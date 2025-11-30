Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Toàn bộ máy bay của các hãng Việt đã khai thác lại sau sự cố Airbus

  • Chủ nhật, 30/11/2025 08:24 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Vietnam Airlines và Vietjet đã hoàn tất cập nhật phần mềm theo yêu cầu từ Airbus trước thời hạn.

Các tàu bay A320 và A321 của Vietnam Airlines đều đã khai thác bình thường trở lại sau khi cập nhật phần mềm. Ảnh: VNA.

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, toàn bộ đội tàu bay Airbus A320 và A321 của hãng đã hoàn tất cập nhật phần mềm theo đúng yêu cầu của Airbus và Cục Hàng không Việt Nam trước thời hạn 6h59 ngày 30/11 (giờ Việt Nam), tức 23h59 ngày 29/11 (giờ UTC). Sau khi hoàn thành cập nhật, các tàu bay đã được đưa vào khai thác bình thường trở lại.

Yêu cầu kỹ thuật của Airbus được ban hành nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho hoạt động khai thác trên phạm vi toàn cầu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Vietnam Airlines đã lập tức kích hoạt quy trình kỹ thuật và triển khai đồng bộ tại 3 trung tâm kỹ thuật chính: Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất. Quá trình xử lý diễn ra nhanh chóng với đầy đủ công cụ, phần mềm và hướng dẫn từ nhà sản xuất.

"Sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận kỹ thuật, khai thác và điều hành bay giúp Vietnam Airlines hoàn thành yêu cầu trước hạn và hạn chế việc ảnh hưởng đến lịch bay", đại diện Vietnam Airlines cho biết.

Trong ngày 29 và từ ngày 30/11, hoạt động khai thác của hãng diễn ra bình thường và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn an toàn của Cục Hàng không Việt Nam.

Trong khi đó, Vietjet cho biết đến 3h sáng 30/11, hãng đã hoàn tất cập nhật 69 tàu bay Airbus A320/A321, sớm gần 4 tiếng so với thời hạn của cơ quan chức năng và Airbus. Kết quả khẳng định năng lực kỹ thuật, khả năng ứng phó nhanh và hệ thống quản lý an toàn hiệu quả của Vietjet.

Trước đó, chiều tối 29/11, Cục trưởng Hàng không Uông Việt Dũng cho biết các hãng hàng không Việt Nam sẽ hoàn thành thực hiện Chỉ lệnh đủ điều kiện bay khẩn cấp - EAD đối với toàn bộ tàu bay A320/A321 bị ảnh hưởng trước thời hạn hiệu lực của EAD (6h59 ngày 30/11), cơ bản bảo đảm hoạt động khai thác, phục vụ hành khách theo kế hoạch và duy trì các điều kiện về an toàn hàng không.

Ghi nhận thực tế ngày 29/11 tại sân bay Nội Bài, hoạt động bay vẫn diễn ra thông suốt, không xảy ra tình trạng ùn ứ dù các hãng hàng không đang bước vào cao điểm cập nhật phần mềm đội tàu bay theo yêu cầu quốc tế.

Trước đó, nhà sản xuất tàu bay Airbus và Cơ quan An toàn hàng không châu Âu (EASA) mới đây đã gửi điện cảnh báo khẩn (AOT), Chỉ lệnh đủ điều kiện bay khẩn cấp (EAD) tới các hãng hàng không và nhà khai thác máy bay toàn cầu về việc thay thế thiết bị hoặc cập nhật phần mềm điều khiển máy tính ELAC (điều khiển độ cao và hướng bay) trên các dòng tàu bay do Airbus sản xuất bao gồm A319, A320, A321.

Hiệu lực thực hiện trước chuyến bay đầu tiên từ thời điểm 23h59 ngày 29/11 (giờ quốc tế), tương ứng 6h59 ngày 30/11 (giờ Việt Nam). Theo ước tính sơ bộ, quy định trên yêu cầu khoảng 6.000 máy bay Airbus trên toàn cầu phải cập nhật lại phần mềm hoặc thay thế thiết bị phần cứng.

Diệu Thanh

airbus Vietjet Air Vietnam Airlines Airbus hãng bay việt vietnam airlines

  • VietJet Air

    VietJet Air

    Công ty cổ phần Hàng không VietJet là hãng hàng không tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời là một trong số ít hãng hàng không hiếm hoi trên thế giới có lãi ngay từ năm thứ 2 hoạt động. Theo tuyến bố của hãng này, năm 2017, hãng chiếm 43% thị phần bay nội địa. Tuy nhiên, VietJet cũng dính nhiều lùm xùm liên quan tới các chiến lược marketing đặc biệt là việc cho tiếp viên mặc bikini hồi mới ra mắt.

    • Thành lập: 2007
    • Sáng lập: Nguyễn Thị Phương Thảo và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VJC

    Website

  • Vietnam Airlines

    Vietnam Airlines

    Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) có quy mô đội bay và đường bay lớn nhất trong nước đồng thời là hãng hàng không tiêu chuẩn 4 sao duy nhất tại Việt Nam. Hiện hãng này khai thác hơn 300 chuyến bay mỗi ngày. Hãng cũng là cổ đông lớn nhất nắm 70% cổ phần tại Jetstar Pacific Airlines và 49% trong Cambodia Angkor Air.

    • Thành lập: 1993
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Mã cổ phiếu: HVN

    Website

  • Airbus

    Airbus

    Airbus S.A.S là một công ty chuyên sản xuất máy bay và là công ty con của tập đoàn Airbus - một công ty hàng không vũ trụ châu Âu. Airbus sản xuất khoảng một nửa số máy bay phản lực của thế giới và đưa ra thị trường máy bay chở khách fly-by-wire đầu tiên Airbus A320, máy bay chở khách lớn nhất thế giới A380.

    • Thành lập: 19170
    • Trụ sở chính: Toulouse, Pháp
    • Trực thuộc: Tập đoàn Airbus SE

