Hết cảnh 'cháy' phòng khách sạn 5 sao xem pháo hoa 30/4 ở TP.HCM

Dịp 30/4-1/5 năm nay, dù khách có xu hướng đặt phòng cận lễ, công suất phòng view hướng sông để ngắm pháo hoa tại nhiều khách sạn 5 sao vẫn chững lại so với năm trước.

Nhiều du khách chọn ngắm pháo hoa riêng tư tại khách sạn cùng bạn bè, người yêu hoặc gia đình. Ảnh: Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection.

Đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường trung tâm Bãi Sau (phường Vũng Tàu) là 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại TP.HCM dịp 30/4-1/5 năm nay, theo UBND TP.HCM.

Thị trường vẫn ghi nhận nhiều du khách có nhu cầu tìm kiếm vị trí đẹp tại các khách sạn hạng sang để ngắm trọn 15 phút pháo hoa mà không phải chen lấn hay khuất tầm nhìn. Tuy nhiên, công suất và tốc độ đặt phòng không cao như cùng kỳ năm trước.

Khách sạn Le Méridien Saigon (phường Sài Gòn) có 130 phòng view sông, có thể ngắm toàn diện pháo hoa. Đêm 30/4 năm nay, hạng phòng này vẫn đạt lượng khách tích cực, nhưng tỷ lệ lấp đầy thấp hơn năm trước.

Đại diện khách sạn cho biết khách chủ yếu đặt phòng trực tiếp qua website từ giữa tháng 4, đà tăng chỉ rõ rệt khi gần đến ngày lưu trú. Trong khi những năm trước thường đặt trước 1-2 tháng.

Hạng phòng view ngắm pháo hoa, không bị che khuất bởi công trình tại khách sạn Le Méridien Saigon. Ảnh: Chen Ru Lu, Le Hong Van.

"So với năm 2024, số đêm lưu trú bán ra ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, doanh thu cải thiện. Tuy nhiên, nhu cầu giảm đi so với năm 2025, do không còn hưởng lợi từ lễ diễu binh, diễu hành", vị đại diện nói với Tri Thức - Znews.

Năm nay, khách có xu hướng đi theo nhóm nhỏ, quan tâm nhiều đến trải nghiệm chi tiết. Nắm bắt điều này, khách sạn hướng đến giá trị xứng tầm, phục vụ những bữa ăn và hoạt động theo mùa lễ hội, khách đang đón nhận tích cực.

Cận lễ, hạng phòng river view (hướng sông), city view (hướng thành phố) tại khách sạn Renaissance Riverside Sài Gòn (phường Sài Gòn) đạt công suất khoảng 60%, bán chậm hơn so với cùng kỳ năm trước. Sự quan tâm dồn nhiều về phòng river view có mức giá khoảng 5,6-10,1 triệu đồng/đêm.

Tại khách sạn The Reverie Saigon (phường Sài Gòn), hạng phòng tiêu chuẩn, hướng sông thuận tiện ngắm pháo hoa vẫn còn trống khá nhiều. Mức giá cho phòng hướng sông tại đây từ 6,8 triệu đồng/đêm. Trong khi đó, dịp 30/4-1/5 năm trước, khách sạn ghi nhận các phòng hướng sông kín toàn bộ.

Hạng phòng có thể ngắm pháo hoa tại khách sạn hạng sang cao 21 tầng. Ảnh: Renaissance Riverside Sài Gòn.

Phía khách sạn Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection (phường Thạnh Mỹ Tây) cũng chưa chứng kiến sự quan tâm lớn dành cho hạng phòng ngắm pháo hoa năm nay như cùng kỳ năm trước, dù các trang đặt phòng trực tuyến (OTA) vẫn đóng góp đáng kể vào tốc độ đặt phòng hiện tại.

Đại diện khách sạn cho rằng kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 diễn ra liên tiếp, nhiều người dành thời gian nghỉ dưỡng tại các khu nghỉ mát, điểm du lịch thay vì ở TP.HCM. Mặt khác, năm nay không có sự kiện đặc biệt để tạo ra nhu cầu lưu trú ồ ạt. Do đó, lượng khách đang nghiêng về hạng phòng gia đình, mức tăng đáng kể so với năm 2024, 2025.

Để kích cầu lưu trú, khách sạn duy trì mức giá cạnh tranh với thị trường. Đồng thời triển khai các gói dịch vụ dành cho khách du lịch nghỉ dưỡng như tặng tín dụng khách sạn cho dịch vụ ăn uống, spa và gói dành cho gia đình, trong đó trẻ em được ăn, ở miễn phí.

Ngoài dịp lễ, khách sạn cũng xác định phân khúc thị trường, nhu cầu lưu trú theo địa lý. Tháng 4 chủ yếu phục vụ khách trong nước, đầu tháng 5 sẽ có thêm khách Trung Quốc, Nhật Bản. Việc hiểu rõ tệp khách giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Theo khảo sát, dù sát ngày 30/4, du khách vẫn có thể thoải mái đặt phòng tại một số khách sạn cao cấp như Majestic Saigon, Liberty Central Saigon Riverside, Caravelle, Lotte Hotel Saigon, Sheraton Saigon... để ngắm pháo hoa.

Theo kế hoạch Ngày hội "Non sông thống nhất" dịp 30/4-1/5, ngoài 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao, TP.HCM có 4 điểm tầm thấp đặt tại công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn), khu biệt thự Kim Long - cầu Rạch Đỉa (xã Nhà Bè) và khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise (xã Cần Giờ). Thời gian bắn 21h-21h15 ngày 30/4. Ngoài ra, vào 19h30-21 ngày 30/4, thành phố tổ chức biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn tại sân khấu chính trên đường Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), công viên trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường công viên Bà Rịa (phường Bà Rịa).