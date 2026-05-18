Hai tiêm kích quân sự Mỹ va chạm trên không

Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hai máy bay va vào nhau rồi lao xuống đất. Giới chức cho biết cả 4 thành viên phi hành đoàn đã kịp thoát hiểm trước khi máy bay rơi.

Phi đội biểu diễn Thunderbirds của Không quân Mỹ tham gia chương trình biểu diễn tại triển lãm hàng không Gunfighter Skies ngày 17/5. Ảnh: New York Times.

Theo New York Times, ngày 17/5, hai máy bay quân sự của Hải quân Mỹ va chạm trên không trong lúc biểu diễn tại triển lãm hàng không ở căn cứ không quân Mountain Home, bang Idaho, Mỹ.

Theo thông báo từ căn cứ, vụ việc xảy ra ngay sau buổi trưa theo giờ địa phương. Hai tiêm kích tác chiến điện tử EA-18G Growler va chạm trong lúc thực hiện màn trình diễn.

Trên hai máy bay có tổng cộng 4 thành viên phi hành đoàn. Tất cả đều thoát hiểm thành công bằng ghế phóng trước khi máy bay rơi. Nhà chức trách cho biết các quân nhân đang được kiểm tra y tế.

Video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy hai máy bay xoay tròn rồi lao xuống mặt đất. Sau khi các phi công thoát hiểm, hai máy bay phát nổ tạo thành quả cầu lửa lớn.

Nhân chứng Lindsay Dressler cho biết máy bay rơi xuống khu vực không có dân cư bên ngoài căn cứ, vụ tai nạn gây cháy cỏ.

Theo thông báo của căn cứ Mountain Home, sự cố xảy ra cách căn cứ khoảng 3 km về phía tây bắc. Căn cứ này là nơi đóng quân của Phi đoàn tiêm kích số 366 của Không quân Mỹ, còn được gọi là phi đoàn Gunfighters.

Cột khói bốc lên gần căn cứ không quân Mountain Home sau vụ va chạm giữa hai máy bay trong ngày 17/5. Ảnh: New York Times.

Căn cứ nằm ở phía tây nam bang Idaho, cách thành phố Boise khoảng 80 km về phía nam, đã bị phong tỏa trong chiều 17/5.

Người phát ngôn của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) hiện chuyển toàn bộ câu hỏi liên quan vụ việc cho căn cứ không quân Mountain Home trả lời.

Theo Hải quân Mỹ và căn cứ quân sự Mountain Home, các máy bay gặp nạn là dòng EA-18G Growler chuyên tác chiến điện tử trên không. Hai máy bay này được điều động từ đảo Whidbey, bang Washington, để tham gia trình diễn.

EA-18G Growler được Mỹ mô tả là “tuyến phòng thủ đầu tiên trong môi trường thù địch”, hiện được sử dụng bởi phi đội VAQ-130, đơn vị tác chiến điện tử lâu đời nhất của hải quân Mỹ, đơn vị có biệt danh Zappers.

Căn cứ Mountain Home hiện là nơi sinh sống của khoảng 8.600 người, bao gồm quân nhân và gia đình của họ. Cảnh sát phụ trách khu vực cho biết các hoạt động còn lại của triển lãm hàng không đã bị hủy, đồng thời khuyến cáo người dân tránh xa khu vực quanh căn cứ.

Nhân chứng Robert Robinson cho biết anh đang lái xe tới sự kiện triển lãm thì chứng kiến vụ va chạm từ xa.

“Ban đầu tôi nghĩ đó là màn biểu diễn khá nguy hiểm, nhưng rồi tôi hiểu có chuyện nghiêm trọng vừa xảy ra. Tôi nhận ra máy bay đổi hướng đột ngột và mất kiểm soát. Thật khó tin”, Robinson cho biết.

Cận cảnh hai tiêm kích quân sự Mỹ rơi khi va chạm trên không Ngày 17/5, hai máy bay quân sự của Hải quân Mỹ va chạm trên không trong lúc biểu diễn tại triển lãm hàng không ở căn cứ không quân Mountain Home, bang Idaho, Mỹ.