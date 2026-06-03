Bão Jangmi áp sát Tokyo, Nhật Bản hỗn loạn

Gần 900 chuyến bay bị hủy, nhiều tuyến tàu ngừng hoạt động và hàng chục nghìn hộ dân mất điện khi bão Jangmi càn quét nước Nhật.

Một người đi bộ băng qua cơn mưa lớn do bão Jangmi gây ra ở Tokyo (Nhật Bản) ngày 3/6. Ảnh: Reuters.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), vào đầu giờ chiều 3/6, tâm bão nhiệt đới Jangmi nằm cách Tokyo khoảng 150 km về phía nam, di chuyển theo hướng đông bắc với sức gió duy trì tối đa lên tới 25 m/s. JMA cảnh báo bão sẽ đi rất gần khu vực ven Thái Bình Dương của miền Đông Nhật Bản, đồng thời kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác trước nguy cơ thời tiết cực đoan, theo Reuters.

Giới chức cho biết ít nhất 15 người đã bị thương nhẹ do ảnh hưởng của bão. Jangmi cũng khiến gần 60.000 hộ gia đình mất điện. Chính quyền liên tục tiếp nhận các báo cáo về tình trạng ngập lụt, cây đổ, vật thể bị gió cuốn, cùng các vụ sạt lở đất xảy ra trên diện rộng.

Sông Koza dâng cao sau trận mưa lớn do bão Jangmi gây ra, tại Kushimoto, tỉnh Wakayama (Nhật Bản) ngày 3/6. Ảnh: Kyodo.

Trong cuộc họp báo thường kỳ, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara kêu gọi người dân chủ động ứng phó: “Nếu cảm thấy có bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào, hãy hành động sớm để bảo vệ tính mạng của bản thân và gia đình”.

Khuyến cáo sơ tán đã được ban hành đối với hàng trăm nghìn người dân tại tám tỉnh thuộc khu vực Tây Nam, miền Trung và miền Đông Nhật Bản.

Trên mạng xã hội, nhiều hình ảnh cho thấy đường phố và các ga tàu điện ngầm bị ngập nước nghiêm trọng. Những cụm từ như “lệnh sơ tán” hay “ướt sũng” nhanh chóng trở thành xu hướng trên nền tảng X.

Lĩnh vực hàng không chịu ảnh hưởng nặng nề khi các hãng bay lớn như Japan Airlines (JAL) và All Nippon Airways (ANA) hủy gần 900 chuyến bay nội địa và quốc tế trong ngày 3/6, tác động tới gần 90.000 hành khách.

Singapore Airlines (SIA) cũng điều chỉnh lịch trình 14 chuyến bay trong hai ngày 2 và 3/6 do ảnh hưởng của bão.

Theo thông báo của hãng, các chuyến bay giữa Singapore với Osaka, Nagoya và Tokyo, cũng như các chuyến bay từ Singapore đến Los Angeles quá cảnh Tokyo, đều phải thay đổi giờ khởi hành và hạ cánh.

SIA cho biết hãng đang liên hệ với toàn bộ hành khách trên các chuyến bay bị điều chỉnh để cập nhật thông tin mới nhất về lịch trình.

“Diễn biến của bão vẫn còn phức tạp, do đó nhiều chuyến bay khác của SIA cũng có thể bị ảnh hưởng”, hãng hàng không này cảnh báo.

Hãng cũng cho biết hành khách bị ảnh hưởng có thể yêu cầu đổi sang chuyến bay khác hoặc hoàn lại toàn bộ phần giá trị chưa sử dụng của vé.

Hành khách chờ đợi các chuyến bay bị hoãn do bão nhiệt đới Jangmi đổ bộ vào Nhật Bản ngày 3/6. Ảnh: Reuters.

Hệ thống giao thông đường sắt cũng bị gián đoạn. Một số tuyến tàu cao tốc Shinkansen tại đảo Kyushu và khu vực Tây Nhật Bản bị chậm giờ. Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản (JR East) thông báo một số tuyến đường sắt quanh khu vực Tokyo đã phải tạm ngừng hoạt động, đồng thời cảnh báo nguy cơ gián đoạn trên diện rộng trong ngày.

Trong lĩnh vực sản xuất, Toyota Motor đã tạm dừng hoạt động tại 13 nhà máy trong nước vào sáng 3/6 trước khi thông báo sẽ khôi phục sản xuất từ buổi tối cùng ngày. Trong khi đó, Suzuki Motor cũng dự kiến nối lại hoạt động sau khi tạm ngừng sản xuất tại toàn bộ 5 nhà máy ở tỉnh Shizuoka, phía tây Tokyo, vào buổi sáng.

Đại sứ quán Singapore tại Tokyo đã khuyến cáo công dân Singapore đang ở Nhật Bản theo dõi sát các thông báo của chính quyền địa phương và tình hình thời tiết.

“Các chuyến bay, tàu Shinkansen, phà và nhiều phương tiện giao thông công cộng khác có thể bị hủy hoặc chậm nghiêm trọng. Người dân nên chủ động điều chỉnh kế hoạch di chuyển và hạn chế ra ngoài nếu không thực sự cần thiết”, Đại sứ quán Singapore nêu trong thông báo đăng trên Facebook ngày 2/6.

Cơ quan này cũng khuyến nghị công dân bảo quản giấy tờ và tài sản có giá trị, đặc biệt là hộ chiếu, trong các túi chống nước nhằm tránh hư hại do ngập úng hoặc mưa lớn.