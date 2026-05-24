'Bỏng tay' mua chỗ ngồi xem pháo hoa quốc tế Đà Nẵng từ ban công

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng sẽ chính thức khai mạc vào tối 30/5. Hàng loạt nhà cao tầng trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, ngay sau lưng khán đài, rầm rộ bán chỗ ngồi xem "đại tiệc ánh sáng" từ ban công. Ghi nhận của PV, các tòa nhà cao tầng dọc tuyến đường Trần Hưng Đạo đã treo bảng bán chỗ ngồi xem pháo hoa từ sân thượng, ban công. Đại diện một tòa nhà cho hay từ đầu tháng, khách đã rầm rộ đặt chỗ, những chỗ gần ban công đã bán hết sạch, chỉ còn một vài ghế phía trong, tầm nhìn không được trọn vẹn. Ảnh: Yến Nhi.