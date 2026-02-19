Tàu biển chở khách quốc tế nườm nượp đến Đà Nẵng

Trong thời gian ở Đà Nẵng, đoàn khách khám phá hệ sinh thái du lịch đa dạng từ Bảo tàng Điêu khắc Chăm, đường hoa xuân, Ngũ Hành Sơn đến phố cổ Hội An... Sự kết hợp giữa di sản và lòng hiếu khách đã khẳng định Đà Nẵng là điểm đến giàu giá trị bản sắc văn hoá và luôn sẵn sàng mang lại những khoảnh khắc trải nghiệm trọn vẹn nhất cho du khách.