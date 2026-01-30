Ông Trump lại dọa áp thuế Canada

Ông Trump đe dọa sẽ áp thuế 50% đối với máy bay Canada. Đây là động thái nhằm trả đũa việc Canada từ chối cấp chứng nhận cho các máy bay của Gulfstream Aerospace.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp mức thuế 50% đối với các dòng máy bay sản xuất tại Canada. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ hủy chứng nhận đối với toàn bộ máy bay được sản xuất tại Canada, đồng thời đe dọa áp mức thuế bổ sung 50% đối với các dòng máy bay này cho đến khi các máy bay Gulfstream do Mỹ sản xuất được Canada cấp chứng nhận, theo CNN.

Ông Trump nêu đích danh dòng Global Express, máy bay phản lực thương gia của hãng Bombardier có trụ sở tại tỉnh Quebec, cùng với tất cả máy bay được sản xuất tại Canada.

"Trên thực tế, Canada đang ngăn cản việc bán các sản phẩm Gulfstream tại Canada thông qua chính quy trình chứng nhận này. Nếu vì bất kỳ lý do gì mà tình trạng này không được khắc phục ngay lập tức, tôi sẽ áp mức thuế 50% đối với tất cả máy bay nào được bán vào Mỹ", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Động thái đe dọa này được xem là diễn biến mới nhất trong chuỗi căng thẳng kéo dài giữa Mỹ và Canada kể từ khi ông Trump nhậm chức năm ngoái.

Chỉ vài giờ trước đó, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết ông kỳ vọng Tổng thống Donald Trump sẽ "tôn trọng chủ quyền của Canada", sau các thông tin cho rằng những người theo phong trào ly khai tại Alberta đã gặp gỡ các quan chức Mỹ. Trước đó vài ngày, ông Trump cũng đe dọa áp thuế 100% đối với đối tác thương mại lớn thứ 2 của Mỹ nếu Canada ký thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Hiện, giới phân tích vẫn chưa rõ về thẩm quyền pháp lý để hủy chứng nhận máy bay của ông Trump, đồng thời Nhà Trắng cũng chưa ban hành bất kỳ sắc lệnh hành pháp nào liên quan đến thuế đối với máy bay Canada. Trong bài đăng của mình, ông Trump không nêu rõ cơ chế cụ thể để thực hiện việc hủy chứng nhận.

Ông Richard Aboulafia, Giám đốc điều hành công ty tư vấn ngành AeroDynamic Advisory, cho biết chưa từng có tổng thống Mỹ nào trực tiếp hủy chứng nhận máy bay. Từ trước đến nay, quyết định này luôn thuộc thẩm quyền của các chuyên gia an toàn hàng không tại Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA).

"Việc sử dụng an toàn hàng không như một công cụ trong cuộc chiến thương mại là một ý tưởng cực kỳ tồi tệ", ông Aboulafia nhận định.

Nếu ông Trump thực sự đình chỉ hoạt động của toàn bộ máy bay sản xuất tại Canada, điều này sẽ giáng một đòn mạnh vào các hãng hàng không và hành khách Mỹ. Ngoài máy bay phản lực thương gia, Bombardier còn sản xuất các dòng máy bay thương mại cỡ nhỏ, thường được sử dụng cho các chuyến bay trung chuyển, đưa hành khách từ các sân bay nhỏ đến các sân bay lớn.

Vì vậy, việc "đóng băng" các máy bay này có thể gây gián đoạn diện rộng đối với lịch bay của các hãng hàng không Mỹ và khiến nhiều sân bay nhỏ ở khu vực nông thôn không thể tiếp cận dịch vụ hàng không.

"Đó sẽ là một thảm họa về giao thông vận tải. Nếu chỉ là Global Express thì vấn đề không quá lớn. Nhưng nếu là toàn bộ máy bay sản xuất tại Canada thì hệ thống hàng không của Mỹ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng", ông Aboulafia nhấn mạnh.