Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

Tàu biển chở khách quốc tế nườm nượp đến Đà Nẵng

  • Thứ năm, 19/2/2026 18:07 (GMT+7)
  • 15 giờ trước

Tín hiệu tích cực từ thị trường khách tàu biển đầu năm mở ra triển vọng tăng trưởng bền vững cho du lịch Đà Nẵng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

tau bien Da Nang anh 1

Ngày 19/2 (mùng 3 Tết), tàu du lịch biển Seabourn Encore cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Đây là tàu biển quốc tế đầu tiên đến thành phố trong năm mới.

tau bien Da Nang anh 2

Tàu chở theo hơn 1.000 người, trong đó phần lớn là du khách đến từ các thị trường Anh, Pháp, Mỹ.

tau bien Da Nang anh 3tau bien Da Nang anh 4

Đoàn khách tàu biển được chào đón nồng nhiệt tại cảng với màn múa lân sôi động cùng những món quà đầu năm mới. Du khách cũng được giới thiệu về dịp Tết cổ truyền của Việt Nam.

tau bien Da Nang anh 5

Du khách được tặng bánh chưng, bánh tét khi vừa đặt chân xuống tàu.

tau bien Da Nang anh 6

Các du khách không giấu được niềm vui khi đến Đà Nẵng trong dịp Tết cổ truyền và nhận được sự đón chào, thân thiện, cởi mở của thành phố. Trong ảnh, du khách lưu lại khoảnh khắc tận hưởng Tết tại cảng Tiên Sa.

tau bien Da Nang anh 7

tau bien Da Nang anh 8tau bien Da Nang anh 9

Trong thời gian ở Đà Nẵng, đoàn khách khám phá hệ sinh thái du lịch đa dạng từ Bảo tàng Điêu khắc Chăm, đường hoa xuân, Ngũ Hành Sơn đến phố cổ Hội An... Sự kết hợp giữa di sản và lòng hiếu khách đã khẳng định Đà Nẵng là điểm đến giàu giá trị bản sắc văn hoá và luôn sẵn sàng mang lại những khoảnh khắc trải nghiệm trọn vẹn nhất cho du khách.

tau bien Da Nang anh 10

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ (ngày 16-22/2), Đà Nẵng liên tục đón các chuyến tàu biển quốc tế. Ngày 20/2 (mùng 4 Tết), thành phố đón khoảng 2.800 du khách đến từ Italy, Pháp, Anh và Tây Ban Nha. Ngày 22/2 (mùng 6 Tết) tiếp tục đón thêm khoảng 650 du khách châu Âu.

tau bien Da Nang anh 11

Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng, chia sẻ: "Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ ghi nhận kết quả tích cực về lượng du khách tàu biển đến Đà Nẵng, cho thấy phân khúc này đang phục hồi và tăng trưởng tốt. Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm - dịch vụ, đồng thời tăng cường liên kết với các hãng tàu, cảng biển và doanh nghiệp lữ hành quốc tế nhằm thu hút thêm các chuyến tàu và du khách đến Đà Nẵng".
tau bien Da Nang anh 12

Trong năm 2025, hoạt động du lịch tàu biển tại Đà Nẵng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực từ các thị trường châu Âu, Mỹ, Anh, Đức, Australia và Trung Quốc. Thành phố đã đón 47 chuyến tàu biển với 57.600 lượt khách, tăng 37,1% so với cùng kỳ và tăng thêm 12 chuyến.

tau bien Da Nang anh 13
tau bien Da Nang anh 14tau bien Da Nang anh 15

Dự kiến năm nay thành phố đón 59 chuyến tàu với hơn 64.000 lượt khách, tăng khoảng 11% so với năm 2025.

tau bien Da Nang anh 16

Những tín hiệu tích cực từ thị trường khách tàu biển đầu năm nay mở ra triển vọng tăng trưởng bền vững cho du lịch Đà Nẵng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số của thành phố.

Học kỹ năng sống từ những cuốn cẩm nang sinh tồn

Sách “Cẩm nang sinh tồn”, “100 kỹ năng sinh tồn”, “Sống sót” là câu chuyện của những phượt thủ, nhà thám hiểm về cách thoát hiểm và sinh tồn.

Vì sao khách Tây gọi Đà Nẵng là 'thiên đường' nghỉ hưu giá rẻ?

Sau nhiều năm sống du mục, đặt chân tới khoảng 50 quốc gia trên thế giới, vợ chồng Norman Bour cho biết Đà Nẵng (Việt Nam) là một trong những điểm đến họ yêu thích nhất.

16:29 10/2/2026

Vì sao giới tỷ phú Ấn Độ đổ xô đến Việt Nam tổ chức đám cưới?

Ngày càng nhiều tỷ phú, triệu phú Ấn Độ chọn Hạ Long, Đà Nẵng hay Phú Quốc để tổ chức những lễ cưới xa hoa kéo dài nhiều ngày, với chi phí lên tới hàng triệu USD. 

05:45 9/2/2026

https://tienphong.vn/tau-bien-cho-khach-quoc-te-nuom-nuop-den-da-nang-post1821762.tpo

Thanh Hiền/Tiền Phong

tàu biển Đà Nẵng Đà Nẵng tàu biển du lịch Đà Nẵng Tết Nguyên đán 2026 Tết Bính Ngọ cảng Tiên Sa

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý