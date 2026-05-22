Ga đường sắt khổng lồ ở Trung Quốc trong video 'gây bão' của Elon Musk

Video về ga đường sắt cao tốc khổng lồ ở Trùng Khánh (Trung Quốc) được tỷ phú Elon Musk chia sẻ trên mạng xã hội X đã thu hút hàng triệu lượt xem chỉ trong vài giờ.

Elon Musk đăng video về nhà ga đường sắt 'tương lai' của Trung Quốc Tỷ phú Elon Musk khiến toàn cầu chú ý đến cơ sở hạ tầng của Trung Quốc khi chia sẻ video về ga Đông Trùng Khánh xây tại vùng núi.

Sau chuyến thăm Trung Quốc, Elon Musk đăng tải đoạn video dài gần 6 phút giới thiệu ga đường sắt cao tốc Đông Trùng Khánh, một trong những công trình hạ tầng mới nổi bật của thành phố Trùng Khánh. Video nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem chỉ sau vài giờ, đến nay đã vượt hơn 56 triệu lượt xem.

Video giới thiệu về cấu trúc nhiều tầng khổng lồ, các sảnh rộng lớn lợp mái kính và hệ thống giao thông tích hợp của nhà ga Đông Trùng Khánh. Công trình có diện tích 1,22 triệu m2, tương đương 170 sân bóng đá, rộng gấp 5 lần ga Grand Central ở New York, Mỹ, theo SCMP.

Nhà ga sử dụng hệ mái giàn thép nặng 16.500 tấn, được lắp ráp dưới mặt đất rồi nâng thủy lực lên độ cao 57 m. Công trình được chống đỡ bởi các cột thép mô phỏng cây hoàng giác cao 41 m, thiết kế nhằm tăng khả năng chống động đất.

Dự án hoàn thành chỉ trong 38 tháng, tính từ thời điểm chốt bản thiết kế tới lễ khánh thành hôm 27/6 năm ngoái. Khoảng 40.000 lao động tham gia xây dựng công trình với tổng vốn đầu tư 7,8 tỷ USD .

Toàn cảnh ga tàu Đông Trùng Khánh, Trùng Khánh, Trung Quốc, ngày 27/6/2025. Ảnh: VCG.

Đây là một trong những dự án hạ tầng quy mô lớn mới nhất của thành phố, phục vụ 16.000 hành khách mỗi tiếng vào giờ cao điểm, với bố cục 8 tầng tích hợp nhiều hệ thống giao thông.

Ngoài đường sắt cao tốc, nhà ga còn kết nối với các tuyến tàu điện ngầm, tuyến xe buýt, tuyến taxi và vận tải hành khách đường dài, giúp hành khách trung chuyển giữa các phương thức vận tải một cách linh hoạt hơn.

Trùng Khánh thường được gọi là "thành phố núi", nổi tiếng với lẩu cay và là một trong những điểm du lịch hút khách nhất Trung Quốc. Những năm gần đây, thành phố còn được cư dân mạng gọi là "thành phố 8D" nhờ địa hình đồi núi phức tạp cùng hệ thống đô thị chồng tầng đặc trưng. Nhiều nhà sáng tạo nội dung trong và ngoài Trung Quốc đã biến cảnh quan và ẩm thực nơi đây thành xu hướng video lan truyền trên mạng xã hội.

Khung cảnh đêm tại khu thắng cảnh Hongyadong ở Trùng Khánh, ngày 28/5/2025. Đây là tổ hợp kiến trúc treo nhiều tầng, tập trung các nhà hàng và khu vui chơi giải trí. Ảnh: Xinhua.

Từ lâu, Elon Musk nhiều lần công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ với hệ thống đường sắt cao tốc và hạ tầng Trung Quốc. Dưới bài đăng của ông, nhiều người ca ngợi Trung Quốc là "đất nước được vận hành bởi các kỹ sư" nhờ khả năng tối ưu hóa hệ thống xã hội và xây dựng hạ tầng quy mô lớn.

Tuần trước, vị tỷ phú đến Bắc Kinh trong đoàn doanh nhân tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm cấp nhà nước Trung Quốc. Con trai 6 tuổi của Musk, X Æ A-Xii, cũng gây chú ý trên mạng xã hội khi xuất hiện tại Đại lễ đường Nhân dân với áo lụa truyền thống và chiếc túi hình đầu hổ sản xuất tại Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc ngày 13-15/5, chuyến thăm đầu tiên trong nhiệm kỳ hai của ông. Ông Trump đã có các cuộc hội đàm quan trọng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm xử lý hàng loạt bất đồng kéo dài trong quan hệ song phương, từ thương mại, công nghệ cho tới cạnh tranh địa chính trị. Dù chưa tạo ra đột phá lớn, chuyến đi được đánh giá đã mở ra các tín hiệu tích cực về hợp tác kinh tế và tương lai của hoạt động kinh doanh toàn cầu. Chương trình làm việc của ông Trump tại Trung Quốc bao gồm quốc yến, tham quan các địa danh lịch sử, tiệc trà song phương và bữa trưa làm việc với giới chức Bắc Kinh.