Ông Trump hủy chuyến đi của phái đoàn Mỹ tới Pakistan

Quyết định của ông Trump giáng đòn vào kỳ vọng đạt đột phá trong đàm phán hòa bình với Iran.

Chiều 25/4 theo giờ miền Đông nước Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hủy chuyến đi của hai đặc phái viên Mỹ tới Pakistan. Quyết định này làm suy giảm triển vọng đạt tiến triển trong đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Phát biểu với báo giới tại Florida, ông Trump cho biết quyết định hủy chuyến thăm của hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner là do các cuộc đàm phán tại Islamabad đòi hỏi quá nhiều sự di chuyển và chi phí, trong khi đề xuất hòa bình mới nhất của Iran “chưa đủ tốt”.

Ông Trump cũng cho biết Iran đã cải thiện đề xuất sau khi ông quyết định hủy chuyến đi của đặc phái viên, “nhưng đề xuất mới vẫn chưa đủ tốt”.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ tiếp tục cho rằng nội bộ lãnh đạo Iran đang tồn tại mâu thuẫn và hỗn loạn lớn.

“Không ai biết ai đang nắm quyền, kể cả chính họ. Ngoài ra, chúng tôi nắm mọi lợi thế, còn họ thì không! Nếu họ muốn đàm phán, họ chỉ cần gọi điện!”, ông viết.

Quyết định của ông Trump đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi rời Islamabad (Pakistan) trong ngày 25/4. Các cuộc trao đổi giữa ông Araqchi với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và các quan chức cấp cao khác của Pakistan không đưa lại kết quả. Hiện, Pakistan đóng vai trò trung gian quan trọng trong hoạt động đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Trong tuyên bố đăng trên Telegram, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết ông đã “giải thích lập trường nguyên tắc của Iran liên quan đến những diễn biến mới nhất về lệnh ngừng bắn, cũng như việc chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến tại Iran”.

Theo kế hoạch ban đầu, Pakistan đã chuẩn bị kỹ lưỡng công tác tổ chức vòng đàm phán hòa bình thứ hai giữa Mỹ và Iran tại Islamabad. Tuy nhiên, các cuộc tiếp xúc dự kiến diễn ra trong ngày 25/4 đã không tiến triển như kỳ vọng.

Theo thông báo từ chính phủ Iran, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran sẽ không tham gia “các cuộc đàm phán bị áp đặt” dưới sức ép hoặc lệnh phong tỏa.

Ông Pezeshkian cho rằng Mỹ cần dỡ bỏ “các rào cản vận hành”, bao gồm việc phong tỏa các cảng của Iran, nhằm tạo nền tảng thiện chí để giải quyết các bất đồng.

Một nguồn tin ngoại giao tại Islamabad nói với Reuters rằng Tehran khẳng định “sẽ không chấp nhận các yêu cầu mang tính tối đa” từ phía Mỹ.

Cùng ngày, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra lệnh cho quân đội tấn công mạnh các mục tiêu của Hezbollah tại Lebanon. Động thái này đe dọa lệnh ngừng bắn kéo dài 3 tuần giữa Israel và Lebanon.

Washington và Tehran hiện rơi vào thế bế tắc khi Iran gần như đóng cửa eo biển Hormuz, trong khi Mỹ phong tỏa các cảng của Iran, gây ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động xuất khẩu dầu của nước này, làm gián đoạn nguồn thu chủ đạo của quốc gia Hồi giáo.

Trước khi triển vọng đàm phán hòa bình lần hai sụp đổ, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt từng cho biết Mỹ ghi nhận một số tín hiệu tích cực từ phía Iran và kỳ vọng có thêm tiến triển vào cuối tuần này, trong khi Phó tổng thống JD Vance cũng sẵn sàng tới Pakistan cùng hai đặc phái viên.

Ông Vance từng dẫn đầu phái đoàn Mỹ trong vòng đàm phán đầu tiên với Iran tại Islamabad hồi đầu tháng này nhưng không đạt kết quả.

Cuộc chiến tại Iran bắt đầu bằng các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran từ ngày 28/2. Để đáp trả, Iran đã tiến hành các đợt tấn công nhằm vào Israel, các căn cứ Mỹ tại Trung Đông và các quốc gia vùng Vịnh. Hiện, xung đột Iran đang trong giai đoạn ngừng bắn.

Diễn biến chiến sự đã đẩy giá năng lượng lên mức cao nhất nhiều năm, làm gia tăng áp lực lạm phát và phủ bóng lên triển vọng tăng trưởng toàn cầu.