3 giờ trước
12:08 22/4/2026
Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đăng tải video với hình ảnh các chiến đấu cơ, tàu chiến và binh sĩ Mỹ đang hoạt động, trích dẫn phát biểu của Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper: “Chúng tôi đang tái vũ trang, nâng cấp năng lực và điều chỉnh chiến thuật, kỹ thuật cũng như quy trình tác chiến, ngay lúc này, trong thời gian ngừng bắn".
8 giờ trước
07:17 22/4/2026
Video được hãng thông tấn Fars của Iran đăng tải trên Telegram cho thấy các tàu thuyền di chuyển qua khu vực được cho là eo biển Hormuz, sau khi nhận được sự cho phép từ Tehran để đi vào Vịnh Ba Tư. CNN cho biết chưa thể xác minh độc lập các tuyên bố liên quan đến hành trình của những con tàu này.
9 giờ trước
06:11 22/4/2026
Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết trong ngày 21/4, lực lượng Mỹ đã tiến hành kiểm tra và chặn bắt đối với tàu chở dầu M/T Tifani, tàu không mang quốc tịch và đang bị trừng phạt. Quá trình chặn bắt không xảy ra sự cố. Bộ này nhấn mạnh sẽ tiếp tục thực thi pháp luật hàng hải trên phạm vi toàn cầu nhằm ngăn chặn những tàu bị trừng phạt cung cấp hỗ trợ vật chất cho Iran.
16:12 20/4/2026
Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ rời tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli bằng trực thăng, bay qua biển Ả Rập để tiếp cận tàu Touska của Iran. Lính Mỹ đu dây đổ bộ xuống tàu vào ngày 19/4, sau khi tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Spruance vô hiệu hóa hệ thống động lực của tàu Touska. Tàu Touska đã không tuân thủ các cảnh báo từ lực lượng Mỹ trong suốt 6 giờ.
20:31 20/4/2026
Một trận động đất mạnh 7,5 độ xảy ra ngoài khơi miền Bắc Nhật Bản trong chiều 20/4, theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), kéo theo cảnh báo sóng thần với độ cao có thể lên tới 3 m. Trận động đất xảy ra lúc 16h53 (giờ địa phương), tại vùng biển Thái Bình Dương ngoài khơi tỉnh Iwate. Dư chấn đủ mạnh để làm rung chuyển các tòa nhà lớn tại Tokyo, cách tâm chấn hàng trăm km.
22:14 20/4/2026
Ngày 20/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran hiện chưa có kế hoạch cho vòng đàm phán thứ hai với Mỹ, đồng thời cáo buộc Washington “không nghiêm túc” trong tiến trình ngoại giao khi gây hấn và vi phạm lệnh ngừng bắn. Iran tuyên bố giữ lập trường “thực tế” dựa trên kinh nghiệm làm việc với Mỹ, đồng thời sẵn sàng đáp trả “bằng toàn bộ sức mạnh và sự kiên quyết”.
07:26 21/4/2026
Hãng tin Tasnim dẫn dữ liệu theo dõi tàu biển cho biết, trong khoảng thời gian trên, chỉ duy nhất một tàu chở dầu mang tên Nero rời vịnh Ba Tư qua eo Hormuz, trong khi hai tàu khác di chuyển theo chiều ngược lại, đi vào khu vực.
09:00 21/4/2026
CENTCOM đã công bố video ghi hình ngày 20/4 cho thấy binh sĩ Mỹ trên trực thăng theo dõi thời gian thực và dùng súng máy phát cảnh báo một tàu hàng khi di chuyển gần các cảng Iran, buộc tàu phải quay đầu.
14:43 20/4/2026
Ngày 19/4, người dân Tehran xuống đường diễu hành thể hiện sự ủng hộ dành cho chính phủ, đồng thời phản đối các cuộc không kích của Mỹ và Israel khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Nhiều người tham gia biểu tình cũng thể hiện thái độ phản đối việc nối lại các nỗ lực ngoại giao.
10:56 20/4/2026
Ngày 19/4, Tổng thống Trump cáo buộc Iran vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, khi lực lượng Iran nã súng vào tàu di chuyển gần eo biển Hormuz. Ông Trump đe dọa sẽ tấn công hạ tầng trọng yếu của Iran từ phi Tehran chấp nhận các thỏa thuận do Mỹ đưa ra.