Vỉa hè Đà Nẵng trước giờ cấm buôn bán

Ngày 28/3, UBND TP. Đà Nẵng sẽ ra quân thực hiện công tác đảm bảo trật tự vỉa hè , vệ sinh môi trường và trật tự đô thị trên toàn địa bàn. Điều này, đồng nghĩa người dân chỉ còn 2 ngày nữa được dùng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán.

Thời gian qua, nhiều tuyến phố ở khu vực trung tâm TP. Đà Nẵng trật tự vỉa hè đã được chấn chỉnh tạo cảnh quan sạch đẹp tại nhiều tuyến phố.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, các tuyến đường Trần Quốc Toản, Trần Phú, Nguyễn Chí Thanh, Thái Phiên, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thái Học... việc lấn chiếm vỉa hè để làm nơi kinh doanh, để xe đã tạo cảnh quan đô thị thiếu văn minh. Người dân và du khách không còn vỉa hè để đi bộ.

Với quyết tâm chấn chỉnh lại trật tự đô thị, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch siết quản lý, trong đó nhấn mạnh không cho phép sử dụng vỉa hè để buôn bán. Các hành vi đặt, để, lắp biển hiệu di động, bảng quảng cáo, chậu cây, tượng trang trí hay vật dụng khác trên vỉa hè, lòng đường đều bị nghiêm cấm. Thành phố cũng sẽ tổ chức lại việc sử dụng vỉa hè theo bề rộng, nhằm đảm bảo không gian cho người đi bộ.

Một đoạn đường Nguyễn Thái Học, vỉa hè bị các hộ kinh doanh lấn chiếm hết để buôn bán, làm nơi để xe. Sau ngày 28/3, việc lấn chiếm vỉa hè như thế này sẽ được Đà Nẵng xử lý với quyết tâm lập lại trật tự, thay đổi ý thức của người dân để xây dựng thành phố văn minh, sạch, đẹp hơn.

Theo kế hoạch, vỉa hè dưới 4 m sẽ bố trí 1,5 m sát nhà cho người đi bộ, phần còn lại dành để xe máy. Vỉa hè từ 4 m đến dưới 6 m dành 2 m vỉa hè cho phương tiện, phần còn lại phục vụ người đi bộ. Với vỉa hè từ 6 m trở lên, bố trí 3,5 m sát bó vỉa hè để xe, đảm bảo phần còn lại thông thoáng. Trường hợp có cây xanh, trụ điện hoặc hạ tầng kỹ thuật, việc kẻ vạch sẽ được điều chỉnh linh hoạt.

Tuyến đường Bạch Đằng đã thực hiện việc kẻ vạch, phân định rõ vị trí để xe và phần dành cho người đi bộ tạo cảnh quan đô thị văn minh dọc sông Hàn. Việc lập lại trật tự vỉa hè sẽ được TP. Đà Nẵng thực hiện từ ngày 28/3 và triển khai theo 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 (từ giữa tháng 3 đến 31/3) tập trung tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ vi phạm, đồng thời rà soát, kẻ vạch, sắp xếp hạ tầng.

Giai đoạn 2 thực hiện trong tháng 4 với cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Giai đoạn 3 duy trì tuần tra thường xuyên, ngăn chặn tái lấn chiếm.

Kế hoạch lập lại trật tự vỉa hè của Đà Nẵng đặt mục tiêu 100% xã, phường đảm bảo không gian đi bộ thông thoáng, môi trường sạch, cảnh quan gọn gàng. Thành phố cũng kỳ vọng từ việc này người dân thay đổi thói quen cũ, cải thiện chất lượng sống. Đồng thời, việc lập lại trật tự vỉa hè cũng tạo diện mạo đô thị hấp dẫn hơn với du khách, thúc đẩy du lịch và dịch vụ, các "chợ cóc", "chợ tạm" trái phép cũng sẽ được dẹp bỏ.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

