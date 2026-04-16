Giải mã 'dòng chữ lạ' trên bãi biển Đà Nẵng

"Dòng chữ lạ" với thiết kế cách điệu xuất hiện ở bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng) gây tò mò trên mạng xã hội những ngày qua. Đây là mô hình check-in được lắp đặt từ dịp Tết Nguyên đán.

Mô hình dòng chữ "lạ" trên bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Những ngày gần đây, hình ảnh mô hình lạ xuất hiện trên bãi biển Mỹ Khê (TP Đà Nẵng) lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người. Mô hình đặt trên bãi cát thuộc Công viên bãi biển Mỹ Khê (phường An Hải), gồm các khối màu cam xếp thành dòng chữ kéo dài theo bờ biển. Mỗi ký tự được cách điệu bằng những hình tam giác lớn nhỏ khác nhau, tạo hiệu ứng thị giác nổi bật trên nền biển.

Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết đây là dòng chữ "Da Nang Beach" (biển Đà Nẵng). Mô hình được thiết kế theo phong cách hình khối, lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh buồm vươn mình trên sóng.

Mô hình là một trong các hạng mục check-in được lắp đặt dịp Tết Nguyên đán, nhằm tạo thêm trải nghiệm cho người dân và du khách khi tham quan, vui chơi tại khu vực bãi biển. BQL đánh giá đây không chỉ là điểm chụp ảnh, mà còn góp phần tạo dựng không gian văn hóa chung, quảng bá hình ảnh Đà Nẵng thân thiện, văn minh, mến khách.

Tuy nhiên, theo đơn vị, vẫn còn tình trạng một số người sử dụng mô hình chưa đúng cách, khiến nhiều chi tiết bị hư hỏng, ảnh hưởng đến an toàn và trải nghiệm chung. BQL từng khuyến cáo người dân, du khách không leo trèo, viết vẽ lên mô hình, chung tay giữ gìn tài sản công cộng, bảo vệ mỹ quan bãi biển.

Khung cảnh xanh mướt tại bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng, đầu tháng 4. Ảnh: @thichdaudido.didaucungchup.

Bãi biển Mỹ Khê nhiều lần được vinh danh trong danh sách những bãi biển đẹp nhất thế giới, là một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh do Forbes bình chọn năm 2013.

Theo các chuyên gia du lịch quốc tế, nơi đây hội tụ đầy đủ tiêu chí cho một kỳ nghỉ biển, với bãi cát mịn, sóng êm và hàng dừa xanh. Không gian mang lại cảm giác thư giãn cho du khách, với các hoạt động được gợi ý gồm tắm nắng, tham gia thể thao dưới nước và nhiều trải nghiệm ngoài trời khác.

Đà Nẵng đón hơn 4,2 triệu lượt khách trong quý I, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó khách quốc tế đạt hơn 2,34 triệu lượt và khách nội địa đạt hơn 1,86 triệu lượt.

Ba tháng đầu năm, cùng với chuỗi sự kiện dịp Tết Nguyên đán, thành phố liên tục triển khai các chương trình kích cầu du lịch. Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 sắp tới, thành phố lên kế hoạch tổ chức loạt sự kiện văn hóa, du lịch phục vụ du khách.