Visa 'thẻ vàng' của ông Trump mới cấp 1 người

Chương trình visa “thẻ vàng” do ông Trump đề xuất mới chỉ cấp cho 1 người, trong khi hàng trăm hồ sơ đang chờ xét duyệt, với kỳ vọng thu hút vốn và nhân lực chất lượng cao vào Mỹ.

Thẻ vàng Trump với chữ ký của Tổng thống Mỹ được công bố hôm 4/4. Ảnh: Reuters.

Theo thiết kế, chương trình cho phép người nước ngoài chi tối thiểu 1 triệu USD để được cư trú và làm việc hợp pháp tại Mỹ. Tuy nhiên, sau khi ra mắt từ tháng 12, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick từng khẳng định chính phủ đã thu hút tới 1,3 tỷ USD chỉ trong vài ngày đầu triển khai.

Trong phiên điều trần tại Quốc hội ngày 23/4, ông Lutnick không giải thích sự chênh lệch giữa số liệu này và thực tế mới chỉ có một hồ sơ được phê duyệt.

Ý tưởng “thẻ vàng” được ông Trump thúc đẩy từ năm ngoái, ban đầu đề xuất mức phí lên tới 5 triệu USD , với mục tiêu thu hút nhân tài quốc tế và gia tăng nguồn thu cho ngân sách liên bang, theo SCMP.

Chương trình này được kỳ vọng sẽ thay thế diện visa EB-5 - vốn tồn tại nhiều thập kỷ, cho phép nhà đầu tư nước ngoài nhận visa Mỹ nếu rót khoảng 1 triệu USD vào doanh nghiệp tạo ra ít nhất 10 việc làm.

Dù mới chỉ có một trường hợp được cấp phép, ông Lutnick cho biết “có hàng trăm hồ sơ đang chờ xét duyệt”, đồng thời nhấn mạnh chính phủ đang thận trọng hoàn thiện quy trình để bảo đảm triển khai “chuẩn xác tuyệt đối”.

Trước đó một năm, tại cuộc họp nội các, ông Lutnick từng dự báo chương trình có thể mang lại tới 1.000 tỷ USD và góp phần “cân bằng ngân sách” liên bang.

Hiện nợ công Mỹ ở mức khoảng 31.300 tỷ USD , trong khi các dự báo từ Ủy ban Chịu trách nhiệm về Ngân sách liên bang cho thấy thâm hụt ngân sách năm tài khóa này có thể lên tới 2.000 tỷ USD .

Theo Bộ trưởng Thương mại, mỗi hồ sơ tham gia phải đóng phí 15.000 USD ngoài khoản đầu tư chính, nhằm phục vụ quy trình thẩm tra nghiêm ngặt trước khi mở đường tới quốc tịch Mỹ.

Chương trình cũng cho phép doanh nghiệp chi 2 triệu USD để bảo lãnh một lao động nước ngoài, kèm phí duy trì hàng năm 1%.

Trang web chính thức của chương trình được thiết kế bắt mắt với khẩu hiệu “Mở khóa cuộc sống tại Mỹ”, cùng hình ảnh “thẻ vàng” mang chân dung ông Trump, đại bàng đầu trắng, Tượng Nữ thần Tự do và chữ ký của ông.

Ngoài ra, trang này còn quảng bá kế hoạch ra mắt “thẻ Trump bạch kim” trị giá 5 triệu USD , cho phép người sở hữu lưu trú tới 270 ngày tại Mỹ mà không bị đánh thuế đối với thu nhập ngoài lãnh thổ Mỹ.

Dù xây dựng hình ảnh chính trị gắn với việc siết chặt nhập cư trái phép, ông Trump nhiều lần ủng hộ dòng lao động tay nghề cao vào Mỹ - điều mà chương trình “thẻ vàng” hướng tới thúc đẩy.

Về cách sử dụng nguồn thu, ông Lutnick cho biết quyết định sẽ do chính quyền đưa ra, với mục tiêu “phục vụ lợi ích của nước Mỹ”.

Trên thực tế, mô hình “visa vàng” không phải mới, khi hàng chục quốc gia trên thế giới đã triển khai các chương trình tương tự nhằm thu hút giới siêu giàu, trong đó có Vương quốc Anh, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Malta, Australia, Canada và Italy.