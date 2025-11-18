Bi Mỹ chợ Cồn lên app, ổn định kinh doanh kể cả mùa thấp điểm du lịch

Bi Mỹ chợ Cồn, một trong gần 70 “Quán ‘trứ danh’ Đà Nẵng”, để lại ấn tượng sâu sắc với thực khách nhờ vị mắm nêm “mẹ truyền con nối”, ăn cùng món bánh tráng cuốn thịt heo đặc sản.

“Bi Mỹ đây anh chị ơi! Ăn gì em kêu luôn cho anh chị ơi!” là lời mời gọi khiến bất kỳ du khách nào ghé vào khu ẩm thực của chợ Cồn cũng phải nán lại, với ánh mắt đầy hiếu kỳ. Thực tế, quán bánh tráng cuốn thịt heo này vẫn luôn nằm trong “top list” của cả dân địa phương lẫn khách du lịch, nên không có gì bất ngờ khi nhiều người tìm đến chợ Cồn chỉ để được một lần trải nghiệm hương vị ở quán Bi Mỹ.

Hàng chục năm gắn bó món ăn đặc sản

Ở cuối khu ẩm thực chợ Cồn, hình ảnh người phụ nữ nhỏ nhắn với đôi tay thoăn thoắt thái thịt, bóc bánh tráng, múc từng chén mắm nêm đã trở nên quen thuộc với nhiều người dân Đà Nẵng. Đó là chị Huỳnh Thị Xuân Mai, chủ quán bánh tráng cuốn thịt heo Bi Mỹ - cái tên gắn liền với chợ Cồn suốt nhiều năm qua.

Bi Mỹ chợ Cồn với hương vị gia truyền qua hàng chục năm là địa chỉ được đông đảo người dân địa phương lẫn du khách yêu thích.

“Cách đây vài chục năm, gia đình tôi đã bán hàng ăn rồi. Ban đầu là nhà nội bán bánh đập, đến mẹ tôi bán thêm bánh tráng cuốn thịt heo, thời tôi thì bán cả bún mắm nêm. Ngày xưa, quán còn bán ở vỉa hè, về sau mới vào chợ Cồn rồi phát triển thành 3 ki-ốt như bây giờ”, chị Mai chia sẻ.

Chị Huỳnh Thị Xuân Mai, chủ quán Bi Mỹ chợ Cồn, tranh thủ lúc vắng khách để chuẩn bị những phần ăn mang về.

Quán có một điểm đặc biệt được thực khách đánh giá rất cao là thịt heo luộc ngon, mềm và ngọt thịt. Khi một miếng thịt luộc mới được mang tới quầy, chị Mai thái thành miếng dày vừa ăn theo từng lát, với thao tác nhanh, gọn, dứt khoát bởi “nếu chậm tay miếng thịt sẽ mất đi độ ngon”.

Chị Mai có sở thích đeo vòng ximen giống nhiều phụ nữ miền Tây, cứ mỗi nhát thái, bộ vòng của chị rung lên từng nhịp nhìn rất vui mắt. Khách hàng tới quán thường đùa “đi bán hàng mà như dự sự kiện” hay “vàng đeo đầy người rồi cần gì đi bán nữa”, chị chỉ cười và nói lại: “Đồ giả không à!”.

Thế nhưng, “linh hồn” của món bánh tráng cuốn thịt heo ở Bi Mỹ chợ Cồn là mắm nêm được pha chế theo công thức bí truyền, không quá mặn nhưng lại rất thơm và vừa miệng. Bà chủ lúc nào cũng hào sảng, để thực khách múc thêm thoải mái không tính phí, như một cách thể hiện niềm tự hào với di sản của gia đình.

Công thức mắm nêm bí truyền tạo nên hương vị “có 1-0-2” của Bi Mỹ chợ Cồn.

Không gian quán hơi nhỏ, nhưng bù lại phục vụ rất nhanh. Tính chị Mai cẩn thận, mỗi khi rảnh tay lại tranh thủ thái thịt, làm sẵn phần mang về, múc mắm xếp thành từng chồng cao ngang đầu người… Bầu không khí tại Bi Mỹ chợ Cồn lúc nào cũng tất bật, náo nhiệt, đúng chất khu chợ nổi tiếng nhất nhì Đà Nẵng.

Đưa hương vị trứ danh lên GrabFood, lan tỏa tới đông đảo thực khách

Giai đoạn 2017-2018, các ứng dụng đặt đồ ăn phát triển mạnh tại Việt Nam, kéo theo sự xuất hiện của hàng loạt đối tác nhà hàng, trong đó có Bi Mỹ chợ Cồn. Vừa bán trong chợ, lại quen với khách ăn trực tiếp, chị Mai có chút bối rối sau khi “gật đầu” trở thành đối tác GrabFood. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ và hướng dẫn tận tình của đội ngũ Grab, chủ quán bánh tráng nổi tiếng chợ Cồn nhanh chóng làm quen với GrabMerchant (ứng dụng dành cho đối tác nhà hàng) để có thể tự bố trí, sắp xếp, vận hành gian hàng online.

Du khách có thể dễ dàng đặt món tại Bi Mỹ chợ Cồn trên GrabFood để dành thời gian khám phá các điểm đến khác.

Đối với những quán ăn tại các thành phố du lịch như Đà Nẵng, doanh thu hàng tháng không cố định mà thường chỉ tăng trong giai đoạn cao điểm và ngược lại. Việc hợp tác các nền tảng đặt đồ ăn như GrabFood giúp quán Bi Mỹ chợ Cồn đảm bảo tình hình kinh doanh ổn định, ngay cả trong mùa thấp điểm, đặc biệt là giai đoạn du lịch “đóng băng” do đại dịch.

Chị Mai nói thêm: “Số lượng đơn bán qua app chiếm khoảng 20% tổng lượng đơn mỗi ngày. Trong đó, GrabFood chiếm đến khoảng 70% tổng số đơn online. Tôi hiểu rằng quán không chỉ phục vụ khách du lịch, mà còn cả người dân địa phương. Nhờ GrabFood, nhiều khách quen nay chọn đặt online thay vì ra chợ ăn trực tiếp như trước, vừa tiện lợi, vừa tiết kiệm thời gian.”.

Ngay cả với khách du lịch, chủ quán Bi Mỹ chợ Cồn cũng nhận thấy xu hướng tiêu dùng thay đổi mạnh mẽ, khi người mua ngày càng ưu tiên lựa chọn nhanh chóng và thuận tiện hơn. Du khách lần đầu đến Đà Nẵng có thể ghé chợ Cồn một lần để trải nghiệm trực tiếp. Với những ai từng thưởng thức, họ có thể dễ dàng đặt lại qua app để dành thời gian khám phá các điểm đến khác.

Doanh thu của quán bánh tráng cuốn thịt heo Bi Mỹ chợ Cồn ổn định một phần nhờ hợp tác GrabFood.

Đầu tháng 8, Grab Việt Nam và Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực TP Đà Nẵng công bố danh sách gần 70 nhà hàng, quán ăn được vinh danh tại lễ trao giải “Quán ‘Trứ danh’ Đà Nẵng”. Trong đó, Bi Mỹ chợ Cồn cùng nhiều cái tên khác đã vinh dự được xướng tên ở hạng mục “Hương vị trứ danh”. Song song với danh hiệu này, Bi Mỹ chợ Cồn còn xuất hiện trong bộ sưu tập “Quán trứ danh” trên GrabFood.

Danh sách “Quán ‘Trứ danh’ Đà Nẵng” của Grab gồm nhiều cái tên chất lượng như Bi Mỹ chợ Cồn.

Lễ trao giải “Quán ‘Trứ danh’ Đà Nẵng” và bộ sưu tập “Quán trứ danh” là hai trong nhiều sáng kiến của Grab nhằm tri ân những hàng quán làm nên bản sắc địa phương. Các sáng kiến này đồng thời góp phần quảng bá tinh hoa ẩm thực đến du khách trong và ngoài nước, tạo nên động lực mới để thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam.

Chị Mai khẳng định: “Tôi muốn khách khi đến quán thì vui vẻ, lúc ra về phải hài lòng. Về phần mình, tôi cố gắng đảm bảo chất lượng, hương vị món ăn và phục vụ niềm nở. ‘Trộm vía’ Bi Mỹ chợ Cồn hợp khẩu vị số đông, rồi mọi người cứ thế truyền miệng nhau. Ban đầu là ‘hữu xạ tự nhiên hương’, giờ lại được ghi nhận bằng danh hiệu đáng quý này, quả thật rất vui”.