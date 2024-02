An Bàng và Mỹ Khê lọt top 10 bãi biển đẹp nhất châu Á

Hai đại diện của Việt Nam nằm trong danh sách bãi biển đẹp nhất châu Á là biển An Bàng (Quảng Nam), xếp thứ 5 và Mỹ Khê (Đà Nẵng), xếp thứ 6, theo công bố của Tripadvisor.

Bãi biển Mỹ Khê nằm ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Hoaithobui.

Bảng xếp hạng Travelers' Choice Best of the Best Destinations 2024, hạng mục Những bãi biển đẹp nhất khu vực châu Á năm 2024, vinh danh hai đại diện của Việt Nam. Đó là bãi biển An Bàng (Quảng Nam), xếp thứ 5 và Mỹ Khê (Đà Nẵng), xếp thứ 6.

Bãi biển An Bàng nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, bầu trời xanh trong hòa cùng cát trắng mịn, nước biển mát lành. Ngoài ra, nơi đây còn sở hữu những rạn san hô nhiều màu sắc, một địa điểm hoàn hảo để bơi lội và lặn với ống thở.

Theo gợi ý của Tripadvisor, với những ai yêu thích cảm giác mạnh, mạo hiểm có thể trải nghiệm dù lượn, môtô nước và lướt sóng. Để có một ngày thư giãn hòa mình với đất trời, du khách hãy tựa lưng trên những chiếc ghế dài dưới gốc cây cọ, hay đạp xe dọc theo con đường ven biển gần đó.

Biển An Bàng sẽ là lựa chọn lý tưởng cho kì nghỉ sau dịch ở Quảng Nam. Ảnh: Mạnh Thắng.

Nằm ở thành phố Đà Nẵng, bãi biển Mỹ Khê đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn nếu du khách đang tìm kiếm một kỳ nghỉ thú vị trên bãi biển. Những bãi cát mịn màng, từng cơn sóng vỗ nhẹ nhàng, hàng dừa đung đưa trong gió chắc chắn sẽ mang lại sự thư giãn và sảng khoái cho mọi du khách.

Các hoạt động trải nghiệm tại vịnh được Tripadvisor gợi ý như phơi nắng trên bãi biển, tham gia trải nghiệm các môn thể thao dưới nước đầy hấp dẫn.

Trong danh sách 10 bãi biển hàng đầu châu Á của Tripadvisor còn có các cái tên khác như Kelingking (Indonesia), Banana (Thái Lan), Haeundae (Hàn Quốc), Radhanagar (Ấn Độ), Mirissa (Sri Lanka).

Danh hiệu Travelers' Choice Awards Best of the Best của Tripadvisor là giải thưởng uy tín nhằm tôn vinh các điểm đến hàng đầu do cộng đồng bình chọn trong 12 tháng qua. Chưa đến 1% trong số 8 triệu đơn vị, điểm đến trên nền tảng trực tuyến này được trao giải Best of the Best, biểu thị mức độ xuất sắc trong lĩnh vực du lịch.

Bãi biển Mỹ Khê đã nhiều lần được tôn vinh trong danh sách những bãi biển đẹp nhất thế giới. Năm 2023, bãi biển Mỹ Khê xếp thứ 8 trong danh sách 10 bãi biển đẹp nhất châu Á của Tripadvisor. Năm 2021, biển Mỹ Khê cũng được bình chọn trong top 25 bãi biển đẹp nhất châu Á của Tripadvisor.

Tripadvisor là nền tảng du lịch lớn nhất thế giới với 463 triệu lượt người dùng mỗi tháng. Trang web hỗ trợ người dùng có thể đặt các dịch vụ du lịch như vé máy bay, nhà hàng, khách sạn và các hoạt động vui chơi một cách hiệu quả. Hiện, website này đang được sử dụng rộng rãi tại 56 quốc gia trên phạm vi toàn thế giới và được trang bị với 28 loại ngôn ngữ khác nhau.