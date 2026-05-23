Giá khách sạn tăng vọt, fan BTS đến Hàn Quốc ở trong chùa

  Thứ bảy, 23/5/2026 17:00 (GMT+7)
Trước tình trạng giá phòng leo thang dịp concert của BTS tại Busan, các ngôi chùa Phật giáo Hàn Quốc quyết định mở cửa miễn phí hoặc giá rẻ cho người hâm mộ.

Chùa Beomeo tại Busan, Hàn Quốc. Ảnh: Korea Times.

Các ngôi chùa Phật giáo tại Busan và khu vực lân cận sẽ mở cửa đón người hâm mộ nhóm nhạc K-pop BTS đến xem concert thuộc tour diễn vòng quanh thế giới của nhóm vào tháng tới, theo Korea Times.

Động thái được đưa ra sau khi 2 đêm concert ngày 12-13/6 khiến giá phòng lưu trú tại Busan, cách Seoul khoảng 330 km về phía Đông Nam, tăng mạnh từ sớm. Nhiều người hâm mộ bức xúc vì tình trạng giá phòng bị đẩy lên quá cao.

Theo Hiệp hội Văn hóa Phật giáo Hàn Quốc, các ngôi chùa tham gia chương trình gồm chùa Beomeo, Naewonjeong, Hongbeop và Seonam ở Busan; chùa Seongju và Daegwang tại thành phố Changwon gần đó; chùa Tongdo ở Yangsan và chùa Pyochung tại Miryang. Các chùa sẽ mở khu lưu trú cùng những không gian sẵn có cho du khách quanh thời gian diễn ra concert, miễn phí hoặc với mức giá thấp.

Ngoài chỗ ở, một số nơi dự kiến cung cấp bữa ăn và cơ hội trải nghiệm văn hóa truyền thống Hàn Quốc cũng như các hoạt động Phật giáo. Ban tổ chức cũng cân nhắc hỗ trợ phiên dịch dành cho du khách quốc tế. Người tham gia sẽ phải tuân thủ quy định của chùa, bao gồm thời gian nhận và trả phòng cùng các nguyên tắc sinh hoạt tập thể, do đây chủ yếu là nơi tu hành của tăng ni.

"Các buổi concert của BTS tại Busan là sự kiện văn hóa lớn thu hút người hâm mộ từ khắp thế giới. Chúng tôi hy vọng có thể chia sẻ tinh thần hào hiệp, hiếu khách của các ngôi chùa và giúp du khách rời Busan với những ký ức đẹp", Hiệp hội Văn hóa Phật giáo Hàn Quốc cho biết.

BTS biểu diễn tại quảng trường trung tâm Seoul, Hàn Quốc, ngày 21/3. Ảnh: Yonhap.

Tour diễn vòng quanh thế giới của BTS dự kiến kéo dài từ tháng 4/2026 đến tháng 3/2027, gồm 79 buổi biểu diễn tại 34 thành phố, trở thành tour lưu diễn đơn lẻ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của một nhóm nhạc K-pop xét về số đêm diễn và phạm vi tổ chức. Công ty quản lý HYBE cho biết đây cũng là tour có "độ phủ khu vực rộng nhất từng được một nghệ sĩ Hàn Quốc thực hiện".

Tour mở màn tại thành phố Goyang (Hàn Quốc) vào ngày 9/4 với 3 đêm diễn, trước khi tiếp tục đến Nhật Bản. Sau đó, BTS sẽ lưu diễn tại Mỹ và châu Âu, trước khi khép lại hành trình tại Manila vào tháng 3/2027. Công ty quản lý cho biết thêm các điểm dừng mới sẽ sớm được công bố, trong đó có các buổi diễn bổ sung tại Nhật Bản và Trung Đông.

BTS hiện giữ kỷ lục là nghệ sĩ được nghe nhiều nhất trên nền tảng Spotify và là nhóm K-pop đầu tiên đứng đầu cả hai bảng xếp hạng Billboard 200 và Billboard Artist 100 tại Mỹ. Nhóm chưa phát hành sản phẩm âm nhạc mới hay tổ chức tour diễn kể từ năm 2022, khi các thành viên lần lượt thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại Hàn Quốc. Hiện cả 7 thành viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Đan Châu

