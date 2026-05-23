Bất ngờ điểm đến mới ở Việt Nam 'đặt cược' vào cuộc đua hút khách Nga

Trong bối cảnh khách Nga phục hồi mạnh tại Việt Nam, Quảng Ninh tăng tốc bước vào "cuộc đua" đón dòng khách có thời gian lưu trú dài và mức chi tiêu cao này.

Du khách quốc tế trên đảo Ti Tốp, vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, cuối tháng 4. Ảnh: Đinh Hà.

Đầu tháng 5, đoàn hơn 100 du khách Nga đến Quảng Ninh tổ chức chương trình hội nghị kết hợp nghỉ dưỡng (MICE) kéo dài 5 ngày 4 đêm. Trong hành trình, du khách trải nghiệm tuyến di sản kết nối vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long, chèo kayak, khám phá hang động, thưởng thức ẩm thực địa phương. Đoàn cũng tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo trong suốt thời gian lưu trú.

Hai tháng trước đó, Quảng Ninh cũng đón đoàn famtrip thuộc Hiệp hội Du lịch Ural của Nga đến khảo sát sản phẩm và dịch vụ du lịch, từng bước kết nối với doanh nghiệp lữ hành và thị trường nguồn.

Động thái này cho thấy Quảng Ninh đang tăng tốc tham gia "cuộc đua" thu hút khách Nga vốn là dòng khách quốc tế từng gắn chặt với Khánh Hòa, đặc biệt là khu vực Cam Ranh - Nha Trang.

"Chúng tôi định hướng đa dạng hóa nguồn khách quốc tế, bù đắp nhiều thị trường chịu tác động bởi xung đột Trung Đông và biến động toàn cầu. Trong đó, nhóm khách Nga được đánh giá tiềm năng nhờ thời gian lưu trú dài, mức chi tiêu cao và sử dụng đa dạng dịch vụ du lịch", đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh nói với Tri Thức - Znews.

10 THỊ TRƯỜNG HÀNG ĐẦU GỬI KHÁCH ĐẾN VIỆT NAM 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 Nguồn: Cục Thống kê Nhãn Trung Quốc đại lục Hàn Quốc Nga Đài Loan (Trung Quốc) Campuchia Mỹ Ấn Độ Nhật Bản Australia Philippines Lượt khách Triệu lượt 1.85 1.65 0.5 0.43 0.39 0.38 0.32 0.31 0.25 0.24

"Đặt cược"

Hiện hàng năm Quảng Ninh vẫn đón lượng khách Nga ổn định, như năm 2025, địa phương đón hơn 7.000 lượt khách. Riêng 4 tháng đầu năm nay, lượng khách Nga đã vượt 12.000 lượt. Địa phương kỳ vọng thời gian tới sẽ tiếp tục nâng số lượng khách Nga, đặc biệt hướng tới các khu vực Vân Đồn và vùng vịnh Hạ Long.

Gần đây, Quảng Ninh tăng cường xúc tiến tại thị trường Nga thông qua các đoàn famtrip, mời doanh nghiệp lữ hành khảo sát sản phẩm và trải nghiệm thực tế. Trong quý II, địa phương dự kiến tiếp tục đón các đoàn gồm hơn 100 doanh nghiệp và đại lý du lịch Nga tới khảo sát.

Mục tiêu của tỉnh là từng bước đưa Quảng Ninh trở thành lựa chọn mới bên cạnh các điểm đến quen thuộc như Nha Trang, Phú Quốc hay Mũi Né. "Chúng tôi mong muốn tận dụng dư địa tăng trưởng của thị trường Nga để mở rộng cơ cấu khách quốc tế", đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh.

Du khách quốc tế khám phá vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, cuối tháng 4. Ảnh: Đinh Hà.

Theo vị này, lợi thế của Quảng Ninh nằm ở hệ thống hạ tầng du lịch đồng bộ gồm sân bay, cảng biển, giao thông kết nối, cùng mạng lưới khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp và du thuyền lưu trú quy mô lớn.

Ngoài hệ thống nghỉ dưỡng trên bờ, địa phương còn phát triển mạnh loại hình nghỉ dưỡng trên du thuyền với các tàu hiện đại, đáp ứng nhu cầu lưu trú, ẩm thực và giải trí của dòng khách cao cấp.

Cảnh quan vịnh Hạ Long cũng được xem là yếu tố tạo khác biệt với khách Nga, vốn lâu nay quen thuộc với Cam Ranh hay Nha Trang hơn là miền Bắc. Mới đây, tour du thuyền trên vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ được nền tảng du lịch Tripadvisor bình chọn vào nhóm trải nghiệm hàng đầu thế giới năm 2026.

Bên cạnh nghỉ dưỡng biển, Quảng Ninh còn định hướng xây dựng các sản phẩm gắn với Yên Tử, du lịch văn hóa, tuyến đảo và trải nghiệm truyền thống nhằm kéo dài thời gian lưu trú.

Du khách quốc tế học làm món ăn Việt Nam trên du thuyền giữa vịnh Hạ Long cuối tháng 4. Ảnh: Đinh Hà.

Tuy nhiên, khác với Khánh Hòa - nơi có nắng ấm gần như quanh năm, Quảng Ninh đối mặt bài toán lớn về tính mùa vụ. Địa phương "đặt cược" vào 3 tháng hè, để tìm giải pháp thích ứng, kéo dài mùa khách và đa dạng sản phẩm.

"Du khách Nga có xu hướng ưa chuộng các điểm đến nghỉ dưỡng biển, khí hậu ấm áp, nhiều nắng. Vịnh Hạ Long được đánh giá phù hợp nhờ cảnh quan nổi bật cùng hệ thống dịch vụ du lịch phát triển", đại diện Sở nói.

Dư địa mới ngoài "thủ phủ"

Trong nhiều năm, khách Nga gần như đồng nghĩa với du lịch biển miền Trung, đặc biệt tại Nha Trang - Cam Ranh, nơi được xem là "thủ phủ khách Nga" của Việt Nam. Tuy nhiên, sự phục hồi mạnh của thị trường này đang tạo cơ hội cho nhiều địa phương khác tham gia cạnh tranh.

Trong 4 tháng đầu năm, Nga là thị trường gửi khách lớn thứ 3 của Việt Nam với khoảng 504.000 lượt, sau Trung Quốc (1,85 triệu lượt) và Hàn Quốc (1,65 triệu lượt). Đáng chú ý, lượng khách Nga tăng gần 300% so với cùng kỳ năm trước, trở thành một trong những điểm sáng của du lịch quốc tế năm nay.

Cục Du lịch Quốc gia nhận định sự phục hồi của các đường bay thẳng, nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày cùng lợi thế về chi phí, an ninh và điều kiện tự nhiên giúp Việt Nam trở thành lựa chọn hấp dẫn với du khách Nga tại châu Á.

Du khách quốc tế khám phá vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, cuối tháng 4. Ảnh: Đinh Hà.

Bước ngoặt của thị trường được ghi nhận từ ngày 17/3/2025, khi hãng Azur Air mở lại chuyến bay từ Irkutsk tới sân bay Cam Ranh. Sau đó, nhiều hãng hàng không tiếp tục mở thêm đường bay từ các thành phố lớn của Nga. Từ giữa năm 2025, số chuyến bay từ Nga đến Khánh Hòa tăng từ khoảng 20 lên hơn 30 chuyến mỗi tuần, tạo điều kiện cho làn sóng khách quay trở lại, đặc biệt trong mùa nghỉ đông.

Ông Martin Koerner, Giám đốc Thương mại Tập đoàn The Anam, cho biết thị trường Nga và các nước CIS (Cộng đồng các quốc gia độc lập) đang ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất tại hệ thống nghỉ dưỡng của doanh nghiệp. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng khách Nga tại resort của hãng ở Cam Ranh tăng khoảng 13 lần, trong khi Mũi Né tăng khoảng 79%.

Theo ông Koerner, việc gia tăng tần suất các chuyến bay từ Nga và các nước CIS từ tháng 4/2025 trở thành động lực quan trọng, nhất là khi nhóm khách này thường lưu trú từ 7-21 ngày.

Hành vi tiêu dùng của khách Nga tại Việt Nam cũng khá đặc trưng. Ban ngày, họ ưu tiên nghỉ dưỡng biển và tham gia tour khám phá văn hóa. Buổi tối, nhóm khách này có xu hướng tìm kiếm các trải nghiệm giao lưu, giải trí, âm nhạc và đồ uống chất lượng.

Ông cho rằng Việt Nam hấp dẫn khách Nga nhờ khí hậu phù hợp cho nghỉ dưỡng biển quanh năm. So với các kỳ nghỉ dài ngày tại một số điểm đến Đông Nam Á khác như Thái Lan, chi phí du lịch tại Việt Nam thấp hơn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng trải nghiệm tổng thể.

Khách Nga dạo chơi TP.HCM, Phú Quốc năm 2024-2025. Ảnh: Linh Huỳnh, Phương Lâm.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh nhận định Nga là một trong những thị trường du lịch quốc tế quan trọng và giàu tiềm năng của Việt Nam.

Theo ông, tình hình du lịch giữa 2 nước không chỉ phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của thị trường Nga mà còn cho thấy triển vọng tăng trưởng tích cực trong thời gian tới, trong bối cảnh nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng dài ngày của du khách Nga tiếp tục gia tăng.

"Việt Nam chủ động triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy hợp tác du lịch với Nga, như tổ chức chương trình giới thiệu du lịch tại Nga, tăng cường kết nối doanh nghiệp hai bên", Cục trưởng cho hay.

Trong bối cảnh đó, theo định hướng của Quảng Ninh, việc mở rộng thị trường khách Nga không chỉ nhằm gia tăng lượng khách quốc tế mà còn phục vụ mục tiêu đón 22 triệu lượt khách, trong đó khoảng 5,4 triệu khách quốc tế trong năm 2026.