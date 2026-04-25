Mỹ đẩy mạnh án tử hình, bổ sung lệnh xử bắn

  Thứ bảy, 25/4/2026 20:08 (GMT+7)
Mỹ cân nhắc mở rộng các phương thức hành quyết trong án tử hình liên bang, phản ánh lập trường cứng rắn của chính quyền Trump với tội phạm nghiêm trọng.

Ngày 24/4, Bộ Tư pháp Mỹ công bố kế hoạch mở rộng áp dụng án tử hình trong các vụ án liên bang, đồng thời bổ sung các phương thức thi hành mới như xử bắn, ghế điện và khí độc, bên cạnh hình thức tiêm thuốc độc vốn đang được sử dụng phổ biến, theo AFP.

Động thái này đánh dấu bước đi cứng rắn mới của chính quyền Trump trong chính sách hình sự, nhằm tăng cường trừng phạt đối với những tội phạm mà Washington coi là “nguy hiểm nhất”, bao gồm khủng bố, sát hại trẻ em và giết hại lực lượng thực thi pháp luật.

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche cho rằng chính quyền tiền nhiệm đã “không hoàn thành trách nhiệm bảo vệ người dân” khi hạn chế áp dụng án tử hình.

My anh 1

Buồng tiêm thuốc độc tại Nhà tù bang Washington ở Walla Walla, Washington (Mỹ). Ảnh: Reuters.

“Dưới thời Tổng thống Trump, Bộ Tư pháp đang khôi phục việc thực thi pháp luật một cách nghiêm minh và đứng về phía các nạn nhân”, ông nhấn mạnh.

Chính sách mới phản ánh sự đảo chiều rõ rệt so với nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Joe Biden - người công khai phản đối án tử hình. Trước khi rời Nhà Trắng vào tháng 1/2025, ông Biden đã giảm án cho 37 trong tổng số 40 tử tù liên bang, qua đó làm chậm đáng kể tiến trình thi hành án.

Ngược lại, ngay trong những ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng nhiệm kỳ hai, ông Trump đã kêu gọi mở rộng áp dụng án tử hình đối với những tội ác “man rợ nhất”.

Thực tế, trong nhiệm kỳ đầu, ông đã chấm dứt lệnh tạm hoãn kéo dài 17 năm đối với các vụ hành quyết liên bang. Riêng 6 tháng cuối nhiệm kỳ, Mỹ đã thực hiện 13 vụ hành quyết bằng tiêm thuốc độc - con số cao nhất dưới một tổng thống trong hơn một thế kỷ.

Theo đề xuất mới, chính phủ liên bang sẽ bổ sung các phương thức thi hành án như xử bắn, ghế điện và khí độc - những hình thức từng gây nhiều tranh cãi về tính nhân đạo.

Hiện nay, án tử hình tại Mỹ chủ yếu do các bang thực hiện, song chính phủ liên bang vẫn có thẩm quyền áp dụng đối với một số tội danh đặc biệt nghiêm trọng.

Trong số này, 5 bang cho phép xử bắn, nhưng chỉ South Carolina từng áp dụng trong thời gian gần đây. 9 bang cho phép sử dụng ghế điện, song phương thức này gần như không còn được sử dụng kể từ năm 2020.

Đáng chú ý, một số bang đã thử nghiệm phương pháp gây tử vong bằng khí nitrogen - bơm khí vào mặt nạ khiến phạm nhân tử vong do thiếu oxy. Tuy nhiên, phương thức này đã bị các chuyên gia Liên Hợp Quốc chỉ trích là “tàn nhẫn và vô nhân đạo”.

Việc mở rộng án tử hình diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ vẫn chia rẽ sâu sắc về tính hợp pháp và đạo đức của hình phạt này. Hiện đã có 23/50 bang bãi bỏ án tử hình, trong khi ba bang khác là California, Oregon và Pennsylvania, đang áp dụng lệnh hoãn thi hành.

Lâm Phương

Mỹ Donald Trump Mỹ Pháp Liên Hợp Quốc Đức án tử hình xử bắn chính quyền Trump Biden tội phạm

