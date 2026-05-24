Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch

'Bỏng tay' mua chỗ ngồi xem pháo hoa quốc tế Đà Nẵng từ ban công

  • Chủ nhật, 24/5/2026 11:15 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Chỗ ngồi xem bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng từ ban công một số tòa nhà có giá bán gần 1 triệu đồng/người. Riêng đêm chung kết, có nơi bán cao như vé ngồi ở trong khán đài.

Da Nang anh 1

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng sẽ chính thức khai mạc vào tối 30/5. Hàng loạt nhà cao tầng trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, ngay sau lưng khán đài, rầm rộ bán chỗ ngồi xem "đại tiệc ánh sáng" từ ban công. Ghi nhận của PV, các tòa nhà cao tầng dọc tuyến đường Trần Hưng Đạo đã treo bảng bán chỗ ngồi xem pháo hoa từ sân thượng, ban công. Đại diện một tòa nhà cho hay từ đầu tháng, khách đã rầm rộ đặt chỗ, những chỗ gần ban công đã bán hết sạch, chỉ còn một vài ghế phía trong, tầm nhìn không được trọn vẹn. Ảnh: Yến Nhi.

Da Nang anh 2

Một ngôi nhà ngay sau lưng khán đài bố trí chỗ ngồi từ tầng 2 đến tầng 4 để bán cho khách. Tầng 2 có mức thấp nhất từ 150.000 đồng/ghế, tầng 3 và tầng 4 đồng giá 400.000 đồng/ghế đối với các đêm vòng loại. Riêng đêm chung kết, mức giá nâng lên 500.000 đồng/ghế và hiện chỉ còn khoảng 20 ghế. Mỗi tầng có sức chứa khoảng 50 người.
Da Nang anh 3Da Nang anh 4Da Nang anh 5

Anh L.M., đại diện một ngôi nhà 3 tầng trên đường Trần Hưng Đạo cho hay khu vực ban công sân thượng đặt gần 20 bàn, mỗi bàn 3 khách và hiện chỉ còn 4 bàn. Giá mỗi ghế 400.000 đồng, không kèm thức ăn, nước uống. "Bây giờ mới tìm mua chỗ xem pháo hoa thì hơi muộn rồi, chỗ đẹp người ra mua từ sớm. Nếu không nhanh tay thì ít hôm nữa thôi các chỗ ngồi xa ban công cũng 'cháy'", anh L.M. nói.

Da Nang anh 6

View ngắm pháo hoa lý tưởng từ tòa nhà cao tầng trên đường Trần Hưng Đạo. Có nhà ở đối diện sân khấu bán chỗ ngồi các đêm vòng loại đã chạm mốc 900.000 đồng/ghế. Riêng đêm chung kết, vị trí ghế ngồi ở tầng cao với tầm nhìn bao quát có giá lên tới 1,5 triệu đồng/ghế - mức giá này tương đương giá vé khán đài ban tổ chức bán. Cụ thể, khán đài A3 và A4 đêm khai mạc và chung kết có giá 1,5 triệu đồng/vé.

Da Nang anh 7

Cách đó không xa, một "khán đài sân thượng" khác định giá chỗ ngồi theo vị trí. Hàng ghế đầu không bị che khuất 700.000 đồng/ghế, càng lùi vào trong càng giảm, thấp nhất là 350.000 đồng/ghế, kèm theo bánh và nước.

Da Nang anh 8Da Nang anh 9

Hiện, các tòa nhà đã chuẩn bị không gian, bàn ghế cho khách đến xem và đặt chỗ. Chị Thu Oanh (42 tuổi, quê Quảng Trị) chia sẻ sau khi tham khảo một vòng, chị lắc đầu vì những chỗ đẹp giá quá "chát", chị đành tìm một vị trí tạm ổn với mức giá hơn 500.000 đồng/ghế cho gia đình.

Da Nang anh 10

View từ ban công một tòa nhà ngay sau lưng khán đài A2. Đại diện một số nhà cao tầng trên đường Trần Hưng Đạo cho hay sở dĩ du khách muốn mua chỗ ngồi xem pháo hoa từ ban công, sân thượng vì không muốn quá đông đúc, ồn ào. Khi kết thúc đêm thi, họ cũng di chuyển ra về nhanh chóng hơn.

Học kỹ năng sống từ những cuốn cẩm nang sinh tồn

Sách “Cẩm nang sinh tồn”, “100 kỹ năng sinh tồn”, “Sống sót” là câu chuyện của những phượt thủ, nhà thám hiểm về cách thoát hiểm và sinh tồn.

Nạn xả rác vô tội vạ trên bãi biển Đà Nẵng

Người dân phản ánh tình trạng xả rác, để lại vật sắc nhọn trên bãi biển Mỹ Khê (TP Đà Nẵng) gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân, du khách.

27:1614 hôm qua

Resort có 4 khách sạn, 20 nhà hàng, 1 sân golf ở Hội An

Resort cách phố cổ Hội An khoảng 20 phút chạy xe, nằm bên bờ biển Đà Nẵng. Nơi đây được quan tâm dù cách khá xa những điểm tham quan như làng rau Trà Quế hay biển An Bàng.

06:00 22/5/2026

https://tienphong.vn/bong-tay-mua-cho-ngoi-xem-phao-hoa-quoc-te-da-nang-tu-ban-cong-post1845704.tpo

Yến Nhi - Thanh Hiền/Tiền Phong

Đà Nẵng Đà Nẵng pháo hoa Đà Nẵng lễ hội cháy phòng chỗ ngồi xem pháo hoa giá vé giá chỗ ngồi

    Đọc tiếp

    Tau bien cho khach quoc te nuom nuop den Da Nang hinh anh

    Tàu biển chở khách quốc tế nườm nượp đến Đà Nẵng

    18:07 19/2/2026 18:07 19/2/2026

    0

    Tín hiệu tích cực từ thị trường khách tàu biển đầu năm mở ra triển vọng tăng trưởng bền vững cho du lịch Đà Nẵng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

    Via he Da Nang truoc gio cam buon ban hinh anh

    Vỉa hè Đà Nẵng trước giờ cấm buôn bán

    17:33 26/3/2026 17:33 26/3/2026

    0

    Chỉ còn 2 ngày nữa TP. Đà Nẵng đồng loạt ra quân thực hiện chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè. Từ nay đến 31/3, chính quyền sẽ tuyên truyền, vận động tháo dỡ lấn chiếm để sau đó sẽ thực hiện tuần tra, xử lý vi phạm theo quy định.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý