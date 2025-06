GrabFood tôn vinh ẩm thực địa phương qua BST 'Quán trứ danh'

Bộ sưu tập gồm các nhà hàng, quán ăn ngon uy tín được GrabFood tuyển chọn để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm ẩm thực đặc sắc tại mỗi địa phương.

Grab Việt Nam vừa ra mắt bộ sưu tập "Quán trứ danh" trên GrabFood, quy tụ hàng nghìn nhà hàng, quán ăn địa phương được yêu thích và đánh giá cao bởi cộng đồng người dùng Grab. Bộ sưu tập không chỉ giúp người dùng dễ dàng trải nghiệm món ngon đặc trưng, chất lượng của từng vùng miền mà còn góp phần quảng bá ẩm thực địa phương đến du khách trong và ngoài nước.

Với việc ra mắt bộ sưu tập này, GrabFood trở thành một trong những lựa chọn tối ưu của người dùng nhờ danh mục món ăn đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu ẩm thực của nhiều phân khúc khách hàng khắp cả nước.

Theo báo cáo của Momentum Works được công bố vào tháng 2, thị trường giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam đang chứng kiến tốc độ tăng trưởng ấn tượng, đạt mức cao nhất trong khu vực Đông Nam Á với 26% trong năm 2024, đưa tổng giá trị hàng hóa (GMV) lên 1,8 tỷ USD . Trong bối cảnh này, GrabFood tiếp tục dẫn đầu về thị phần trong mảng giao đồ ăn tại thị trường Việt Nam.

Việc ra mắt bộ sưu tập "Quán trứ danh" của GrabFood là minh chứng cho khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của người dùng. Tại mỗi địa phương, bộ sưu tập này được xây dựng với danh sách đối tác nhà hàng khác nhau, hướng đến mục tiêu lan tỏa giá trị ẩm thực độc đáo của vùng đất đó. Các nhà hàng, quán ăn nằm trong bộ sưu tập được GrabFood tuyển chọn kỹ lưỡng dựa trên nguồn dữ liệu từ cộng đồng người dùng, bao gồm lượt đặt đơn, phản hồi trải nghiệm món ăn và mức độ hài lòng của người dùng với đánh giá từ 4,5 sao trở lên.

Ví dụ tại Đà Nẵng, du khách có thể đặt món từ quán địa phương nổi tiếng như bánh tráng thịt heo Bi Mỹ ở Chợ Cồn, Bún chả cá Bà Lữ, Chè Liên… Còn với thành phố biển Nha Trang, du khách có thể tìm thấy món đặc trưng từ quán Bún cá Mịn, Cơm gà Tùng hay Xôi Sáu Khải.

Bộ sưu tập "Quán trứ danh" chính thức lên sóng GrabFood.

Việc góp mặt trong bộ sưu tập "Quán trứ danh" cũng là chứng nhận uy tín cho chất lượng món ăn và dịch vụ mà đối tác nhà hàng GrabFood cung cấp. Đặc biệt, Grab áp dụng công nghệ AI để hỗ trợ đối tác nhà hàng tăng hiệu quả kinh doanh và tiếp cận thêm khách hàng, gồm:

- Áp dụng AI để tự tạo nội dung thực đơn, thậm chí hỗ trợ đối tác thêm nội dung mô tả và hình ảnh cho món ăn bị thiếu thông tin chi tiết. Công nghệ AI còn được áp dụng để giúp đối tác dịch thực đơn sang nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Thái... Nhờ đó, người dùng - nhất là du khách quốc tế, có thể dễ dàng xem thực đơn và khám phá ẩm thực Việt Nam.

- Grab áp dụng AI để giúp đối tác quét thực đơn in sẵn. Theo đó, tính năng sử dụng công nghệ nhận dạng hình ảnh và văn bản để tự động đọc, sau đó trích xuất thông tin từ hình ảnh thực đơn in sẵn của đối tác giúp tạo ra thực đơn của quán trên ứng dụng. Tính năng này giúp đối tác nhà hàng, đặc biệt là nhà hàng nhỏ và siêu nhỏ ít am hiểu công nghệ, có thể tạo thực đơn dễ dàng mà vẫn đảm bảo độ chính xác.

- Trợ lý AI đóng vai trò như cố vấn kinh doanh 24/7, giúp các đối tác GrabFood vận hành hiệu quả hơn trên nền tảng, từ việc tạo chiến dịch quảng cáo, xây dựng thực đơn, đến đề xuất ý tưởng kinh doanh để cải thiện doanh thu.

Bà Nguyễn Thanh Anh - Giám đốc Tiếp thị Grab Việt Nam - tin rằng ẩm thực là một phần không thể thiếu của trải nghiệm văn hóa. Bộ sưu tập "Quán trứ danh" được xây dựng dựa trên sự thấu hiểu thị trường sâu sắc, cùng với việc tận dụng công nghệ và sức mạnh của nền tảng Grab để mang hương vị đặc trưng từ quán ăn địa phương được yêu thích nhất đến gần hơn với mọi người.

“Sáng kiến này là nỗ lực tiếp theo của Grab trong việc thúc đẩy chuyển đổi số để quảng bá ẩm thực và đặc sản địa phương, qua đó góp phần phát triển du lịch Việt Nam và đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”, bà nói thêm.

Việc liên tục ra mắt danh mục món ngon và cải tiến dịch vụ giúp GrabFood khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường Việt Nam, được người dùng và đối tác khắp cả nước tin dùng.

Grab đang tích cực mở rộng hợp tác cơ quan, ban ngành địa phương nhằm chung tay tôn vinh và quảng bá sâu rộng giá trị ẩm thực vùng miền. Tháng 5, Grab và Sở Du lịch TP Huế đồng tổ chức lễ trao giải “Quán trứ danh xứ Huế” nhằm tôn vinh nhà hàng, quán ăn địa phương nổi danh tại Huế. Tại sự kiện, 26 đơn vị kinh doanh ẩm thực có đóng góp trong việc gìn giữ và lan tỏa hương vị ẩm thực Huế được vinh danh với nhiều hạng mục giải thưởng như “Hương vị trứ danh”, “Được yêu thích nhất” và “Ngôi sao tăng trưởng”. Nhiều thương hiệu lâu đời như bún bò Mệ Kéo, cơm hến Hoa Đông, bánh khoái Lạc Thiện... cũng là đối tác nhà hàng GrabFood và nằm trong bộ sưu tập “Quán trứ danh”.

Người dùng có thể vào đường dẫn tại đây để khám phá bộ sưu tập “Quán trứ danh” tại khu vực của mình.