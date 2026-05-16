Vừa từ Trung Quốc về, ông Trump tăng tốc 'giấc mơ Washington vĩnh cửu'

Tổng thống Donald Trump tuyên bố khu vườn tượng tôn vinh các nhân vật nổi tiếng của Mỹ sẽ được xây tại Công viên Tây Potomac trước dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc vào năm 2026.

Dự án Vườn Quốc gia các Anh hùng Mỹ gia sẽ được xây dựng tại Công viên Tây Potomac tại thủ đô Washington D.C., ông Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social sau chuyến thăm quan trọng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các con và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đứng tại Thiên Đàn ở Bắc Kinh vào ngày 14/5. Ảnh: Tân Hoa Xã.

“Màn trưng bày tượng hoành tráng này sẽ được đặt tại Công viên Tây Potomac, nơi đang được chúng tôi phát triển trở thành một trong những không gian công cộng đẹp nhất thế giới. Hiện tại, nơi này chỉ là khu đất ven sông hoàn toàn trống trải bên dòng sông Potomac hùng mạnh của chúng ta”, ông Trump viết thêm.

Đây là một trong nhiều bài đăng liên quan tới kiến trúc mà ông Trump chia sẻ trên mạng xã hội sau khi trở về từ Trung Quốc.

Dự án khu vườn tượng đã là ưu tiên của ông Trump kể từ năm cuối trong nhiệm kỳ đầu. Tuy nhiên, dù được thúc đẩy trở lại trong nhiệm kỳ thứ hai, kế hoạch đầy tham vọng này vẫn đối mặt nhiều câu hỏi liên quan tới tiến độ, chi phí và sự ủng hộ.

Một số nguồn thạo tin ẩn danh hồi tháng trước từng nói với CNN rằng khả năng công trình hoàn thành kịp lễ kỷ niệm 250 năm lập quốc Mỹ vào tháng 7 là không cao.

Theo kế hoạch, khu vườn sẽ có 250 bức tượng được làm theo kích thước thật nhằm tôn vinh nhiều nhân vật nổi tiếng Mỹ, như vận động viên bóng rổ Kobe Bryant, nữ phi công Amelia Earhart, Tổng thống Abraham Lincoln, tay đấm boxing Muhammad Ali, và nhà thám hiểm Christopher Columbus.

Ông Trump cho biết, các bức tượng sẽ tôn vinh “các vị lập quốc, chiến binh quân đội, lãnh đạo tôn giáo, những người đấu tranh cho quyền dân sự, vận động viên đẳng cấp thế giới, nghệ sĩ, người hoạt động giải trí và nhiều nhân vật khác”.

“Người dân Mỹ và cả thế giới sẽ đến đây để học hỏi và được truyền cảm hứng từ những người vĩ đại. Vườn Anh hùng Mỹ Quốc gia tiếp tục là một dự án nữa mà chúng tôi đang thực hiện để tôn vinh sinh nhật lần thứ 250 của quốc gia vĩ đại nhất thế giới, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”, ông Trump viết ngày 16/5.

Một nguồn tin am hiểu dự án cho biết kế hoạch này dự kiến được trình lên Ủy ban Mỹ thuật vào tháng 6. Cơ quan này có nhiều đồng minh của ông Trump đang công tác và là một trong hai hội đồng chịu trách nhiệm thẩm định dự án.

Ông Trump lần đầu công bố ý tưởng về khu vườn tượng trong bài phát biểu tại chân núi Rushmore cách đây 6 năm, trong nhiệm kỳ đầu tiên. Sau đó, ông ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu triển khai dự án không lâu trước khi rời nhiệm sở.

Khi đó, ông Trump mô tả đây là khu vườn “phản ánh vẻ huy hoàng phi thường của chủ nghĩa đặc biệt trường tồn của đất nước chúng ta”.

Năm 2021, Tổng thống Joe Biden hủy sắc lệnh hành pháp của ông Trump. Tuy nhiên, ông Trump khôi phục các sắc lệnh liên quan tới khu vườn tượng vào tháng 1/2025.

Sáng 15/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp đón tại Vườn Trung Nam Hải, khuôn viên quyền lực nằm giữa trung tâm Bắc Kinh. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Nỗ lực xây dựng khu vườn tượng mới diễn ra trong bối cảnh ông Trump đang thúc đẩy nhiều dự án kiến trúc nhằm tạo dấu ấn lâu dài tại thủ đô Washington, gồm kế hoạch xây phòng khiêu vũ cho Nhà Trắng và một cổng vòm cao khoảng 76 m gần nghĩa trang Arlington.

Cùng ngày 16/5, ông Trump cũng nhân dịp chuyến đi Trung Quốc để nhắc lại dự án phòng khiêu vũ tại Nhà Trắng được ông đề cập từ lâu. Ông viết trên mạng xã hội rằng Mỹ nên có địa điểm hoành tráng tương tự nơi ông đã ghé thăm tại Bắc Kinh.