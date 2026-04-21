Du lịch Hạ Long bứt phá từ dòng khách siêu sang nhờ cú hích mới

Từ điểm đến du lịch chịu ảnh hưởng của tính mùa vụ, vịnh Hạ Long chuyển mình thành biểu tượng nghỉ dưỡng của giới siêu giàu quốc tế.

Sự xuất hiện của Vinhomes Global Gate Hạ Long sẽ mở ra chuỗi trải nghiệm sang trọng, đưa du lịch miền di sản tiến gần hơn tới chuẩn mực toàn cầu.

Hạ Long ngày càng "lọt mắt xanh" giới thượng lưu

Vào những năm 1960, Dubai vẫn là vùng sa mạc khô cằn. Sau hơn nửa thế kỷ phát triển thần tốc, tiếng vó lạc đà nhường chỗ cho động cơ của siêu xe triệu đô. Cát nóng hóa thành nơi an cư của hơn 81.000 triệu phú USD.

Sự thịnh vượng của Dubai không nằm ở dầu mỏ, mà chủ yếu đến từ thương mại, dịch vụ và du lịch. Khi thiên nhiên không ưu ái ban tặng thắng cảnh, họ chọn cách chủ động kiến tạo kỳ quan bằng siêu công trình biểu tượng, như đô thị lấn biển Palm Jumeirah hay kênh đào nhân tạo Dubai Marina.

Nhìn về Việt Nam, dư địa để hút dòng tiền từ giới siêu giàu rất rộng mở, khi dải đất hình chữ S sở hữu những di sản triệu năm tuổi mà thiên nhiên hào phóng ban tặng. Trong danh sách 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, vịnh Hạ Long là cái tên đủ sức khiến giới siêu giàu mở hầu bao để trải nghiệm tận mắt.

Du thuyền của tỷ phú Joe Lewis cập bến vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng.

Trong 3 tháng đầu năm, Quảng Ninh liên tiếp đón 4 đám cưới của các gia đình tỷ phú Ấn Độ. Trước đó, Joe Lewis, ông chủ CLB Tottenham Hotspur, cũng cập bến Hạ Long bằng siêu du thuyền 150 triệu USD . Ở cấp triệu phú, dòng khách đổ về vịnh ngày càng nhiều. Họ tới du lịch một cách âm thầm và sẵn sàng thanh toán hóa đơn có giá trị 9 con số.

Trước đó, Mark Zuckerberg, CEO của mạng xã hội Facebook, đã 2 lần tham quan vịnh Hạ Long vào năm 2011 và 2017. Cặp đôi quyền lực nhất Hollywood một thời là Brad Pitt - Angelina Jolie cũng từng chọn vịnh di sản làm điểm đến khi ghé thăm Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Lâm Nguyên, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, địa phương đang chủ động nâng cấp ngành du lịch bằng việc phát triển dòng sản phẩm nghỉ dưỡng hạng sang, tập trung đầu tư tổ hợp vui chơi - giải trí, trung tâm mua sắm, sân golf... Nhờ đó, du lịch miền di sản sẽ dần thoát khỏi sự lệ thuộc vào mùa vụ, từng bước ghi tên trên bản đồ những điểm đến xa xỉ hàng đầu thế giới.

Vinhomes Global Gate Hạ Long - "kỳ quan" của trải nghiệm triệu đô

Nếu vịnh Hạ Long là kỳ quan được kiến tạo qua hàng triệu năm vận động của tự nhiên, thì Vinhomes Global Gate Hạ Long là "kỳ quan mới" được dựng xây từ trí tuệ và khát vọng của con người Việt Nam, hướng đến biểu tượng mới cho ngành du lịch, thương mại và dịch vụ.

Theo báo cáo Billionaire Census của Wealth-X, giới siêu giàu có xu hướng chi tiêu mạnh cho du lịch, nghệ thuật và golf. Đáng chú ý, toàn bộ "khẩu vị" đó được tích hợp trong hệ sinh thái của siêu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long. Đặc biệt, các tiện ích còn được nâng tầm lên mức độc bản.

Tới đây, thiên nhiên tuyệt mỹ của Hạ Long được nhìn ngắm qua khung cửa sổ của resort 5 sao mang thương hiệu quốc tế. Đó là nơi mỗi trải nghiệm được "may đo" cho tầng lớp tinh hoa.

Ngay cạnh khách sạn 5 sao là bến du thuyền - biểu tượng của phong cách sống thượng lưu. Tại đây, những "biệt thự biết đi" có không gian để phát huy giá trị, đưa chủ nhân chạm gần tới kỳ quan và chiêm ngưỡng toàn cảnh siêu đô thị hơn 6.200 ha từ góc nhìn độc đáo.

Hành trình tận hưởng được nâng niu qua không gian dành cho văn hóa - nghệ thuật. Những bản giao hưởng kinh điển sẽ ngân vang tại nhà hát Wonder Theatre. Các sự kiện tầm cỡ khu vực và thế giới sẽ rực rỡ tại trung tâm hội nghị quốc tế. Đặc biệt, sân khấu ngoài trời hướng biển lớn nhất Việt Nam trở thành điểm hẹn của những buổi đại trình diễn cùng "phông nền" là vịnh Hạ Long hùng vĩ.

Với giới tinh hoa, bộ môn golf không chỉ là thể thao, mà là tuyên ngôn phong cách sống. Quần thể 12 sân golf trải rộng 950 ha là nơi chứng kiến cú swing triệu đô. Trên đường fairway xanh mướt, mỗi cú đánh không chỉ ghi điểm, mà còn mở ra mối quan hệ đẳng cấp.

Hàng loạt trải nghiệm nói trên là lời giải cho bài toán du lịch bốn mùa tại Hạ Long. Dòng khách cao cấp với mức chi tiêu lớn cùng thời gian lưu trú dài ngày trở thành nền tảng cho dòng tiền bền vững. Khi khách sạn quốc tế, du thuyền, nghệ thuật, golf và loạt tiện ích cùng vận hành đồng bộ, tính mùa vụ dần bị xóa nhòa.

Kỳ quan châu Mỹ sẽ là điểm chạm đầu tiên của dòng khách du lịch khi đến Vinhomes Global Gate Hạ Long. Ảnh phối cảnh.

Hưởng trọn tiện ích 5 sao đó là phân khu ra mắt đầu tiên tại Vinhomes Global Gate Hạ Long: Khu kỳ quan châu Mỹ - America Wonder. Đây cũng là nơi đón đầu dòng khách nhờ lợi thế sở hữu ga depot của tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Trên hành trình tiến vào lõi tiện ích, du khách sẽ đi qua những dãy phố tại khu vực, qua đó tạo nên lợi thế kinh doanh cho các tài sản thương mại.

