Ông Trump đòi bồi thường 10 tỷ USD

Tổng thống Trump khởi kiện Sở Thuế vụ Mỹ và Bộ Tài chính Mỹ, yêu cầu bồi thường ít nhất 10 tỷ USD.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters/TTXVN

Theo kênh CNN ngày 30/1, đơn kiện được nộp ngày 29/1 tại tòa án liên bang ở bang Florida. Ông Trump nộp đơn kiện cùng các con trai là Donald Trump Jr. và Eric Trump. Theo đó, ông Trump kiện Sở Thuế vụ Mỹ và Bộ Tài chính Mỹ với tư cách cá nhân, không phải với tư cách tổng thống.

Đơn kiện cáo buộc chính phủ đã không bảo vệ thông tin thuế bí mật của ông Trump và tập đoàn của ông, dẫn tới việc dữ liệu này bị Charles Littlejohn, cựu nhà thầu của Sở Thuế vụ Mỹ, làm rò rỉ cho báo chí.

Theo đơn kiện, Littlejohn, nhà thầu chính phủ tại công ty Booz Allen Hamilton, đã thu thập trái phép và tiết lộ hồ sơ thuế của ông Trump cho các tờ báo như New York Times và ProPublica.

Năm 2024, Littlejohn bị kết án 5 năm tù vì tiết lộ trái phép hàng nghìn hồ sơ thuế, trong đó có hồ sơ của ông Trump và hàng nghìn cá nhân giàu có khác.

Nhóm luật sư của ông Trump cho rằng Sở Thuế vụ Mỹ phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với hành vi của Littlejohn vì người này có quyền tiếp cận tương đương nhân viên đối với các hồ sơ thuế và thông tin thuế bí mật, đồng thời đã lợi dụng những lỗ hổng bảo mật tồn tại từ lâu mà Sở Thuế vụ Mỹ đã được cảnh báo nhưng chưa khắc phục.

Nhóm luật sư của ông Trump tuyên bố: “Sở Thuế vụ Mỹ đã sai khi cho phép một nhân viên mang động cơ chính trị vượt quyền, làm rò rỉ thông tin riêng tư và bí mật về Tổng thống Trump, gia đình ông và Tập đoàn Trump Organization cho tờ New York Times, ProPublica và các cơ quan truyền thông khác, sau đó bị phát tán trái phép tới hàng triệu người. Tổng thống Trump tiếp tục buộc những người làm tổn hại đến nước Mỹ và người Mỹ phải chịu trách nhiệm”.

Đầu tuần này, Bộ Tài chính Mỹ đã chấm dứt quan hệ với công ty Booz Allen Hamilton, cho biết sẽ hủy các hợp đồng liên bang trị giá 21 triệu USD .

Trong tuyên bố khi đó, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã viện dẫn trường hợp Littlejohn là lý do cho quyết định này, nói rằng: "Booz Allen đã không triển khai các biện pháp đầy đủ để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm, trong đó có thông tin thuế bí mật của người nộp thuế mà công ty này được tiếp cận thông qua các hợp đồng với Sở Thuế vụ Mỹ".

Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump từ chối công bố hồ sơ thuế, phá vỡ thông lệ kéo dài nhiều thập kỷ đối với các ứng cử viên tổng thống. Vụ việc đã trở thành tâm điểm chỉ trích của các đối thủ. Năm 2022, các hồ sơ thuế trong 6 năm của ông Trump đã được Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện Mỹ công bố, sau khi cuộc tranh chấp pháp lý liên quan đến việc công khai các tài liệu này được đưa lên Tòa án Tối cao.