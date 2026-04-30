Du khách toát mồ hôi chen chân 'ăn sập' chợ Cồn Đà Nẵng

  • Thứ năm, 30/4/2026 15:13 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

"Tôi đã đến Đà Nẵng 10 lần và lần nào cũng tới chợ Cồn để ăn các món ngon. Đồ ăn ở đây quá tuyệt vời, từ hương vị, màu sắc, cách chế biến", anh Nguyễn Cảnh, du khách Hà Nội, chia sẻ.

Du khách đổ về chợ Cồn Đà Nẵng trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 Hàng ngàn du khách đổ về chợ Cồn﻿ nằm giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng﻿ ăn các món đặc sản trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4.
Da Nang anh 1

Hàng ngàn du khách đổ về chợ Cồn nằm giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng để ăn các món đặc sản trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4.
Da Nang anh 2

Từ 9h, khu vực ẩm thực trong chợ bắt đầu đông. Đến trưa, lượng người đổ về nườm nượp, du khách chen chúc, nhích từng bước qua các quầy bán đồ ăn.
Da Nang anh 3

Anh Nguyễn Cảnh (du khách Hà Nội) cho hay đã đến Đà Nẵng 10 lần và lần nào cũng ghé chợ Cồn để thưởng thức các món ngon. "Đồ ăn ở đây quá tuyệt, có vị cay, đậm đà của miền Trung, màu sắc cũng rất bắt mắt. Mỗi lần tới đây tôi đều ăn rất nhiều món, thích nhất là món ốc của Đà Nẵng vì càng ăn càng 'cuốn'", anh nói.
Da Nang anh 4

Da Nang anh 5Da Nang anh 6

Nhiều tiểu thương cho hay phần lớn khách đến chợ là du khách trong nước. Họ thường tới vào buổi trưa, từ 11h-14h, khu vực ăn uống chật như nêm. Mỗi quầy đều có nhiều người bán, phục vụ, tính tiền mới "cân" được lượng khách quá đông.

Da Nang anh 7

Chợ Cồn là điểm đến ẩm thực khó có thể bỏ qua của du khách khi đến Đà Nẵng, đặc biệt là các bạn trẻ.
Da Nang anh 8Da Nang anh 9Da Nang anh 10Da Nang anh 11

Chợ bán rất nhiều món ăn hấp dẫn, đặc trưng của miền Trung như: bánh lọc, ốc hút, bún mắm, thịt heo cuốn bánh tráng, mì Quảng, kem bơ...

Da Nang anh 12

"Tôi xem review trên TikTok thì muốn chạy ngay đến khu chợ này để ăn vặt. Đúng là không hề thất vọng vì quá nhiều món ăn vào là 'dính' ngay. Trong một buổi tôi không thể ăn hết các món nên sẽ tới đây thêm 2, 3 lần nữa trước khi rời Đà Nẵng", Thùy Anh (27 tuổi, TP.HCM) cho hay.
Da Nang anh 13Da Nang anh 14

Hầu hết quầy hàng vào buổi trưa đều trong tình trạng "full" chỗ. Lượng khách vào ra nườm nượp, lấp chỗ trống rất nhanh. Nhiều du khách tỏ ra bất ngờ vì người đến ăn vặt chợ Cồn đông hơn tưởng tượng.

Da Nang anh 15

Nhiều gia đình đến Đà Nẵng cũng dành thời gian để khám phá bằng được ẩm thực chợ Cồn.
Da Nang anh 16

Da Nang anh 17Da Nang anh 18

Không chỉ ngon, các món ăn trong chợ còn rẻ nên hút nườm nượp du khách. Các món ăn chỉ vài chục ngàn. "Tôi ăn bún mắm, ốc, và kem bơ, chỉ hơn 100.000 đồng. Các món bánh thì rẻ hơn nữa. Thật sự quá tuyệt vời khi nói về ẩm thực Đà Nẵng", Anh Thư (22 tuổi, quê Quảng Trị) hài lòng.

Da Nang anh 19

Du khách nước ngoài cũng tìm đến tọa độ ẩm thực giữa lòng Đà Nẵng.
Da Nang anh 20

Theo Ban Quản lý chợ Cồn, chợ hiện có khoảng 1.800 hộ kinh doanh, trong đó 600 hộ buôn bán thực phẩm. Tất cả hộ đều được tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm và khám sức khỏe định kỳ. "Ban Quản lý phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tập huấn, hướng dẫn tiểu thương truy xuất nguồn gốc, bảo quản thực phẩm đúng quy định. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo môi trường kinh doanh sạch sẽ, an toàn để phục vụ du khách", đại diện Ban quản lý thông tin.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

Tranh cãi nhà hàng Đà Nẵng từ chối khách chỉ gọi bánh, nước

Một nhà hàng tại Đà Nẵng thông báo không phục vụ khách chỉ gọi bánh và đồ uống, lý giải định hướng là mô hình "casual dining", không phải tiệm bánh hay quán cà phê.

11:30 28/4/2026

Du khách kể 4 lần người lạ cho mượn xe, quyết không lấy tiền ở Đà Nẵng

Du khách Hà Nội dự định thuê xe máy khi du lịch Đà Nẵng, nhưng nhiều lần được người dân cho mượn miễn phí, quyết không nhận tiền. Người địa phương nói đây là chuyện thường xảy ra.

11:15 18/4/2026

Tọa độ check-in ‘đỉnh nóc kịch trần’ khi du lịch Đà Nẵng dịp 30/4

Nếu chưa biết đi đâu dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, Đà Nẵng là lựa chọn lý tưởng với hệ sinh thái du lịch đa dạng và trải nghiệm mới mẻ, đặc biệt trên đỉnh Bà Nà.

16:00 10/4/2026

Giai ma 'dong chu la' tren bai bien Da Nang hinh anh

Giải mã 'dòng chữ lạ' trên bãi biển Đà Nẵng

16:50 16/4/2026

0

"Dòng chữ lạ" với thiết kế cách điệu xuất hiện ở bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng) gây tò mò trên mạng xã hội những ngày qua. Đây là mô hình check-in được lắp đặt từ dịp Tết Nguyên đán.

Thanh Hiền/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

