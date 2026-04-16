Giải mã 'dòng chữ lạ' trên bãi biển Đà Nẵng

  • Thứ năm, 16/4/2026 16:50 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

"Dòng chữ lạ" với thiết kế cách điệu xuất hiện ở bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng) gây tò mò trên mạng xã hội những ngày qua. Đây là mô hình check-in được lắp đặt từ dịp Tết Nguyên đán.

Mô hình dòng chữ "lạ" trên bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Những ngày gần đây, hình ảnh mô hình lạ xuất hiện trên bãi biển Mỹ Khê (TP Đà Nẵng) lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người. Mô hình đặt trên bãi cát thuộc Công viên bãi biển Mỹ Khê (phường An Hải), gồm các khối màu cam xếp thành dòng chữ kéo dài theo bờ biển. Mỗi ký tự được cách điệu bằng những hình tam giác lớn nhỏ khác nhau, tạo hiệu ứng thị giác nổi bật trên nền biển.

Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết đây là dòng chữ "Da Nang Beach" (biển Đà Nẵng). Mô hình được thiết kế theo phong cách hình khối, lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh buồm vươn mình trên sóng.

Mô hình là một trong các hạng mục check-in được lắp đặt dịp Tết Nguyên đán, nhằm tạo thêm trải nghiệm cho người dân và du khách khi tham quan, vui chơi tại khu vực bãi biển. BQL đánh giá đây không chỉ là điểm chụp ảnh, mà còn góp phần tạo dựng không gian văn hóa chung, quảng bá hình ảnh Đà Nẵng thân thiện, văn minh, mến khách.

Tuy nhiên, theo đơn vị, vẫn còn tình trạng một số người sử dụng mô hình chưa đúng cách, khiến nhiều chi tiết bị hư hỏng, ảnh hưởng đến an toàn và trải nghiệm chung. BQL từng khuyến cáo người dân, du khách không leo trèo, viết vẽ lên mô hình, chung tay giữ gìn tài sản công cộng, bảo vệ mỹ quan bãi biển.

Da Nang anh 1Da Nang anh 2Da Nang anh 3Da Nang anh 4

Khung cảnh xanh mướt tại bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng, đầu tháng 4. Ảnh: @thichdaudido.didaucungchup.

Bãi biển Mỹ Khê nhiều lần được vinh danh trong danh sách những bãi biển đẹp nhất thế giới, là một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh do Forbes bình chọn năm 2013.

Theo các chuyên gia du lịch quốc tế, nơi đây hội tụ đầy đủ tiêu chí cho một kỳ nghỉ biển, với bãi cát mịn, sóng êm và hàng dừa xanh. Không gian mang lại cảm giác thư giãn cho du khách, với các hoạt động được gợi ý gồm tắm nắng, tham gia thể thao dưới nước và nhiều trải nghiệm ngoài trời khác.

Đà Nẵng đón hơn 4,2 triệu lượt khách trong quý I, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó khách quốc tế đạt hơn 2,34 triệu lượt và khách nội địa đạt hơn 1,86 triệu lượt.

Ba tháng đầu năm, cùng với chuỗi sự kiện dịp Tết Nguyên đán, thành phố liên tục triển khai các chương trình kích cầu du lịch. Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 sắp tới, thành phố lên kế hoạch tổ chức loạt sự kiện văn hóa, du lịch phục vụ du khách.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

Đà Nẵng phản hồi thông tin 'phân biệt đối xử khách Ấn Độ'

Chính quyền TP Đà Nẵng cho biết chưa phát hiện bất kỳ bảng hiệu, thông báo hoặc hành vi nào trên địa bàn có nội dung phân biệt đối xử đối với du khách Ấn Độ.

00:06 14/4/2026

Thấy gì từ hóa đơn khám 45.000 đồng tại Đà Nẵng khiến khách Mỹ sốc?

Khám mắt, siêu âm, hội chẩn với 2 bác sĩ nhưng chỉ tốn 45.000 đồng, du khách Mỹ ngỡ mình nghe nhầm. Trải nghiệm khám bệnh tại Đà Nẵng của bà thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

10:13 13/4/2026

Khách Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng được ưu tiên cấp visa Hàn Quốc 10 năm

Từ tháng 4, Chính phủ Hàn Quốc giới thiệu cơ chế cấp thị thực (visa) nhập cảnh nhiều lần với thời hạn 10 năm dành cho công dân Việt Nam có hộ khẩu tại các đô thị lớn.

10:57 9/4/2026

Châu Sa

    191 người tử vong sau 5 ngày lễ hội Songkran

    Lễ hội Songkran 2026 khép lại với số lượng người tham gia lớn, giúp doanh thu du lịch Thái Lan tăng mạnh. Tuy nhiên, phía sau là hàng trăm vụ tai nạn giao thông và con số thương vong đáng chú ý.

    Khách sạn biểu tượng của Dubai đóng cửa 18 tháng

    Khách sạn biểu tượng của Dubai sẽ tạm ngừng hoạt động trong 18 tháng để cải tạo lần đầu kể từ khi mở cửa năm 1999, trong bối cảnh ngành du lịch chịu ảnh hưởng từ xung đột tại Vùng Vịnh.

