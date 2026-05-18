Sắp có tour thưởng trà giống tỷ phú Bill Gates tại Đà Nẵng

Đà Nẵng tìm đơn vị tham gia thí điểm tour thưởng trà trên đỉnh Bàn Cờ thuộc bán đảo Sơn Trà, trải nghiệm từng được tỷ phú Bill Gates tham gia trong chuyến du lịch năm 2024.

Tỷ phú Mỹ Bill Gates, bạn gái chụp ảnh cùng nghệ nhân trà Việt Hoàng Anh Sướng (phải) và sư cô sau buổi thưởng trà hồi tháng 3/2024. Ảnh: Hoàng Anh Sướng.

Ngày 18/5, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng thông báo mời các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đăng ký tham gia thí điểm tour thưởng trà tại đỉnh Bàn Cờ thuộc bán đảo Sơn Trà.

Theo đơn vị này, hoạt động được triển khai nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch sinh thái, nâng cao trải nghiệm cho du khách và từng bước hình thành các dịch vụ chất lượng cao gắn với cảnh quan thiên nhiên của bán đảo Sơn Trà.

Mô hình thưởng trà được định hướng theo hình thức trải nghiệm sinh thái, thư giãn và riêng tư, hướng tới phân khúc khách chất lượng cao. Hoạt động này cũng được kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh Sơn Trà theo hướng văn minh, thân thiện và bền vững.

Trong tour, du khách sẽ được giới thiệu về nghệ thuật pha và thưởng trà của tầng lớp phong lưu xưa; tìm hiểu các dụng cụ pha trà, cách chọn ấm, chén, nước; cũng như cách pha, rót và mời trà dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân. Khách tham gia sẽ được bố trí khung giờ riêng với số lượng giới hạn nhằm đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn và tránh ảnh hưởng tới các du khách khác.

Bình minh trên đỉnh Bàn Cờ năm 2018. Ảnh: Nguyễn Trung Thu.

Ý tưởng phát triển tour thưởng trà trên đỉnh Bàn Cờ bắt đầu thu hút sự chú ý sau chuyến du lịch Đà Nẵng của Bill Gates hồi tháng 3/2024. Trong chuyến đi này, tỷ phú Mỹ cùng bạn gái dành một buổi chiều trên đỉnh Bàn Cờ, thiền khoảng 10 phút cùng nghệ nhân trà Hoàng Anh Sướng trước khi trò chuyện về văn hóa trà và cách thưởng trà của người Việt.

Sau buổi thưởng trà của Bill Gates, đỉnh Bàn Cờ thu hút sự quan tâm lớn hơn từ du khách trong và ngoài nước. Trải nghiệm thưởng trà của tỷ phú Mỹ tạo sự tò mò, khiến nhiều du khách mong muốn được thử cảm giác tương tự.

Đỉnh Bàn Cờ nằm ở độ cao khoảng 700 m so với mực nước biển, là điểm cao nhất của bán đảo Sơn Trà và được xem như "nóc nhà" của Đà Nẵng. Từ đây, du khách có thể ngắm toàn cảnh biển và đô thị Đà Nẵng. Tuyến đường dẫn lên đỉnh quanh co, uốn lượn, là một trong những cung đường được nhiều du khách yêu thích khi khám phá bán đảo Sơn Trà.

Du khách Hà Nội khám phá bãi biển hoang sơ trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Hoàng Ba Đình.