Ông Trump đối mặt hàng loạt sóng gió

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran thêm một lần nữa khiến ông phải đối mặt với áp lực từ cả cử tri ủng hộ và nội các.

Quyết định gia hạn ngừng bắn hôm 21/4 của ông Trump diễn ra khá lặng lẽ, trái ngược với hai tuần trước.

Thời điểm đó, ông từng cảnh báo “cả một nền văn minh sẽ bị hủy diệt ngay trong đêm nay”, nhưng chỉ vài giờ sau lại đồng ý hòa hoãn - ít nhất là tạm thời.

Lần này, thông điệp cũng xuất hiện mâu thuẫn: Tổng thống Mỹ từng nói với báo chí ông rằng không có ý định gia hạn ngừng bắn trước khi “quay xe”.

Quyết định tiếp tục kéo dài lệnh ngừng bắn khiến ông Trump rơi vào thế “hai đầu áp lực”, đối mặt với sức ép từ cử tri ủng hộ và thậm chí cả trong nội bộ, buộc ông phải chú ý nhiều hơn vấn đề trong nước, theo The Times.

Người dân chỉ muốn mọi chuyện kết thúc

Những người chỉ trích nhanh chóng sử dụng thuật ngữ quen thuộc: TACO - viết tắt của cụm từ "Trump Always Chickens Out" (tạm dịch: Tổng thống Trump luôn chùn bước).

Tuy nhiên, giới chức Mỹ khẳng định có lý do hợp lý. Washington cho rằng cần một khoảng thời gian ngắn để phía Iran ổn định nội bộ.

Theo họ, sự chia rẽ trong giới lãnh đạo Iran - từ các nhà đàm phán đến quân đội - khiến những cuộc đối thoại thực chất chưa thể diễn ra. Điều này chỉ có thể thay đổi khi Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đưa ra chỉ đạo rõ ràng về đề xuất mới nhất.

Tổng thống Mỹ vẫn để ngỏ khả năng các cuộc đàm phán có thể bắt đầu trong vài ngày tới.

Tuy nhiên, khi xung đột kéo dài, vượt xa dự đoán ban đầu của Nhà Trắng về một chiến dịch quân sự từ 4 -6 tuần, cả người ủng hộ lẫn chỉ trích ông Trump đều bắt đầu nghi ngờ về tiến triển và đặt câu hỏi liệu ông còn sẵn sàng leo thang chiến sự hay không.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục ở Washington D.C, Mỹ, vào năm 2025. Ảnh: Reuters.

Tuần trước, từng có những ý kiến lạc quan cho rằng mọi chuyện có thể sớm kết thúc.

Các quan chức chính quyền liên tục nói về tiến triển tích cực và việc eo biển Hormuz mở trở lại.

Tuy nhiên, khi hai bên tiếp tục khẩu chiến và căng thẳng leo thang ở tuyến hàng hải quan trọng, dư luận và cả nhóm cử tri ủng hộ ông Trump ngày càng sốt ruột.

“Người dân chỉ muốn mọi chuyện kết thúc”, một nguồn tin thân cận với chính quyền cho biết. “Điều này đang ảnh hưởng tới thăm dò. Giá xăng tăng. Ông ấy từng nói đây là một cuộc xung đột ngắn hạn”.

Phó Tổng thống JD Vance có thể nằm trong nhóm người thất vọng đó, theo The Times.

Ông đã dành phần lớn tuần qua chờ xem liệu có cần thực hiện thêm một chuyến bay kéo dài 18 tiếng tới Pakistan hay không. Tuần này, ông nằm trong nhóm tham vấn với tổng thống, cùng các thành viên khác của đội ngũ an ninh quốc gia.

Trong đội ngũ Trump, ông Vance cũng được cho là người lên tiếng mạnh mẽ nhất, cảnh báo về xung đột ngay từ đầu.

Dù phó tổng thống Mỹ không tiết lộ nội dung các cuộc họp trong Phòng Tình huống, New York Times gần đây đưa tin ông từng phản đối khả năng tấn công Iran.

Ông được cho đã cảnh báo về những hệ quả tiêu cực từ sự bất ổn tại Trung Đông, cũng như nguy cơ làm mất lòng cử tri của ông Trump. The Times nhận định cả hai điều này đều đang xảy ra.

Cơn gió ngược

Ông Trump hiện vấp phải phản ứng từ một số người ủng hộ từng rất nhiệt thành như Tucker Carlson và Megyn Kelly.

Trước đó, phần lớn cử tri của ông bị thu hút bởi cam kết không tham gia “cuộc chiến bất tận”. Cho đến gần đây, ông vẫn thường tự hào rằng mình là “tổng thống hòa bình”, người không khởi xướng chiến tranh trong nhiệm kỳ.

Một số người ủng hộ Tổng thống Trump cũng bắt đầu đặt câu hỏi về cuộc chiến. Ảnh: Reuters.

Các quan chức chính quyền Mỹ nhận thức rõ sự sụt giảm trong những cuộc thăm dò.

3 khảo sát công bố hôm 21/4 cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Trump chỉ ở mức giữa 30%: 36% theo khảo sát Reuters-Ipsos, 35% theo Strength in Numbers-Verasight và 33% theo AP-Norc.

Một số người cho rằng tình hình hiện tại tương tự thời cựu Tổng thống George W. Bush hai thập kỷ trước - khi tỷ lệ ủng hộ của ông giảm xuống mức 30%, phần lớn do cuộc chiến Iraq.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh đội ngũ của ông Trump đang cố gắng chuyển trọng tâm sang cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

Tuần này, Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles và trợ lý cấp cao James Blair đã gặp gỡ các đồng minh thân cận tại khách sạn Waldorf Astoria để bàn về chiến lược.

“Cơn gió ngược” lớn nhất hiện nay là cuộc chiến với Iran và chi phí sinh hoạt - hai yếu tố có liên hệ chặt chẽ.

Binh sĩ Pakistan tuần tra gần Phủ Tổng thống, khi Pakistan nỗ lực chuẩn bị tổ chức vòng đàm phán thứ 2 giữa Mỹ và Iran. Ảnh: Reuters.

Phía Mỹ khẳng định việc phong tỏa eo biển Hormuz đang làm tê liệt nền kinh tế Iran và sẽ buộc Tehran phải nhượng bộ trong đàm phán.

“Iran đang sụp đổ về tài chính! Họ muốn eo biển Hormuz được mở cửa ngay lập tức”, tổng thống Mỹ viết trên mạng xã hội.

Ông khẳng định Iran đang “khát tiền mặt” và lực lượng quân đội cũng như cảnh sát của họ đang “phàn nàn về việc không được trả lương”, đồng thời viết thêm: “SOS!!!”

Tuy vậy, rõ ràng ông Trump cũng đang khó chịu với tình hình hiện tại.

Phần lớn sự tức giận của ông hướng vào truyền thông Mỹ. Ông và đội ngũ đã chỉ trích nhiều cơ quan báo chí trong những ngày gần đây.

Cuối tuần qua, Wall Street Journal đưa tin về sự thất vọng của ông Trump khi hai phi công Mỹ mất tích tại Iran, dù sau đó được giải cứu. Bài báo cho biết ông “quát tháo các trợ lý suốt nhiều giờ” và bị giữ tránh xa Phòng Tình huống để tránh ảnh hưởng đến chiến dịch giải cứu.

Giám đốc truyền thông của ông, Steven Cheung, bác bỏ, cho rằng những người theo dõi bản tin này đang bị “mắc bẫy tin giả”.

Dù vậy, tổng thống Mỹ cũng tìm thấy những nội dung truyền thông mà ông hài lòng. Tối 21/4, ông chia sẻ đoạn video của sử gia và bình luận viên bảo thủ Victor Davis Hanson.

Trong video, ông Hanson nhận định rằng “Iran đã tự đưa đầu vào thòng lọng”. Ông cũng bác bỏ thông tin cho rằng Lầu Năm Góc không chuẩn bị kịp, khẳng định quân đội Mỹ “đã chuẩn bị cho kịch bản này suốt 50 năm”.

Hanson mô tả chiến lược của ông Trump là: “Quân sự trước. Đàm phán thứ hai. Và thứ ba là dồn ép đến cùng”.

Dù vậy, khi thời gian trôi qua, ngay cả những người ủng hộ tổng thống Mỹ cũng bắt đầu hoài nghi về mức độ sẵn sàng đi xa của ông nếu Iran tiếp tục không hợp tác trong những ngày tới.

Dự kiến vào hôm 24/4, ông Trump sẽ lần đầu tham dự tiệc tối của Hiệp hội phóng viên Nhà Trắng tại Washington DC trên cương vị tổng thống. Trước đây, ông từng tránh sự kiện này vì cho rằng đó là cuộc vui mang tính “nội bộ” giữa báo chí và giới tinh hoa chính trị mà ông từng cam kết “dọn sạch”.

Ông Trump dự kiến có bài phát biểu. Giới quan sát kỳ cựu tại Washington nhận định rằng dù tình hình có diễn biến ra sao, điều gần như chắc chắn là tổng thống Mỹ sẽ không bỏ lỡ cơ hội nhắm vào giới báo chí có mặt tại sự kiện.

Iran phô diễn tên lửa Khorramshahr-4 trong cuộc tuần hành Tối 21/4, Iran đã trưng bày tên lửa đạn đạo Khorramshahr-4 cùng nhiều khí tài hạng nặng trong cuộc tuần hành tại Tehran. Động thái phô diễn sức mạnh này đi kèm tuyên bố về trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhằm gửi thông điệp răn đe đến các đối thủ trong khu vực.