãi Trường (Phú Quốc, An Giang), Regent Phu Quoc là một trong những khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam dành cho gia đình. Regent Kids được mở từ năm 2022 và nhanh chóng trở thành điểm nhấn nổi bật của resort.

Không gian ở đây theo phong cách sáng màu, mở ra cả khu trong nhà lẫn ngoài trời, nhiều chi tiết gỗ và cây xanh, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên thay vì kiểu playground kín thường thấy. Bên trong chia thành nhiều khu như mini theater, góc kể chuyện, khu thủ công, khu vận động, sân chơi ngoài trời và khu nghỉ ngắn cho trẻ nhỏ.

Hoạt động nổi bật gồm săn kho báu, làm thủ công, trò chơi bãi biển và các trải nghiệm văn hóa nhẹ. Khu này phù hợp nhất với trẻ 4- 12 tuổi. Trẻ nhỏ hơn vẫn có thể tham gia cùng bố mẹ.

Khu vui chơi phục vụ chủ yếu cho khách lưu trú, hông bán vé riêng như khu vui chơi độc lập. Nhiều hoạt động đã nằm trong trải nghiệm nghỉ dưỡng, một số lớp hoặc hoạt động đặc biệt có thể cần đăng ký trước.

Điểm cộng của Regent Phu Quoc là không gian đẹp, yên tĩnh, dịch vụ cao cấp và phù hợp với các gia đình nghỉ dưỡng dài ngày. Tuy nhiên, mức giá khá cao khiến nơi này phù hợp hơn với nhóm khách có ngân sách rộng, muốn tìm một kỳ nghỉ sang trọng thay vì chỉ cần một điểm lưu trú có khu vui chơi trẻ em.

Holiday Inn Pattaya

Địa chỉ: 463/68, 463/99 Moo 9, Pattaya Sai 1 Road, Pattaya, Thái Lan.

Hạng sao: 4 sao.

Mức giá: Khoảng 3-5 triệu đồng/đêm, tùy thời điểm và hạng phòng.

Khu vui chơi: Kids Club.

Nằm sát bãi biển Pattaya, Holiday Inn Pattaya là lựa chọn quen thuộc với các gia đình muốn kết hợp nghỉ dưỡng biển, hồ bơi và không gian vui chơi riêng cho trẻ nhỏ.

Kids Club tại đây có diện tích khoảng 455 m², được thiết kế theo phong cách rực rỡ, nhiều màu sắc và thiên về vận động. Không gian phù hợp với các gia đình có trẻ nhỏ cần một nơi vui chơi an toàn trong khách sạn.

Bên trong có khu nhún, khu trò chơi tương tác, góc làm thủ công, khu vui chơi cho trẻ nhỏ và không gian nghỉ. Ngoài ra, khách sạn còn có hồ bơi gia đình và công viên nước mini, giúp trẻ có thêm lựa chọn ngoài khu vui chơi trong nhà. Khu này phù hợp với trẻ khoảng 2-12 tuổi. Trẻ nhỏ hơn nên có phụ huynh đi cùng.

Ưu điểm của Holiday Inn Pattaya là vị trí sát biển, khu vui chơi rộng, nhiều hoạt động và phù hợp với kỳ nghỉ ngắn ngày. Tuy nhiên, khách sạn có thể khá đông vào cuối tuần hoặc mùa cao điểm, nên trải nghiệm sẽ kém riêng tư hơn so với các resort cao cấp.

Dinso Resort & Villas Phuket

Địa chỉ: Phuket, Thái Lan.

Hạng sao: 5 sao.

Mức giá: Khoảng 4-7 triệu đồng/đêm, tùy thời điểm và hạng phòng.

Khu vui chơi: Jungle Kids Club.

Dinso Resort & Villas Phuket nằm giữa không gian xanh tại Phuket, phù hợp với các gia đình thích kiểu nghỉ dưỡng gần gũi thiên nhiên hơn là chỉ quanh hồ bơi hoặc bãi biển. Khu vui chơi được thiết kế theo cảm hứng rừng nhiệt đới, tạo cảm giác như một khu khám phá nhỏ dành cho trẻ em.

Không gian không quá ồn ào, tập trung nhiều hơn vào trải nghiệm sáng tạo và hoạt động có hướng dẫn. Các hoạt động nổi bật gồm vẽ áo thun, làm bánh cupcake, học nấu món Thái, Muay Thái và snorkeling cho trẻ em. Đây là điểm khác biệt so với nhiều kids club chỉ có khu chơi trong nhà.

Khu này phù hợp với trẻ khoảng 4-12 tuổi, đặc biệt là nhóm thích hoạt động thủ công, khám phá và vận động nhẹ. Khu vui chơi chủ yếu dành cho khách lưu trú. Một số lớp trải nghiệm có thể cần đăng ký trước hoặc phụ thuộc vào lịch hoạt động của resort.

Khách sạn được đánh giá cao với không gian xanh, hoạt động đa dạng và có màu sắc khám phá rõ rệt. Tuy nhiên, nơi này phù hợp hơn với gia đình thích trải nghiệm chậm, gần thiên nhiên. Nếu chỉ tìm khu vui chơi lớn, nhiều trò vận động mạnh, đây chưa chắc là lựa chọn nổi bật nhất.

InterContinental Khao Yai Resort

Địa chỉ: Khao Yai, Thái Lan.

Hạng sao: 5 sao.

Mức giá: Khoảng 6-10 triệu đồng/đêm, tùy thời điểm và hạng phòng.

Khu vui chơi: Planet Trekkers.

InterContinental Khao Yai Resort gây chú ý với thiết kế lấy cảm hứng từ những chuyến tàu cổ giữa thiên nhiên Khao Yai. Đây là điểm nghỉ dưỡng phù hợp với các gia đình muốn tìm trải nghiệm khác biệt thay vì mô hình resort biển quen thuộc.

Khu Planet Trekkers tại đây được xây dựng như một chương trình vui chơi và khám phá dành cho trẻ em. Không gian gắn với thiên nhiên, các toa tàu tái chế và khuôn viên xanh rộng lớn của resort. Trẻ có thể tham gia săn tìm kho báu, làm thủ công, chơi ngoài trời và khám phá các góc thiết kế theo chủ đề tàu cổ.

Điểm hấp dẫn nằm ở cảm giác phiêu lưu, kể chuyện và khám phá hơn là các trò chơi vận động đơn thuần. Khu này phù hợp nhất với trẻ khoảng 4-12 tuổi.

Điểm cộng của InterContinental Khao Yai Resort là thiết kế độc đáo, không gian xanh và trải nghiệm giàu tính khám phá. Tuy nhiên, vị trí không sát biển và chi phí khá cao, nên phù hợp hơn với gia đình muốn nghỉ dưỡng chậm, riêng tư và yêu thiên nhiên.

InterContinental Hua Hin Resort

Địa chỉ: 33/33 Petchkasem Road, Hua Hin, Prachuap Khiri Khan, Thái Lan.

Hạng sao: 5 sao.

Mức giá: Khoảng 6-10 triệu đồng/đêm, tùy thời điểm đặt phòng và hạng phòng.

Khu vui chơi: Planet Trekkers.

Nằm trên trục biển trung tâm Hua Hin, InterContinental Hua Hin Resort là lựa chọn nghỉ dưỡng quen thuộc với nhiều gia đình nhờ vị trí sát biển và thuận tiện di chuyển tới các khu vui chơi trong thành phố.

Planet Trekkers tại đây được thiết kế theo phong cách sáng màu, mở và gần gũi với thiên nhiên. Không gian dành cho trẻ được bố trí hài hòa trong tổng thể resort, kết hợp giữa khu vui chơi trong nhà và các hoạt động ngoài trời trong khuôn viên.

Bên cạnh các trò thủ công, vận động nhẹ và khám phá theo lịch mỗi ngày, điểm được nhiều gia đình chú ý là tàu mini InterContinental Express chạy quanh khu nghỉ dưỡng. Ngoài ra, resort còn có Family Suites rộng rãi và nằm gần công viên nước Vana Nava Water Jungle nên khá tiện nếu muốn kết hợp nhiều hoạt động trong một chuyến đi.

Khu này phù hợp nhất với trẻ khoảng 4-12 tuổi. Các bé nhỏ hơn vẫn có thể tham gia một số hoạt động cùng bố mẹ.

Điểm cộng của khách sạn là nằm ở vị trí đẹp, sát biển và có nhiều tiện ích phù hợp cho gia đình nghỉ dưỡng dài ngày. Tuy nhiên, khu vui chơi tại đây thiên về trải nghiệm thư giãn kết hợp vận động nhẹ hơn là kiểu playground quy mô lớn với nhiều trò chơi liên tục.

Kimpton Kitalay Samui

Địa chỉ: Koh Samui, Thái Lan.

Hạng sao: 5 sao.

Mức giá: Khoảng 7-12 triệu đồng/đêm, tùy thời điểm và hạng phòng.

Khu vui chơi: JUNIO Kids Club.

Kimpton Kitalay Samui là khu nghỉ dưỡng biển mang phong cách trẻ trung, sáng tạo, phù hợp với các gia đình muốn tìm một kỳ nghỉ có cả yếu tố nghỉ dưỡng, ẩm thực và hoạt động cho trẻ nhỏ.

Khu vui chơi của trẻ được thiết kế theo cảm hứng cảng biển, với màu sắc tươi sáng và nhiều chi tiết gợi liên tưởng đến những chuyến phiêu lưu ven biển. Không gian hướng tới sự tương tác trực tiếp, hạn chế cảm giác phụ thuộc vào thiết bị điện tử.

Các hoạt động tại đây tập trung vào sáng tạo, trò chơi nhập vai, thủ công và khám phá. Trẻ có thể tham gia các hoạt động theo lịch trong khi phụ huynh sử dụng spa, beach club hoặc nhà hàng trong khu nghỉ dưỡng.

Khu này phù hợp với trẻ khoảng 4-12 tuổi.

Holiday Inn Resort Bintan Lagoi Beach

Địa chỉ: Bintan, Indonesia.

Hạng sao: 4 sao.

Mức giá: Khoảng 3-5 triệu đồng/đêm.

Khu vui chơi: Mangrove House.

Chỉ cách Singapore một chuyến phà, Holiday Inn Resort Bintan Lagoi Beach là lựa chọn nghỉ dưỡng biển phù hợp cho các gia đình có trẻ nhỏ nhờ mô hình nghỉ dưỡng thân thiện và dễ tiếp cận.

Mangrove House - câu lạc bộ trẻ em lấy cảm hứng từ thiên nhiên - tổ chức các lớp học STEM, nấu ăn, làm đồ thủ công, kể chuyện và chiếu phim gia đình cho trẻ từ 1 đến 12 tuổi. Khu nghỉ dưỡng còn có hồ bơi, khu vui chơi nước, spa và nhiều hoạt động ngoài trời cho cả gia đình.

ANA Holiday Inn Resort Karuizawa

Địa chỉ: Kita-Karuizawa, Gunma, Nhật Bản.

Hạng sao: 4 sao.

Mức giá: Khoảng 3-6 triệu đồng/đêm.

Khu vui chơi: Kids Club.

Ẩn mình giữa cao nguyên Kita-Karuizawa dưới chân núi Asama, ANA Holiday Inn Resort Karuizawa mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng mùa hè mát mẻ giữa thiên nhiên Nhật Bản.

Khu nghỉ dưỡng nổi bật với Kids Club lấy cảm hứng từ rừng xanh, các hoạt động ngoài trời theo mùa, hồ bơi trong nhà và suối nước nóng tự nhiên dành cho gia đình. Các phòng family suite với giường tầng dành cho trẻ nhỏ cũng là điểm cộng lớn với các gia đình nhiều thế hệ.

InterContinental Shanghai Wonderland

Địa chỉ: Songjiang District, Thượng Hải, Trung Quốc.

Hạng sao: 5 sao.

Mức giá: Khoảng 9-15 triệu đồng/đêm, tùy thời điểm và hạng phòng.

Khu vui chơi: Kids Club và khu hoạt động gia đình trong khuôn viên resort.

Là một trong những khách sạn độc đáo nhất thế giới, InterContinental Shanghai Wonderland được xây dựng trong lòng mỏ đá bỏ hoang tại Thượng Hải với phần lớn công trình nằm dưới mặt đất và hai tầng chìm dưới nước.

Bên cạnh kiến trúc ấn tượng, khách sạn còn mang đến nhiều trải nghiệm phiêu lưu dành cho gia đình như hoạt động khám phá thiên nhiên, thể thao ngoài trời, hồ bơi và các khu vui chơi dành cho trẻ nhỏ. Đây là lựa chọn phù hợp cho những gia đình tìm kiếm trải nghiệm nghỉ dưỡng khác biệt trong mùa hè này.

Crowne Plaza Changi Airport

Địa chỉ: 75 Airport Boulevard, Singapore.

Hạng sao: 5 sao.

Mức giá: Khoảng 7-10 triệu đồng/đêm.

Khu vui chơi: Family Suite theo chủ đề hàng không.

Dành cho các gia đình yêu thích staycation hoặc các chuyến nghỉ ngắn ngày kết hợp mua sắm và giải trí, Crowne Plaza Changi Airport mang đến trải nghiệm phòng suite gia đình theo chủ đề hàng không được phát triển cùng Kiztopia.

Không gian phòng được thiết kế với giường tầng, khu vui chơi tương tác và bộ hoạt động dành cho trẻ em, giúp các bé hóa thân thành phi công hoặc tiếp viên hàng không. Khách sạn còn kết nối trực tiếp với sân bay Changi và khu phức hợp Jewel nổi tiếng của Singapore.