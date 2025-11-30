Cận cảnh hệ thống kho chứa nhiên liệu khổng lồ tại sân bay Long Thành

Gói thầu 4.9 - thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay - được khởi công tháng 10/2024, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2026 theo hợp đồng đã ký kết. Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo rút ngắn tiến độ của Thủ tướng, chủ đầu tư đã điều chỉnh kế hoạch, cơ bản hoàn tất phần xây dựng trước ngày 19/12 tới đây để đảm bảo đồng bộ với toàn dự án sân bay Long Thành.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews những ngày cuối tháng 11, trên công trường, nhà thầu đang huy động hàng trăm nhân sự và máy móc, thiết bị để triển khai thi công gói thầu.

Theo tiến độ điều chỉnh, hạng mục xây dựng 6 bồn chứa nhiên liệu tàu bay sẽ được hoàn thành trước ngày 5/12.

Cạnh đó, đường cất hạ cánh thứ 2 của sân bay Long Thành cũng đã thành hình sau nửa năm thi công.

Đường cất hạ cánh số 2 được khởi công vào tháng 5, do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ( ACV ) đề xuất xây dựng ngay trong giai đoạn 1 của dự án sân bay Long Thành.

Đề xuất này được đưa ra dựa trên tính toán của ACV về nhu cầu cất, hạ cánh phục vụ cho nhà ga T1 với công suất 25 triệu lượt khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Việc có 2 đường băng để dự phòng trong tình huống một đường băng gặp trục trặc là cần thiết với một sân bay công suất lớn.

Với thời gian thi công đường băng thứ 2 rút ngắn 6 tháng so với hợp đồng, chủ đầu tư đã chỉ đạo liên danh nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị để tăng tốc thi công.

Trong quá trình xây dựng đường băng thứ 2, các nhà thầu cần đào đắp hơn 2,7 triệu m3 đất và sử dụng khoảng 500.000 m3 vật liệu (cát, đá).

Hiện nay, để đẩy nhanh tiến độ cũng như chủ động hơn trong quá trình thi công, nhà thầu đã tập kết về công trường hơn 100.000 m3 vật liệu, huy động số lượng lớn nhân lực, máy móc, thi công "3 ca, 4 kíp".

Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia với quy mô vốn khoảng 5 tỷ USD cho giai đoạn 1. Đây sẽ là sân bay lớn nhất Việt Nam với diện tích 5.364 ha và công suất phục vụ lên đến 100 triệu lượt hành khách mỗi năm khi hoàn thành cả 3 giai đoạn trong thập kỷ tới.

Công ty Quản lý bay miền Nam đang phối hợp với các nhà thầu nước ngoài để lắp đặt hệ thống thiết bị chuyên ngành quản lý bay, bảo đảm sẵn sàng cho chuyến bay kỹ thuật dự kiến ngày 15/12.

Hạng mục nhà ga sân bay Long Thành đang được gấp rút lắp ống lồng, thang máy, thang cuốn, hệ thống điện và kỹ thuật cuối cùng, chuẩn bị cho chuyến bay đầu tiên dự kiến vào ngày 19/12.

