Vũ điệu 'đàn kiến tha mồi' gây chú ý ở khu du lịch Ninh Bình

Đoạn video ghi lại cảnh đàn kiến trong show thực cảnh lấy cảm hứng từ "Dế Mèn phiêu lưu ký" tại Thung Nham, Ninh Bình bất ngờ gây sốt với hơn 6 triệu lượt xem.

Đàn kiến 'múa' trong show thực cảnh ở Ninh Bình hút 6 triệu lượt xem Phân đoạn đàn kiến tha thức ăn về tổ trong show "Khúc Hát Thiên Nhiên" tại Thung Nham, Ninh Bình khiến nhiều người thích thú nhờ cách dàn dựng sinh động giữa không gian thiên nhiên.

Ngày 21/5, Trần Minh Hiếu (23 tuổi, Hà Nội) lần đầu đến khu du lịch Thung Nham (Ninh Bình) xem minishow thực cảnh "Khúc hát thiên nhiên". Trong trạm 1 mang tên "Dế Mèn phiêu lưu ký", anh ấn tượng với cảnh đàn kiến nối đuôi nhau tha thức ăn về tổ trên mặt nước.

Ban tổ chức cho biết thông qua câu chuyện của các nhân vật như kiến, bọ rùa, ếch và nhiều loài vật khác, dế mèn dần trưởng thành từ những va vấp đầu đời. Trạm này truyền tải thông điệp: "Mọi hành trình vĩ đại đều bắt đầu từ một bước chân nhỏ bé".

"Tôi thích cách chương trình biến tấu câu chuyện theo hướng gần gũi, hài hước để trẻ em dễ tiếp cận nhưng vẫn giữ được tinh thần của tác phẩm. Xem giữa không gian thiên nhiên nên cảm xúc rất khác", Hiếu nói với Tri Thức - Znews.

Du khách đăng tải "vũ điệu đàn kiến" lên tài khoản cá nhân, không ngờ thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Đến nay, đoạn video nhận về hơn 6 triệu lượt xem và hàng trăm nghìn bình luận, tương tác.

Sau trạm 1, Hiếu tiếp tục khám phá trạm 2 mang tên "Vỗ cánh mặt trời" với điệu múa chim non. Theo anh, phân đoạn này gây ấn tượng nhờ cách dàn dựng kết hợp giữa ánh sáng tự nhiên, chuyển động cơ thể và khung cảnh cây xanh, mặt nước.

Phân cảnh trong trạm 1 "Dế Mèn phiêu lưu ký" của minishow thực cảnh "Khúc hát thiên nhiên" tại Khu du lịch Thung Nham, Ninh Bình. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Tổng đạo diễn Nguyễn Thị Thanh Hằng cho biết chuỗi mini show "Khúc hát thiên nhiên" được Khu du lịch sinh thái Thung Nham ra mắt từ mùng 3 Tết Nguyên đán 2026 (19/2). Chương trình vận hành theo cấu trúc trải nghiệm 4 trạm: "Dế Mèn phiêu lưu ký", "Vỗ cánh mặt trời", "Hồi sinh" và "Vũ điệu loài hoa".

Mỗi trạm có thời lượng 5-18 phút, tạo thành hành trình kéo dài khoảng 70 phút, trong đó phần biểu diễn chiếm gần 45 phút, còn lại là di chuyển giữa các điểm diễn.

"Khác với sân khấu truyền thống, khán giả không chỉ ngồi xem mà chủ động di chuyển, quan sát và hòa mình vào không gian biểu diễn. Thiên nhiên trở thành một phần của sân khấu, tương tác trực tiếp với ánh sáng, âm thanh và chuyển động nghệ thuật", bà Hằng nói.

Theo đại diện khu du lịch Thung Nham, trong bối cảnh du khách ngày càng ưu tiên trải nghiệm cảm xúc, minishow thực cảnh được xem là hướng đi mới nhằm đa dạng sản phẩm du lịch tại đây. Du khách không chỉ tham quan cảnh quan mà còn được tiếp cận không gian nghệ thuật mở giữa cây xanh, mặt nước và ánh sáng tự nhiên.

Vị đại diện cho biết chương trình sẽ tiếp tục được hoàn thiện để trở thành hoạt động thường xuyên theo mùa, hướng tới phát triển du lịch sinh thái bền vững gắn với cảnh quan tự nhiên và bản sắc địa phương.

Cận cảnh 4 trạm trong chuỗi minishow thực cảnh "Khúc hát thiên nhiên" tại Khu du lịch Thung Nham, Ninh Bình. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, Ninh Bình đón gần 2,8 triệu lượt khách, dẫn đầu cả nước về lượng khách, tăng trưởng ấn tượng 123,9% so với cùng kỳ năm 2025. Một số điểm du lịch truyền thống giữ sức hút nhờ làm mới dịch vụ, trong đó Thung Nham đón gần 50.000 lượt khách.

Thung Nham cách trung tâm Ninh Bình khoảng 12 km, nằm trong quần thể danh thắng sinh thái Tràng An và không xa tuyến tham quan Tam Cốc - Bích Động, nên du khách có thể dễ dàng kết hợp tham quan các điểm đến trong khu vực.

Du khách đi thuyền khám phá Thung Nham ngày 4/1. Ảnh: Khu du lịch Thung Nham.