Tour du thuyền vịnh Hạ Long lọt top trải nghiệm hàng đầu thế giới 2026

Tripadvisor chọn tour du thuyền trên vịnh Hạ Long/ vịnh Lan Hạ vào top trải nghiệm hàng đầu thế giới năm 2026.

Du khách khám phá vịnh Hạ Long trên du thuyền 5 sao hồi cuối tháng 4.

Tour du thuyền trên vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ được nền tảng du lịch trực tuyến Tripadvisor bình chọn vào nhóm trải nghiệm hàng đầu thế giới năm 2026. Theo đó, du khách có thể khám phá vịnh Hạ Long hoặc vịnh Lan Hạ trong hành trình kéo dài 2 hoặc 3 ngày, lưu trú trên các du thuyền với cabin tiện nghi, kết hợp giữa nghỉ dưỡng, ẩm thực và các hoạt động ngoài trời.

Những du khách yêu thích vận động có thể chèo kayak, bơi lội hoặc đạp xe tại các làng chài khi tàu dừng chân. Trong khi đó, khách chuộng nghỉ dưỡng có thể thư giãn trên boong tàu, ngắm toàn cảnh vịnh với hàng nghìn đảo đá vôi giữa làn nước xanh ngọc. Nhiều tour cũng tích hợp các hoạt động như học nấu ăn, thưởng thức trình diễn văn hóa địa phương hay tập taichi buổi sáng.

Theo xu hướng du lịch hiện nay, các tour du thuyền ngày càng trở thành lựa chọn phổ biến với nhóm khách muốn "nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên" thay vì lưu trú tại các khu resort truyền thống.

Du thuyền hoạt động tấp nập trên vịnh Hạ Long cuối tháng 4.

Nằm cách Hà Nội khoảng 165 km, vịnh Hạ Long từ lâu được xem là biểu tượng của du lịch Việt Nam. Di sản sở hữu diện tích khoảng 1.553 km2 với gần 2.000 đảo đá vôi lớn nhỏ. Nhờ cảnh quan đặc biệt, vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới năm 1994 và trở thành một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới năm 2011.

Khu vực này nổi tiếng với nhiều hang động như Thiên Cung, Sửng Sốt và Đầu Gỗ. Du khách cũng có thể chèo kayak qua các vũng vịnh nhỏ, khám phá đời sống ngư dân tại làng chài nổi. Thời điểm phù hợp để du lịch vịnh Hạ Long thường từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 9 đến tháng 11, khi thời tiết ôn hòa và ít mưa bão.

Trong khi đó, vịnh Lan Hạ nằm ở phía Đông đảo Cát Bà (Hải Phòng) và giáp phía Nam vịnh Hạ Long. Khu vực này có hơn 400 hòn đảo lớn nhỏ phủ cây xanh, vẫn giữ được vẻ hoang sơ.

Tại đây, du khách có thể chèo kayak qua các vách đá, tắm biển ở bãi Vạn Bội hay bãi Ba Trái Đào, đồng thời ghé thăm một trong những làng chài cổ nhất Việt Nam. Ngoài các tour ngủ đêm, du khách cũng có thể lựa chọn hành trình khám phá vịnh Lan Hạ trong nửa ngày hoặc một ngày.

Du khách quốc tế chèo kayak khi khám phá vịnh Hạ Long, ngày 28/4.

Từ ngày 20/4, tuyến tàu du lịch kết nối vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ chính thức đi vào hoạt động, mở ra hành trình xuyên vùng di sản giữa Quảng Ninh và Hai Phong.

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, vịnh Hạ Long đón 68.570 lượt khách tham quan, gồm 37.902 khách nội địa và 30.668 khách quốc tế, cho thấy sức hút của điểm đến với cả hai thị trường khách.