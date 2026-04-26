Nghi phạm nổ súng khiến ông Trump sơ tán khẩn là ai?

Nghi phạm bị bắt giữ trong vụ nổ súng tại tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng tối 25/4 ở Washington DC được xác định là Cole Tomas Allen, sống tại Los Angeles.

Cole Tomas Allen tại thời điểm bị bắt giữ sau khi thực hiện vụ nổ súng.

Theo Reuters, Allen khoảng 31 tuổi, cư trú tại thành phố ven biển Torrance, Los Angeles, bang California, Mỹ.

Các nhà điều tra cho biết nghi phạm được cho là khách đang lưu trú tại khách sạn Washington Hilton, nơi diễn ra sự kiện tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng. Hiện cơ quan chức năng chưa xác định được động cơ gây án của Allen.

Một số nguồn tin cho biết Allen từng được chi nhánh của C2 Education tại Torrance vinh danh là “giáo viên của tháng” hồi tháng 12/2024. C2 Education là một hệ thống hỗ trợ luyện thi và cung cấp dịch vụ gia sư.

Những thông tin thu thập ban đầu về sự nghiệp của Allen cho thấy người đàn ông này là “kỹ sư cơ khí, nhà khoa học máy tính, nhà phát triển game độc lập và giáo viên”.

Cole Tomas Allen là giáo viên tại hệ thống giáo dục C2 Education. Người đàn ông này được cho là tốt nghiệp thạc sĩ khoa học máy tính tại Đại học Bang California, Dominguez Hills năm 2025.

Allen được cho là từng tốt nghiệp cử nhân ngành kỹ thuật cơ khí tại Viện Công nghệ California năm 2017 và hoàn thành bằng thạc sĩ khoa học máy tính tại Đại học Bang California, Dominguez Hills năm 2025.

Về kinh nghiệm làm việc, hồ sơ cho thấy Allen nhiều năm qua làm gia sư trong hệ thống của C2 Education, đồng thời là nhà phát triển game tự do. Trước đó, Allen từng làm kỹ sư cơ khí tại công ty IJK Controls ở thành phố South Pasadena và là trợ giảng tại Viện Công nghệ California.

Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết nghi phạm Allen mang theo súng shotgun và bị bắt giữ sau khi nổ súng nhằm vào các mật vụ đang có mặt tại khách sạn Washington Hilton, bên ngoài phòng tiệc, nơi có sự tham dự của Tổng thống Donald Trump, phu nhân Melania Trump, Phó tổng thống JD Vance cùng nhiều bộ trưởng trong nội các.