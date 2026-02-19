Tàu biển chở khách quốc tế nườm nượp đến Đà Nẵng

|
Ngày 19/2 (mùng 3 Tết), tàu du lịch biển Seabourn Encore cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Đây là tàu biển quốc tế đầu tiên đến thành phố trong năm mới.
Tàu chở theo hơn 1.000 người, trong đó phần lớn là du khách đến từ các thị trường Anh, Pháp, Mỹ.
Đoàn khách tàu biển được chào đón nồng nhiệt tại cảng với màn múa lân sôi động cùng những món quà đầu năm mới. Du khách cũng được giới thiệu về dịp Tết cổ truyền của Việt Nam.
Du khách được tặng bánh chưng, bánh tét khi vừa đặt chân xuống tàu.
Các du khách không giấu được niềm vui khi đến Đà Nẵng trong dịp Tết cổ truyền và nhận được sự đón chào, thân thiện, cởi mở của thành phố. Trong ảnh, du khách lưu lại khoảnh khắc tận hưởng Tết tại cảng Tiên Sa.
Trong thời gian ở Đà Nẵng, đoàn khách khám phá hệ sinh thái du lịch đa dạng từ Bảo tàng Điêu khắc Chăm, đường hoa xuân, Ngũ Hành Sơn đến phố cổ Hội An... Sự kết hợp giữa di sản và lòng hiếu khách đã khẳng định Đà Nẵng là điểm đến giàu giá trị bản sắc văn hoá và luôn sẵn sàng mang lại những khoảnh khắc trải nghiệm trọn vẹn nhất cho du khách.
Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ (ngày 16-22/2), Đà Nẵng liên tục đón các chuyến tàu biển quốc tế. Ngày 20/2 (mùng 4 Tết), thành phố đón khoảng 2.800 du khách đến từ Italy, Pháp, Anh và Tây Ban Nha. Ngày 22/2 (mùng 6 Tết) tiếp tục đón thêm khoảng 650 du khách châu Âu.
Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng, chia sẻ: "Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ ghi nhận kết quả tích cực về lượng du khách tàu biển đến Đà Nẵng, cho thấy phân khúc này đang phục hồi và tăng trưởng tốt. Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm - dịch vụ, đồng thời tăng cường liên kết với các hãng tàu, cảng biển và doanh nghiệp lữ hành quốc tế nhằm thu hút thêm các chuyến tàu và du khách đến Đà Nẵng".
Trong năm 2025, hoạt động du lịch tàu biển tại Đà Nẵng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực từ các thị trường châu Âu, Mỹ, Anh, Đức, Australia và Trung Quốc. Thành phố đã đón 47 chuyến tàu biển với 57.600 lượt khách, tăng 37,1% so với cùng kỳ và tăng thêm 12 chuyến.
Dự kiến năm nay thành phố đón 59 chuyến tàu với hơn 64.000 lượt khách, tăng khoảng 11% so với năm 2025.
Những tín hiệu tích cực từ thị trường khách tàu biển đầu năm nay mở ra triển vọng tăng trưởng bền vững cho du lịch Đà Nẵng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số của thành phố.
