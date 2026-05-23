Nạn xả rác vô tội vạ trên bãi biển Đà Nẵng

Người dân phản ánh tình trạng xả rác, để lại vật sắc nhọn trên bãi biển Mỹ Khê (TP Đà Nẵng) gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân, du khách.

Ngày 22/5, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL) cho hay trong thời gian cao điểm mùa du lịch còn tình trạng người dân ăn uống xả rác, để lại vật sắc nhọn tại khu vực kinh doanh dịch vụ, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân, du khách khi đến bãi biển Mỹ Khê.

Vỏ lon nước ngọt nằm lăn lóc trên bãi biển, nơi tập trung đông đảo người dân và du khách tắm mỗi ngày. Ảnh: Thanh Hiền.

Hiện BQL tích cực triển khai thêm nhiều biện pháp để khắc phục tình trạng này. Đơn vị yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lắp đặt thùng rác tại khu vực công cộng, giỏ rác nhỏ đặt tại bàn phục vụ khách, bổ sung các thiết bị sàng cát tại khu vực kinh doanh và bố trí các câu khẩu hiệu tuyên truyền tại khu vực dù, ghế.

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ được khuyến cáo sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường, không sử dụng các loại vật sắc nhọn, ống hút nhựa, túi nilon trong kinh doanh nhằm đảm bảo môi trường du lịch văn minh và an toàn.

Đồng thời kêu gọi các hộ kinh doanh dịch vụ lắp đặt camera tại bãi biển nhằm phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý đối với các trường hợp vi phạm về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại bãi biển.

Trước đó, người dân đã phản ánh tình trạng dẫm phải vật sắc nhọn trên bãi biển Mỹ Khê, khu vực này cũng có nhiều rác thải như vỏ chai, tàn thuốc… gây nguy hiểm và mất mỹ quan, vệ sinh môi trường.

Được biết, bãi biển Mỹ Khê từng được tạp chí kinh tế Forbes của Mỹ bình chọn là một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh.

