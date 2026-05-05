Máy bay C-17 Mỹ chở ‘quái thú’ của ông Trump tới Trung Quốc

Các máy bay vận tải quân sự Mỹ đã được nhìn thấy tại sân bay của thủ đô Trung Quốc, cho thấy chuyến thăm quan trọng của Tổng thống Trump nhiều khả năng sẽ diễn ra theo kế hoạch.

Hai máy bay vận tải C-17 của Không quân Mỹ được nhìn thấy tại Sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh trong vài ngày qua. Ảnh: South China Morning Post.

Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang mong đợi cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình, báo hiệu kế hoạch cho hội nghị thượng đỉnh quan trọng này vẫn tiếp tục bất chấp những căng thẳng mới giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, theo Bloomberg.

"Tôi sẽ đi gặp Chủ tịch Tập trong hai tuần tới. Tôi rất mong đợi điều đó. Đây là một chuyến đi rất quan trọng", ông Trump phát biểu hôm thứ Hai trong một sự kiện tại Nhà Trắng.

Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ gặp nhau vào ngày 14-15 tháng 5 tại Bắc Kinh nhằm tìm cách điều hướng thách thức về thương mại và lĩnh vực khác, bao gồm vấn đề ở Iran.

Các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh này trong nhiều tháng, bao gồm cả việc thảo luận về thiết lập một cơ chế song phương mới nhằm giúp quản lý các mối quan hệ kinh tế.

South China Morning Post đưa tin hai máy bay vận tải quân sự của Mỹ đã hạ cánh xuống Bắc Kinh - dấu hiệu cho thấy chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến vẫn sẽ diễn ra trong tháng này.

Theo hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc bởi những người đam mê chụp ảnh hàng không, các “chiến mã vận tải” C-17 của Không quân Mỹ - mang số hiệu đuôi 088204 và 055140 - đã đến Sân bay quốc tế thủ Đô Bắc Kinh hôm 1-2/5.

Sự xuất hiện của các máy bay này cũng được ghi nhận vào hôm 2/5 bởi Armchair Admiral - một kênh mạng xã hội có trụ sở tại Anh chuyên theo dõi hoạt động của máy bay quân sự.

Kênh này cho biết thêm vào thời điểm đó, có vẻ như còn hai chiếc C-17 khác đang “trên đường” tới Trung Quốc.

Điều này cho thấy Washington có thể đang triển khai trước các thiết bị phục vụ chuyến đi, bao gồm xe cộ, như một phần trong công tác chuẩn bị cho chuyến thăm dự kiến của ông Trump tới Trung Quốc giữa tháng này.

C-17 là dòng máy bay vận tải hạng nặng cánh cao, 4 động cơ. Trước các chuyến đi nước ngoài, nó thường được sử dụng để vận chuyển đoàn xe của tổng thống hoặc phó tổng thống Mỹ cùng trang thiết bị hỗ trợ, bao gồm cả chiếc limousine bọc thép hạng nặng nổi tiếng dành cho tổng thống, mang biệt danh “Quái thú”.

Trước đó, theo nguồn tin, lực lượng Mỹ từng triển khai ít nhất 4 chiếc C-17 để vận chuyển đoàn xe lớn gồm hàng chục phương tiện, nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm của Phó tổng thống Mỹ JD Vance tới Islamabad trong khuôn khổ đàm phán hòa bình với Iran vào tháng trước.

Phía Trung Quốc hiện vẫn chưa xác nhận ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh. Theo đúng thông lệ tại Bắc Kinh, các chi tiết về lịch trình của ông Tập thường được giữ kín cho đến vài ngày trước sự kiện.

Xung đột Trung Đông từng một lần làm gián đoạn cuộc gặp này, khiến thị trường tài chính lo ngại rằng bất kỳ sự trì hoãn nào tiếp theo cũng sẽ làm gia tăng tính bất định trong quan hệ song phương.

Quan hệ Mỹ-Trung phần lớn đã ổn định sau khi hai nhà lãnh đạo ký kết một thỏa thuận 'ngừng chiến thương mại' kéo dài một năm tại Hàn Quốc. Ông Trump và ông Tập dự kiến sẽ gặp nhau bốn lần trong năm nay để giúp duy trì thỏa thuận đó.

Tuy nhiên, cuộc chiến Iran đã gây ra những căng thẳng mới. Xung đột kéo dài 9 tuần qua đã làm tắc nghẽn dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz, khiến các nhà nhập khẩu dầu thô như Trung Quốc phải nỗ lực ngăn chặn tình trạng thiếu hụt trong nước.

Nhằm gây sức ép buộc Tehran chấm dứt chiến tranh, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt lên các nhà máy lọc dầu Trung Quốc xử lý dầu từ Iran.

Trước đó, ông Trump cho biết Hải quân Mỹ đã đánh chặn một tàu chở "quà" tới Iran nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm thứ Hai đã thúc giục Trung Quốc tham gia chiến dịch của Mỹ nhằm hộ tống các tàu thuyền đi qua eo biển.

"Hãy cùng chờ xem liệu họ có thực sự đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao để yêu cầu phía Iran mở cửa eo biển hay không", ông Bessent phát biểu trên Fox News.

