Nhân chứng kể phút nghẹt thở tại vụ nổ súng khiến TT Trump sơ tán khẩn

Các nhân chứng đã kể lại giây phút nghẹt thở khi tiếng súng bất ngờ vang lên tại bữa tiệc có Tổng thống Trump tham dự.

Khoảng sau 20h30 tối 25/4 (theo giờ miền Đông nước Mỹ), Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đang ngồi trên sân khấu trong khán phòng khách sạn Washington Hilton.

Ngay bên ngoài, một người đàn ông chạy xuyên qua khu vực máy dò kim loại với khẩu súng ngắn trên tay, đấu súng cùng các Mật vụ Mỹ đang truy đuổi, theo đoạn video an ninh được công bố.

Chỉ trong vài giây, tay súng bị khống chế trước khi kịp tiến vào khán phòng nơi tổng thống Mỹ tham dự bữa tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng.

Bên trong phòng khiêu vũ chật cứng người lúc đó, khách mời đang thưởng thức món salad burrata.

“Món khai vị đậu Hà Lan cùng burrata vừa được phục vụ, và phần giao lưu của buổi tối 25/4 vừa bắt đầu, thì sự xáo trộn nhỏ xảy ra ở phía sau khán phòng Washington Hilton”, Michael M. Grynbaum - phóng viên New York Times - chia sẻ.

Những tiếng nổ lách tách liên tiếp từ bên ngoài cửa khán phòng khiến âm thanh trò chuyện ồn ào nhanh chóng lặng đi.

Ban đầu, Grynbaum cho rằng đó chỉ là tiếng xe phục vụ bị lật, hoặc có thể là một vụ xô xát với người biểu tình.

Ngay cả Tổng thống Trump lúc đó cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Suy nghĩ đầu tiên của ông là một khay đầy bát đĩa bị rơi xuống sàn.

“Tôi đã nghe âm thanh như vậy nhiều lần rồi”, ông phát biểu sau đó tại Nhà Trắng, khi vẫn còn mặc bộ tuxedo từ buổi tiệc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức họp báo tại Nhà Trắng về vụ nổ súng tại dạ tiệc phóng viên. Ảnh: Reuters.

Nhưng rồi dọc các lối đi, nhân viên an ninh bắt đầu lao nhanh về phía bục sân khấu - nơi Tổng thống Trump, cùng Phó Tổng thống JD Vance và Đệ nhất phu nhân Melania Trump, vừa mới ngồi xuống chỉ vài phút trước đó.

“Không có bất cứ thông báo nào hay tiếng hô “nằm xuống”. Thay vào đó, một cảm giác nguy hiểm lan khắp căn phòng”, Grynbaum cho hay.

Khoảnh khắc nghẹt thở

Phóng viên New York Times kể lại theo phản xạ, hàng trăm lãnh đạo truyền thông hàng đầu nước Mỹ, tổng biên tập và các gương mặt dẫn chương trình nổi tiếng lập tức nằm rạp xuống sàn, co mình bên cạnh ghế hoặc chui xuống gầm bàn.

“Một sự im lặng đến nghẹt thở bao trùm”, Grynbaum cho biết. “Âm thanh lớn nhất lúc đó là tiếng các nhân viên an ninh gấp gáp chạy tới. Thậm chí có người đã nhảy qua ghế và khách mời để sơ tán quan chức cấp cao khỏi khán phòng chật kín”.

Không ai biết chuyện gì đang xảy ra, ngoài việc ông Trump được đưa vội xuống sân khấu, nơi lúc này có hai nhân viên an ninh cầm súng lớn đứng chốt.

“Erika Kirk - người vợ góa của nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk và là khách mời của Fox News - bò xuống dưới bàn. Cô ấy được người dẫn chương trình Harris Faulkner và trưởng phóng viên thường trú nước ngoài Trey Yingst của kênh này trấn an”, Grynbaum kể lại.

Brian Stelter, phóng viên mảng truyền thông của CNN, giơ cao chiếc iPhone, ghi lại những gì đang diễn ra. Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. và vợ ông, nữ diễn viên Cheryl Hines, trông đầy căng thẳng khi được lực lượng an ninh vội vã đưa ra ngoài.

Bên trong khán phòng nơi diễn ra sự kiện, các vị khách nằm rạp xuống thấp trong lúc lực lượng an ninh thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Reuters.

Một số khác lại tỏ ra khá bình thản. Lloyd Blankfein, cựu Giám đốc điều hành Goldman Sachs, ngồi cùng các nhà báo của CBS News ở phía trước khán phòng khi sự cố xảy ra.

Giữa lúc hỗn loạn, ông quay sang người ngồi cạnh và hỏi: “Anh có định ăn nốt phần salad đó không?”

Chưa đầy 5 phút sau, đám đông nhận ra mối đe dọa trước mắt đã qua. Các khách mời run rẩy đứng dậy, một số người lau nước mắt, theo Grynbaum.

Trong khi đó, một số khách mời rời khán phòng đúng vào thời điểm trước khi món chính được phục vụ lại không may tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm. Trong đó có người dẫn chương trình của CNN Wolf Blitzer.

Blitzer vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh bên ngoài khán phòng thì nhìn thấy tay súng chỉ cách mình vài bước chân.

“Tôi nghe thấy tiếng súng nổ ngay hành lang gần chỗ tôi, và sau đó một sĩ quan đã quật tôi xuống đất rồi nằm đè lên tôi”, Blitzer kể. “Tiếng súng quá lớn, quá đáng sợ, khiến tất cả chúng tôi hoảng loạn. Chúng tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra”.

Người dẫn chương trình của CNN sau đó được đưa trở lại nhà vệ sinh nam, nơi ông cùng hơn chục người khác trú ẩn tại chỗ. Ông bị mất một chiếc giày trong lúc hỗn loạn.

Cuộc đua thông tin trong khán phòng

“Các nhà báo, vốn quen đưa tin về những khoảnh khắc bạo lực bất ngờ, nhưng hiếm khi trực tiếp chứng kiến chúng”, Grynbaum chia sẻ. “Trong khi khi một số người vội vã ra cửa, hàng chục phóng viên vẫn gọi cho các nguồn tin của mình để tìm hiểu chuyện gì xảy ra”.

Các thành viên Cơ quan Mật vụ phản ứng sau khi nghe thấy tiếng súng tại khách sạn Washington Hilton. Ảnh: New York Times.

Các lãnh đạo truyền thông và tổng biên tập lập tức triển khai kế hoạch đưa tin. Susan Zirinsky, nhà sản xuất kỳ cựu của CBS News, đứng trên ghế trong chiếc áo khoác đính sequin lấp lánh, áp điện thoại vào tai.

Trey Yingst của Fox News gọi về trung tâm điều hành để cập nhật trực tiếp. Jacqui Heinrich, phóng viên của kênh này tại Nhà Trắng, khi đó đang ngồi trên bục sân khấu và gửi bản tin từ hậu trường.

CNN phát trực tiếp đoạn video từ iPhone của Stelter.

“Phải đến khi tôi dừng phát trực tiếp sau nửa giờ, tôi mới thực sự cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của khoảnh khắc đó”, anh nói.

Tổng biên tập Politico, Jonathan Greenberger, đã yêu cầu một số phóng viên trong trang phục dạ tiệc nhanh chóng “chiếm lĩnh” phòng tiệc gần đó làm trung tâm điều phối tạm thời để đăng tin.

Trong tình huống căng thẳng, một vài câu nói đùa xuất hiện để xoa dịu bầu không khí.

“Họ có mang thêm Champagne không?” một khách mời hỏi bạn mình.

Nhưng nhiều người khác thực sự bị sốc.

“Tay một phụ nữ run lên khi vừa nói chuyện điện thoại với người thân, vừa lau nước mắt”, phóng viên New York Times mô tả.

Weijia Jiang, phóng viên CBS News, đồng thời là chủ tịch Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, cuối cùng quay lại sân khấu. Với giọng xúc động, cô thông báo buổi tối sẽ tiếp tục, khiến cả khán phòng vỗ tay lớn.

Tuy nhiên, một thông báo sau đó được đưa ra, cho biết nhà chức trách đề nghị mọi người rời đi.

Đến khoảng 22h, khán phòng dần trống.

“Hàng trăm đĩa burrata bị bỏ dở khi các khách mời lặng lẽ di chuyển về phía thang cuốn, bước vào màn đêm se lạnh. Một đêm đầy bất an và hoàn toàn ngoài dự tính”, Grynbaum cho hay.

