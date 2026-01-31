Chiếc thẻ vàng định cư 1 triệu USD gây bão

Nữ rapper Nicki Minaj chia sẻ về "thẻ vàng Trump miễn phí" trên mạng xã hội, song quan chức Nhà Trắng phủ nhận việc cô được tặng đặc quyền.

Rapper Nicki Minaj chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một sự kiện ở Washington hôm 28/1. Ảnh: New York Times.

Sau lần xuất hiện chung với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần này, rapper Nicki Minaj đã đăng lên mạng xã hội hình ảnh chiếc thẻ vàng định cư, loại visa cấp tốc dành cho những người sẵn sàng trả 1 triệu USD .

"Chà...", nữ rapper viết kèm theo hình ảnh chiếc thẻ có hình ông Trump bên cạnh Tượng Nữ thần Tự do.

"Đang hoàn tất thủ tục giấy tờ nhập quốc tịch ngay lúc này theo yêu cầu của vị tổng thống tuyệt vời, nhân từ và quyến rũ của tôi. Tôi sẽ không làm được điều này nếu không có ngài", Nicki Minaj viết.

"Thẻ vàng Trump miễn phí", cô viết thêm, kèm theo hình ảnh nhân vật hư cấu Chucky trong phim kinh dị cùng tên giơ ngón tay giữa.

Bài đăng đã thu hút sự chú ý của cả cộng đồng hip-hop lẫn người ủng hộ quyền nhập cư, theo New York Times. Nhiều người đặt câu hỏi liệu ngôi sao nhạc rap từng được đề cử giải Grammy - và là một trong những đồng minh chính trị mới nhất của ông Trump - có "lách luật" và nhận được loại thị thực xa xỉ miễn phí. Nicki Minaj là người gốc Trinidad và Tobago, lớn lên ở Mỹ.

Tuy nhiên, một quan chức Nhà Trắng giấu tên cho biết Nicki Minaj chỉ nhận được "vật kỷ niệm", không phải giấy tờ thị thực chính thức. Một quan chức Bộ An ninh Nội địa Mỹ khác chia sẻ rapper này là thường trú nhân hợp pháp trong khoảng hai thập niên, đồng nghĩa cô đủ điều kiện nộp đơn xin quốc tịch.

Thẻ vàng định cư, chính thức ra mắt vào tháng 12/2025, dành cho những người muốn nhập cư với khoản phí xử lý không hoàn lại 15.000 USD . Sau khi được Bộ An ninh Nội địa Mỹ xem xét và chấp thuận, người nộp đơn phải trả thêm 1 triệu USD để có quyền cư trú tại Mỹ và trở thành thường trú nhân hợp pháp.

Nhiều nhà hoạt động vì quyền lợi người nhập cư đã lên án chương trình này, cho rằng chương trình không công bằng, ưu tiên cá nhân giàu có. Ngoài ra, một số người đặt câu hỏi về tính hợp pháp của chương trình cấp visa này.

Nicki Manaj trở thành một trong những nhân vật nổi bật gia nhập phong trào MAGA thời gian gần đây. Trong bài đăng trên Facebook năm 2018, nữ rapper chia sẻ cô nhập cảnh bất hợp pháp vào Mỹ và chỉ trích chính sách "không khoan nhượng" của ông Trump khi tách trẻ em di cư ra khỏi cha mẹ.

"Tôi không thể tưởng tượng nổi nỗi kinh hoàng khi ở một nơi xa lạ và bị tách khỏi cha mẹ khi mới 5 tuổi. Quá đáng sợ. Làm ơn hãy dừng lại. Bạn có thể thử tượng tưởng nỗi kinh hoàng và hoảng loạn những đứa trẻ cảm thấy ngay bây giờ không?", bài đăng đính kèm ảnh những đứa trẻ nằm trên chiếu trong một trại giam giữ.

Kể từ đó, Nicki Minaj có thay đổi lập trường.

Hồi tháng 11/2025, cô xuất hiện tại một sự kiện của Liên Hợp Quốc, phát biểu ủng hộ tuyên bố gây tranh cãi của ông Trump rằng người Kitô giáo đang bị nhắm mục tiêu một cách có hệ thống ở Nigeria.

Hồi tháng 12/2025, Nicki Minaj bất ngờ xuất hiện trên sân khấu cùng vợ nhà hoạt động Charlie Kirk tại cuộc họp thường niên của Turning Point USA, đồng thời ca ngợi ông Trump và Phó tổng thống JD Vance.