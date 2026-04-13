Thấy gì từ hóa đơn khám 45.000 đồng tại Đà Nẵng khiến khách Mỹ sốc?

Khám mắt, siêu âm, hội chẩn với 2 bác sĩ nhưng chỉ tốn 45.000 đồng, du khách Mỹ ngỡ mình nghe nhầm. Trải nghiệm khám bệnh tại Đà Nẵng của bà thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Susan Lindgren đến Bệnh viện Mắt Đà Nẵng khám bệnh với chi phí 45.000 đồng. Ảnh: Cắt từ video.

Cách đây vài tháng, trong một buổi tối tại Đà Nẵng, du khách Susan Lindgren (58 tuổi, quốc tịch Mỹ) phát hiện những đốm đen lấp ló trước mắt. Ban đầu, bà cho rằng đó chỉ là lớp phấn trang điểm còn sót lại. Nhưng sau khi tìm kiếm thông tin, nỗi lo về nguy cơ rách võng mạc có thể dẫn đến mất thị lực khiến bà quyết định đi khám.

Theo lời khuyên của bạn bè, bà nhanh chóng đến Bệnh viện Mắt Đà Nẵng. Trong khoảng 10 phút, bà được nhỏ thuốc giãn đồng tử, soi mắt, chỉ định siêu âm và nhận kết quả ngay trong ngày. Bác sĩ còn mời thêm chuyên gia giàu kinh nghiệm cùng kiểm tra.

Kết quả cho thấy tình trạng không nghiêm trọng, chỉ là dấu hiệu lão hóa. Điều khiến Susan bất ngờ "tưởng mình nghe nhầm" là hóa đơn khám bệnh chỉ 45.000 đồng, tương đương 1,7 USD .

Khách ngoại "sốc" vì chi phí y tế tại Việt Nam

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Mắt Đà Nẵng, mức phí này là giá khám và hội chẩn công khai, áp dụng thống nhất cho cả bệnh nhân trong và ngoài nước, không thuộc danh mục bảo hiểm y tế và không phải dịch vụ theo yêu cầu.

Nomadic khám răng tại một bệnh viện ở Đà Nẵng. Ảnh: Cắt từ video.

Không riêng Susan, nhiều du khách quốc tế cũng bất ngờ khi trải nghiệm dịch vụ y tế tại Việt Nam. Nomadic Klaudia (du khách Ba Lan) gặp vấn đề về răng khi du lịch Đà Nẵng và quyết định tìm phòng khám gần nơi lưu trú qua Google Maps. Sau vài phút chờ đợi, cô được chụp phim 360 độ toàn bộ hàm răng mà không mất phí.

Kết quả cho thấy vấn đề của nữ du khách không nghiêm trọng, không cần dùng thuốc. Trước khi rời đi, cô kiểm tra lại chi phí và được xác nhận không phải thanh toán bất kỳ khoản nào.

Những trải nghiệm cá nhân của các du khách quốc tế phần nào phản ánh bức tranh tổng quan về chi phí y tế tại Việt Nam. Chi tiêu y tế của Việt Nam hiện ở mức thấp so với tỷ lệ GDP toàn cầu, trong khi Mỹ dành gần 20% GDP cho chăm sóc sức khỏe, khiến chi phí bình quân đầu người cao hơn nhiều lần.

Tuy nhiên, mức chi thấp không đồng nghĩa với ít dịch vụ. Nhiều bệnh viện tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng đã triển khai các kỹ thuật cao như can thiệp tim mạch, phẫu thuật tim, thay khớp, thụ tinh ống nghiệm, ghép tạng… với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với Mỹ và châu Âu.

Bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 can thiệp mạch não cho bệnh nhân. Ảnh: Đinh Hà.

Tương lai của "du lịch y tế"

Ông James Peranteau, đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, cho rằng du lịch y tế là lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác giữa hai quốc gia. Với chi phí hợp lý và chất lượng dịch vụ ngày càng cải thiện, Việt Nam có thể trở thành điểm đến phù hợp cho du khách Mỹ kết hợp nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe.

Theo ông Trần Thế Việt, đại diện Liên minh du lịch y tế Việt Nam, lượng khách quốc tế năm 2025 đạt gần 21,2 triệu lượt, cao hơn cả trước đại dịch Covid-19. Đây là nền tảng để phát triển du lịch y tế thành một sản phẩm mới, tích hợp giữa điều trị và trải nghiệm.

Liên minh đặt mục tiêu đến năm 2030 thu hút 1-2 triệu lượt khách du lịch y tế, kéo dài thời gian lưu trú lên 15-30 đêm và đạt doanh thu 3- 5 tỷ USD mỗi năm.

Trong giai đoạn đầu, hoạt động này sẽ tập trung tại các trung tâm có hạ tầng và tài nguyên du lịch nổi trội như: Hà Nội - Hạ Long - Tràng An; TP.HCM - Đà Lạt - Vũng Tàu - Phú Quốc; Đà Nẵng - Hội An - Quảng Bình - Sơn Đoòng.

Bệnh nhân điều trị tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Đinh Hà.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh nhận định nhu cầu của du khách đang mở rộng từ khám chữa bệnh sang nghỉ dưỡng, phục hồi và trải nghiệm văn hóa. Việt Nam có lợi thế về chi phí, nguồn nhân lực, tài nguyên thiên nhiên và mức độ an toàn để phát triển lĩnh vực này.

Tuy vậy, theo các chuyên gia, du lịch y tế vẫn cần giải quyết những "điểm nghẽn" như thiếu chuẩn hóa, liên kết và cơ chế điều phối đồng bộ giữa các ngành.

Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Hà Anh Đức nhấn mạnh du lịch y tế không chỉ bao gồm điều trị mà còn cả chăm sóc sức khỏe, phục hồi và nghỉ dưỡng.

Ông cho biết những tiến bộ trong ghép tạng, phẫu thuật chuyên sâu, cùng thế mạnh y học cổ truyền như châm cứu, bấm huyệt, sử dụng dược liệu là lợi thế riêng có của Việt Nam để phát triển các sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe.

"Đây là lĩnh vực đòi hỏi sự phối hợp liên ngành, từ visa y tế, lưu trú, lữ hành đến thanh toán số và kết nối bảo hiểm quốc tế", ông nói.