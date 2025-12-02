Hàng chục máy bay A320 của Airbus gặp sự cố mới

Airbus đã phát hiện vấn đề chất lượng trong quá trình sản xuất liên quan đến các tấm thân máy bay của hàng chục chiếc máy bay thuộc dòng A320.

Ngày 1/12 (giờ địa phương), một số nguồn tin Reuters cho biết Airbus tiếp tục gặp sự cố kỹ thuật với hàng chục máy bay dòng A320. Ảnh: Reuters.

Theo các nguồn tin của Reuters, lỗi trong quy trình sản xuất đang khiến một số đợt bàn giao máy bay của Airbus bị chậm trễ, tuy nhiên chưa có dấu hiệu cho thấy điều này ảnh hưởng đến các máy bay đang khai thác. Hiện, Airbus chưa đưa ra bình luận nào về vấn đề trên.

Nguyên nhân của vấn đề vẫn chưa được xác định chính xác. Sự cố xuất hiện đúng lúc Airbus đang nỗ lực tăng cường sản lượng để đáp ứng mục tiêu bàn giao trong năm nay, đồng thời hãng cũng phải xử lý việc thu hồi một số máy bay liên quan đến lỗi phần mềm.

Các nguồn tin trong ngành cho biết nhà sản xuất máy bay châu Âu đã bàn giao 72 chiếc trong tháng 11, nâng tổng số máy bay bàn giao từ đầu năm đến nay lên 657 chiếc, thấp hơn kỳ vọng của nhiều nhà phân tích.

Airbus đặt mục tiêu bàn giao khoảng 820 máy bay cho cả năm, đồng nghĩa hãng phải đạt kỷ lục giao hơn 160 chiếc chỉ trong tháng 12. Trước đó, kỷ lục bàn giao máy bay trong tháng cuối cùng của năm mà hàng này thực hiện được là 138 chiếc được thiết lập năm 2019.

Giới phân tích vẫn chưa thống nhất quan điểm về khả năng nhà sản xuất máy bay lớn nhất thế giới có thể hoàn thành mục tiêu bàn giao trong năm nay.

Đây là yếu tố quyết định doanh thu và dòng tiền bởi các hãng hàng không thanh toán phần lớn giá trị máy bay khi nhận bàn giao.

Chuyên gia phân tích Chloe Lemarie của Jefferies dự báo Airbus sẽ bàn giao 71 chiếc trong tháng 11, đồng thời cho biết kết quả tháng này sẽ yếu hơn dự kiến. Tuy nhiên, mục tiêu vẫn "trong tầm với" khi số lượng cơ bản của hãng đang tăng lên.

Trong khi đó, nhà phân tích hàng không độc lập Rob Morris nhận định Airbus có thể giao khoảng 800 máy bay cho các bên trong cả năm nay.

Trước thông tin này, cổ phiếu của hãng hàng không đã giảm hơn 9% trong phiên giao dịch sáng ngày 1/12 (giờ địa phương).

Cổ phiếu niêm yết tại Paris của Airbus "lao xuống đáy" chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu sau thông tin trên.

Báo cáo mới nhất xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Airbus cho biết phần lớn trong số khoảng 6.000 máy bay dòng A320 bị ảnh hưởng bởi lỗi phần mềm vào cuối tuần qua đã được sửa chữa.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 1/12, Airbus gửi lời xin lỗi bởi sự cố đã làm ảnh hưởng đến hành khách và các hãng hàng không.

Điều này tác động đến hơn một nửa loại máy bay thân hẹp và buộc nhiều hãng bay toàn cầu phải ngừng khai thác vào dịp lễ lớn nhất năm.

Chỉ thị này nhanh chóng ảnh hưởng tới hoạt động đi lại trong kỳ nghỉ tại Mỹ và lan sang Australia.

Trong khi đó, sự gián đoạn liên quan đến hiện tượng bức xạ mặt trời, đã gây ảnh hưởng lớn đến thị trường hàng không châu Á, nơi dòng máy bay thân hẹp A320 giữ vai trò trụ cột.