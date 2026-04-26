Ông Trump được sơ tán khỏi tiệc ở Nhà Trắng sau nhiều tiếng súng

Sau nhiều tiếng súng nổ, Tổng thống Mỹ Donald Trump được lực lượng mật vụ sơ tán khỏi sự kiện tiệc tối cùng với Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng. Nghi phạm đã bị bắt giữ.

Nghi phạm vượt khu vực máy dò kim loại tại sự kiện có ông Trump Trên tài khoản Truth Social của ông Trump, ông vừa đăng tải đoạn video an ninh cho thấy một người đàn ông chạy xuyên qua khu vực máy dò kim loại của sự kiện tiệc tối của Hội Nhà báo Nhà Trắng tổ chức ở Washington DC. Các sĩ quan an ninh ngay lập tức giơ súng về phía người đàn ông. Hoạt động khống chế nghi phạm sau đó diễn ra bên ngoài khung hình.

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã được lực lượng mật vụ nhanh chóng đưa đi sơ tán khỏi sự kiện tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng diễn ra vào tối 25/4 theo giờ miền Đông nước Mỹ. Nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ một tiếng nổ lớn chưa xác định. Sự kiện được tổ chức tại một khách sạn ở thủ đô Washington DC (Mỹ).

Các quan chức khác trong chính quyền ông Trump đến tham dự sự kiện cũng được sơ tán, sau khi xảy ra hỗn loạn và âm thanh lớn ở gần khu vực phòng tiệc nơi chương trình tiệc tối diễn ra.

Tổng thống Trump xuất hiện tại tiệc tối với Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng trước khi hoạt động sơ tán diễn ra. Ảnh: Reuters.

Nhiều tiếng nổ ở khách sạn tổ chức tiệc

Nhiều người trong số 2.600 khách mời tham dự đã phải tìm nơi trú ẩn, trong khi nhân viên phục vụ nhanh chóng rời khỏi khu vực phía trước sảnh ăn.

Theo hình ảnh phát trực tiếp của C-SPAN, ngay trước khi được lực lượng an ninh đưa khỏi sân khấu, bà Melania Trump dường như đã phản ứng lo lắng với một diễn biến xảy ra trong đám đông và tỏ ra lo lắng.

Hoạt động sơ tán tại sự kiện tiệc tối có Tổng thống Trump tham gia. Ảnh: Reuters.

Theo cập nhật từ Reuters, một trợ lý Nhà Trắng cho biết ông Trump đã an toàn sau khi được sơ tán khẩn cấp khỏi bữa tiệc tối của Hội Nhà báo Nhà Trắng.

Tại hiện trường vụ việc, một nhiếp ảnh gia làm việc cho Reuters đã nghe thấy từ 4 đến 6 tiếng nổ lớn trong khách sạn tổ chức buổi tiệc tối, dù vậy, tiếng súng không vang lên tại khu vực gần nơi diễn ra buổi tiệc. Nhiều nguồn tin xác nhận có sự xuất hiện của một tay súng.

Theo NPR, lực lượng Mật vụ Mỹ đã bắt giữ một nghi phạm. Ngay sau khi được đưa ra ngoài, ông Trump đăng trên mạng xã hội, ca ngợi lực lượng mật vụ và thực thi pháp luật.

“Quả là một buổi tối đáng nhớ ở Washington DC. Mật vụ và lực lượng thực thi pháp luật đã làm rất tốt. Họ hành động nhanh chóng và dũng cảm. Tay súng đã bị bắt, và tôi đề xuất chương trình vẫn tiếp tục, nhưng sẽ hoàn toàn theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Họ sẽ sớm đưa ra quyết định. Dù quyết định thế nào, buổi tối hôm nay chắc chắn sẽ khác xa kế hoạch ban đầu và chúng ta sẽ phải tổ chức lại”, ông Trump viết.

Những âm thanh giống tiếng súng được các phóng viên có mặt tại khách sạn Washington Hilton nghe thấy vào khoảng sau 20h30 (giờ miền Đông nước Mỹ). Sự kiện tiệc tối tập trung hàng trăm nhà báo, chính trị gia và khách tham dự, bao gồm ông Trump, Phó tổng thống JD Vance cùng các thành viên trong chính quyền.

Lực lượng chức năng cũng được nhìn thấy sơ tán một số quan chức cấp cao trong nội các tới các phòng bên trong khách sạn, bao gồm Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường Lee Zeldin, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr, Giám đốc FBI Kash Patel.

Một cảnh sát bị bắn khi khống chế nghi phạm

Bà Weijia Jiang, phóng viên cấp cao của CBS News tại Nhà Trắng và là Chủ tịch Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, vừa phát biểu trước khán phòng đông kín các nhà báo sau vụ nổ súng.

Bà Weijia Jiang cho biết Tổng thống Trump sẽ sớm tổ chức một cuộc họp báo tại Nhà Trắng và đã đề nghị dời buổi tiệc sang thời điểm khác trong vòng 30 ngày tới.

Theo bà Jiang, ông Trump ban đầu muốn tiếp tục chương trình nhưng buộc phải tuân thủ các quy trình an ninh được đưa ra trong diễn biến tình hình hiện tại. Trước đó, Tổng thống Trump đã ngay lập tức được các mật vụ đưa đi sơ tán khỏi sự kiến.

Bà Jiang, người ngồi trên sân khấu cạnh ông Trump khi sự cố xảy ra, cũng nhấn mạnh vai trò phục vụ công chúng của báo chí, cho rằng “khi có tình huống khẩn cấp, chúng tôi chạy tới nơi khủng hoảng, chứ không rời xa nó”.

“Trong một buổi tối mà chúng ta nghĩ về những quyền tự do theo Tu chính án thứ nhất, chúng ta cũng cần nhớ chúng mong manh như thế nào. Tạ ơn khi mọi người đều an toàn và cảm ơn vì đã cùng có mặt tối nay. Chúng ta sẽ làm lại điều này vào một thời điểm khác”, bà Weijia Jiang nói.

Trong quá trình khống chế tay súng, một nhân viên thực thi pháp luật cho biết một cảnh sát đã bị bắn trúng áo chống đạn và không gặp nguy hiểm tính mạng.

Ông Trump lên tiếng sau vụ việc

Đêm 25/4 theo giờ miền Đông nước Mỹ, ông Trump xuất hiện tại phòng họp báo của Nhà Trắng ngay sau vụ nổ súng tại địa điểm tổ chức tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng.

Ông Trump cho biết nghi phạm tiến hành vụ nổ súng mang theo nhiều vũ khí, trước khi bị các mật vụ khống chế. Một sĩ quan bị bắn trúng trong lúc tìm cách khống chế đối tượng, nhưng may mắn sĩ quan này được bảo vệ nhờ áo chống đạn chất lượng cao.

“Anh ấy bị bắn ở khoảng cách rất gần bằng một khẩu súng có sức công phá lớn, và chiếc áo chống đạn đã phát huy tác dụng”, ông Trump nói tại họp báo.

Bức ảnh được ông Trump đăng trên tài khoản Truth Social hiện chưa có chú thích, dù vậy, trong quá trình ông liên tục cập nhật thông tin về vụ việc trên tài khoản cá nhân, có thể hiểu đây là nghi phạm bị khống chế. Ảnh: Donald Trump/Truth Social.

Đoạn video an ninh do ông Trump đăng tải cho thấy một người đàn ông chạy xuyên qua khu vực máy dò kim loại và vượt qua lực lượng thực thi pháp luật, trong khi các sĩ quan quay lại, giơ súng về phía người này.

Sau đó, nhiều sĩ quan lao tới khống chế nghi phạm bên ngoài khung hình. Ông Trump kêu gọi áp dụng các biện pháp an ninh nghiêm ngặt hơn, cho rằng “hiện nay, chúng ta cần mức độ an ninh mà có lẽ chưa từng có trước đây”.

Ông cũng viện dẫn vụ việc ngày 25/4 như một lý do cho thấy sự cần thiết của dự án xây phòng khiêu vũ đang được tiến hành tại Nhà Trắng. Phòng khiêu vũ này nằm phía trên một khu phức hợp ngầm sâu nhằm bảo vệ an toàn của Tổng thống Mỹ và quan chức cấp cao trong trường hợp khẩn cấp.

Theo ông Trump, phòng khiêu vũ nằm phía trên công trình ngầm chính là lớp áo giáp bảo vệ cho công trình bên dưới khỏi các vụ tấn công, do phòng khiêu vũ được xây dựng bằng các vật liệu chống đạn cao cấp.

Danh tính nghi phạm

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại rằng ông rất muốn tiếp tục buổi tiệc. “Tôi đã cố hết sức để ở lại”, ông nói. Dù vậy, lực lượng thực thi pháp luật khẳng định buổi tiệc phải kết thúc để đảm bảo công tác an ninh trong diễn biến bất ngờ.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm nổ súng là người đàn ông 31 tuổi có tên Cole Tomas Allen, đến từ Torrance, bang California. Tổng thống Trump cho biết ban đầu ông tưởng âm thanh vang lên là do khay bưng đồ ăn bị rơi, vì tiếng động “phát ra từ khá xa”.

Tuy nhiên, theo ông, Đệ nhất phu nhân Melania Trump “nhận thức rất rõ” đó là tiếng súng. “Tôi nghĩ bà ấy nhận ra ngay chuyện gì vừa xảy ra”. Ông Trump cho biết phu nhân Melania đã nói: “Đó là âm thanh không ổn”. Tổng thống Mỹ cho biết động cơ của tay súng hiện chưa rõ, nhưng nhận xét rằng “khi bị khống chế, hắn trông khá nguy hiểm”.

Cơ quan Mật vụ Mỹ trong nhiều năm đã sử dụng sự kiện tiệc gặp mặt thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng để huấn luyện và đánh giá năng lực của lực lượng đặc vụ. Do địa điểm tổ chức đã được nghiên cứu kỹ lưỡng trong nhiều thập kỷ nên phản ứng của các mật vụ trong sự cố lần này được đánh giá là rất hiệu quả.

Tổng thống Trump ngay lập tức tổ chức họp báo tại Nhà Trắng sau vụ việc. Cùng tham dự họp báo với ông có phu nhân Melania Trump và một số quan chức cấp cao trong chính quyền cũng vừa di chuyển từ sự kiện tiệc tối về Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche cho biết các thông tin chính thức sẽ sớm được đưa ra, đồng thời nhấn mạnh bản chất các tội danh của nghi phạm vốn đã rất “rõ ràng”, dựa trên những gì đã xảy ra tại bữa tiệc. Ông Blanche cho biết “cuộc điều tra vẫn đang diễn ra và mới chỉ bắt đầu”.

Giám đốc FBI Kash Patel cho biết cơ quan này đang kiểm tra một khẩu súng trường và các vỏ đạn thu được tại hiện trường, đồng thời lấy lời khai từ các nhân chứng có mặt tại buổi tiệc. Ông kêu gọi bất kỳ ai có thêm thông tin hãy cung cấp cho nhà chức trách.

Tay súng hoạt động đơn lẻ

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump thể hiện sự trầm lắng trong cách tông giọng và cách diễn đạt. Ông cho rằng làm Tổng thống là “một nghề nguy hiểm” và các hành vi bạo lực nhằm vào ông là một phần phải chấp nhận của công việc này.

Ông cho biết sẽ sớm công bố thêm thông tin về danh tính và động cơ của tay súng, đồng thời nhận định thế giới này là một nơi đầy bạo lực, trong trường hợp của ông, “khi bạn có tầm ảnh hưởng, họ sẽ nhắm vào bạn”.

Tổng thống cũng khen ngợi lực lượng mật vụ, đồng thời cho rằng tay súng chưa tiến gần đến việc xâm nhập khu phòng khiêu vũ bởi còn rất nhiều lớp bảo vệ an ninh sau cổng dò kim loại.

Trong bối cảnh nhiều phóng viên vẫn mặc trang phục dự tiệc di chuyển ngay tới phòng họp báo của Nhà Trắng để tác nghiệp, ông Trump nói thêm: “Tôi thấy rất nhiều bộ tuxedo và những chiếc váy đẹp. Đây là một buổi tối hơi khác so với những gì chúng ta nghĩ. Nhưng chúng ta sẽ làm lại”.

Truyền thông Mỹ cho hay cảnh sát trưởng tạm quyền của Washington DC Jeffery W. Carroll cho biết “hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy vẫn còn mối đe dọa nguy hiểm đối với công chúng”.

Theo thông tin ban đầu, tay súng được cho là hành động một mình, không có tổ chức hay băng nhóm nào đứng sau hậu thuẫn.

Buổi họp báo khép lại, Nhà Trắng cho biết sau buổi tiếp xúc báo chí này, Tổng thống Trump sẽ tạm thời không trả lời phỏng vấn cho đến hết ngày.