Hé lộ hình ảnh của Hạ Long Station tại Vinhomes Global Gate Hạ Long

Hình ảnh đầu tiên của Hạ Long Station được hé lộ, cho thấy vai trò "cổng kết nối" trong cấu trúc đô thị TOD, góp phần định hình giá trị bất động sản ở Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Trong bối cảnh hạ tầng giao thông đang trở thành “đòn bẩy” tái định hình các cực phát triển đô thị, sự xuất hiện của những công trình trung chuyển quy mô lớn không còn chỉ mang ý nghĩa kết nối. Mỗi nhà ga đang dần trở thành hạt nhân tổ chức không gian, kéo theo dòng người, dòng vốn và cơ hội phát triển mới, đặc biệt tại các đô thị được quy hoạch theo mô hình tích hợp.

“Cổng kết nối” hội tụ đa giá trị

Hạ Long Station được quy hoạch giữa công viên rừng Globe Hạ Long rộng 620 ha - “lá phổi xanh” của Vinhomes Global Gate Hạ Long. Việc đặt một nhà ga tuyến đường sắt tốc độ cao trong lõi sinh thái quy mô lớn thể hiện rõ nét tư duy phát triển đô thị mới khi đưa hạ tầng giao thông hòa vào thiên nhiên, thay vì tách rời như mô hình truyền thống.

Từ góc độ kiến trúc, Hạ Long Station lấy cảm hứng chuyển động của đại dương. Hệ mái uốn lượn theo phương ngang, tạo hình ảnh liên tưởng đến những con sóng nối tiếp, biểu trưng cho nhịp phát triển liên tục. Ngôn ngữ thiết kế hiện đại, tinh giản, vừa đảm bảo tính nhận diện thị giác, vừa phản ánh tinh thần tốc độ và công nghệ của hạ tầng giao thông thế hệ mới.

Quần thể nhà ga sở hữu không gian mặt nước phía trước, đóng vai trò như “khoảng đệm”, mở rộng tầm nhìn và gia tăng hiệu ứng thị giác, nhân đôi cảm nhận về quy mô, đồng thời tạo nên một trục cảnh quan mang tính biểu tượng cao trong tổng thể siêu đô thị.

Hạ Long Station lấy cảm hứng thiết kế từ những con sóng chuyển động của đại dương.

Với thiết kế mở, khả năng đón nhận lưu lượng hành khách lên đến hàng chục triệu lượt mỗi năm và vị trí nằm trong trung tâm siêu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long, công trình được định vị như “cổng kết nối” hội tụ các dòng di chuyển, giao thương và cơ hội phát triển. Đây cũng là cách tiếp cận tương đồng với nhiều biểu tượng đô thị lớn trên thế giới.

Như tại châu Âu, khu vực King’s Cross (London, Anh) hay các điểm trung chuyển của mạng lưới TGV (Pháp) đã trở thành trung tâm mới về sáng tạo, thương mại và tài chính, thu hút doanh nghiệp toàn cầu cùng lực lượng lao động chất lượng cao.

Tại châu Á, khu vực gắn trực tiếp với các ga Shinkansen (Tokyo, Nhật Bản) hay Seoul Station (Hàn Quốc), mỗi điểm trung chuyển đều trở thành trung tâm kinh tế - dịch vụ sôi động. Đây cũng là những tâm điểm hội tụ giá trị an cư, đầu tư, và tiềm năng tăng giá bất động sản dẫn đầu khu vực.

Hạ Long Station sẽ mở cánh cửa kết nối Vinhomes Global Gate Hạ Long với Hà Nội chỉ 23 phút di chuyển.

Bất động sản được định nghĩa lại nhờ cấu trúc TOD của “Hà Nội mới”

Thực tế thị trường Việt Nam đã chứng minh, những khu vực gắn với hạ tầng đường sắt luôn ghi nhận mức tăng trưởng rõ rệt. Dữ liệu của chuyên trang Batdongsan.com.vn cho biết giai đoạn 2019-2024, giá các dự án gần các trạm metro tại Việt Nam đã tăng giá từ 30-90%. Cá biệt, theo CBRE, giá bất động sản quanh tuyến Metro số 1 đã tăng 50-200% trong giai đoạn trước và sau khi tuyến này vận hành.

Ông Tô Anh Hùng - CEO Refi và Cố vấn tài chính thuộc Cộng đồng cố vấn tài chính Việt Nam (VWA) - chia sẻ thay vì chỉ dựa vào khoảng cách đến các quận trung tâm cũ, tiêu chí định giá bất động sản hàng đầu tới đây sẽ là thời gian di chuyển đến ga Metro.

“Tuy nhiên, bất động sản gần metro chỉ thực sự có giá trị bền vững nếu nó nằm trong hệ sinh thái đô thị TOD hoàn chỉnh, có đầy đủ hạ tầng xã hội, chứ không đơn thuần là khối bê tông đơn độc cạnh đường ray”, ông Hùng nhấn mạnh.

Xét theo tiêu chí đánh giá trên, Vinhomes Global Gate Hạ Long có lợi thế vượt trội. Siêu đô thị này được tích hợp trực tiếp với mô hình TOD thông qua Hạ Long Station. Vị trí kế cận vịnh Hạ Long - một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới. Lợi thế kép giúp siêu đô thị lọt tầm ngắm của giới tinh hoa toàn cầu.

Năm 2025, báo cáo "Liveable Cities Index" do Economist Intelligence Unit (EIU) công bố, 6 trong 10 thành phố đáng sống nhất thế giới hút giới tinh hoa đều nằm bên vịnh biển hoặc khu vực ven biển có cảnh quan mở và điều kiện khí hậu ôn hòa. Theo Knight Frank, giá trung bình của bất động sản ven biển thường cao hơn khoảng 40-46% so với các tài sản tương đương trong đất liền.

Giá trị của Vinhomes Global Gate Hạ Long được thúc đẩy nhờ những lợi thế hiếm có.

Sự xuất hiện hạ tầng cao tốc mang tầm vóc thế kỷ, tạo nền tảng hình thành một “thành phố kỳ quan kết nối toàn cầu” bên vịnh di sản - Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Khái niệm sống “trung tâm” được tái định nghĩa khi chỉ 23 phút di chuyển, cư dân có thể tới thủ đô cho mục đích công việc, và cùng thời gian để trở về ngôi nhà bên vịnh xanh. Không cần chi phí đắt đỏ cho những chuyến du lịch, khi ngay dưới chân nhà là bộ sưu tập tiện ích xứng tầm kỳ quan với 2.500 ha cây xanh, mặt nước và rừng ngập mặn, 212,5 km chiều dài bãi cát trắng được vận chuyển từ Cam Ranh, 620 ha công viên rừng Globe Hạ Long, 680 ha Lagoon nước biển tự nhiên, 12 sân golf quy mô gần 950 ha, VinWonders rộng hơn 81 ha…

Với dân số khoảng 380.000 người, Vinhomes Global Gate Hạ Long sẽ là đô thị tích hợp hệ tiện ích đa dạng, vận hành độc lập thay vì phụ thuộc vào các trung tâm hiện hữu. “Thành phố mới” bên vịnh di sản, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, làm việc, học tập, chăm sóc sức khỏe và giải trí của con người trong suốt vòng đời.

Khi các yếu tố về hạ tầng, quy mô và tiện ích hội tụ, Vinhomes Global Gate Hạ Long sẽ thiết lập chuẩn mực mới cho thị trường bất động sản Việt Nam với dòng người, dòng tiền và các hoạt động kinh tế.