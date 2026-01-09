Highlands Coffee, Novaland bị 'réo' tên trong vụ đồ hộp Hạ Long

Sau thông tin hơn 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh được tuồn vào kho của CTCP Đồ hộp Hạ Long, loạt doanh nghiệp bất ngờ bị "réo" tên khi là khách hàng lớn hoặc cổ đông tại đây.

Các sản phẩm của CTCP Đồ hộp Hạ Long được bày bán tại nhiều hệ thống bán lẻ khắp toàn quốc. Ảnh: Halong Canfoco.

Sau khi vụ việc hơn 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh tuồn vào kho của CTCP Đồ hộp Hạ Long - Halong Canfoco (HNX: CAN), có trụ sở tại 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng, bị phanh phui, hàng loạt doanh nghiệp có liên quan công ty này đã bị người tiêu dùng "réo" tên, yêu cầu thông tin đính chính.

Với vai trò là nhà sản đồ hộp nổi tiếng tại thị trường Việt Nam, Công ty Đồ hộp Hạ Long hiện là đối tác của nhiều doanh nghiệp F&B cũng như các chuỗi siêu thị, bán lẻ lớn trên cả nước.

Nhiều doanh nghiệp lớn là đối tác, cổ đông

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2025 của Công ty Đồ hộp Hạ Long, doanh nghiệp có hơn 46 tỷ đồng phải thu ngắn hạn từ khách hàng vào thời điểm 30/6/2025.

Đáng chú ý, trong đó, khoản phải thu ngắn hạn từ CTCP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp WinCommerce (chủ sở hữu chuỗi WinMart, WinMart+) là gần 7,1 tỷ đồng ; thu từ Chi nhánh CTCP Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên (chủ chuỗi Highlands Coffee) cũng là hơn 3 tỷ đồng .

Trong các năm trước đó, báo cáo tài chính của Đồ hộp Hạ Long đều cho biết công ty có các giao dịch phải thu từ các khách hàng WinCommerce và chủ chuỗi Highlands Coffee.

Sau khi thông tin vụ việc tại CTCP Đồ hộp Hạ Long được công bố, nhiều người dùng mạng xã hội kêu gọi các khách hàng doanh nghiệp này lên tiếng.

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2025 của CTCP Đồ hộp Hạ Long ghi nhận Highlands Coffee và WinCommerce là các khách hàng lớn.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện WinCommerce cho biết ngay khi nhận thông tin phản ánh, hệ thống bán lẻ này đã chủ động tạm ngừng kinh doanh và tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm của nhà cung cấp Halong Canfoco trên toàn hệ thống từ 8/1. Đồng thời, doanh nghiệp cho biết đã yêu cầu CTCP Đồ hộp Hạ Long làm rõ và giải trình cụ thể về sự việc.

"WinCommerce cam kết đặt sức khỏe, quyền lợi và sự yên tâm của khách hàng lên hàng đầu", đại diện doanh nghiệp này khẳng định và cho biết thêm với tất cả nhà cung cấp, công ty luôn đặt ra các yêu cầu nghiêm ngặt nhằm kiểm soát chặt chẽ hàng hóa được đưa vào hệ thống, đồng thời cung cấp các hồ sơ pháp lý, công bố chất lượng và các hồ sơ kiểm nghiệm liên quan để thẩm định trước khi nhập hàng tại bất kỳ thời điểm nào khi được yêu cầu.

"Trong trường hợp nhà cung cấp vi phạm hợp đồng, WinCommerce sẽ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nhằm đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng", đại diện chuỗi bán lẻ nhấn mạnh.

Ngoài việc là đối tác làm ăn với loạt doanh nghiệp kể trên, báo cáo tài chính của Đồ hộp Hạ Long cũng cho biết Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Seaprodex (UPCoM: SEA) hiện là cổ đông lớn nắm giữ 27,75% vốn công ty. Đáng chú ý, Seaprodex vừa qua đã ghi nhận sự xuất hiện của hai cổ đông lớn là các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Novaland.

Cụ thể, CTCP Địa ốc Ngân Hiệp đã mua hơn 30 triệu cổ phiếu SEA trong ngày 23/12/2025, và trở thành cổ đông lớn sở hữu 24,03% vốn Seaprodex. Còn CTCP Đầu tư Redwood hiện cũng nắm 8,44% vốn của SEA sau khi hoàn tất giao dịch mua vào hơn 10,5 triệu cổ phiếu.

Thời điểm công bố thông tin, Novaland cho biết việc Địa ốc Ngân Hiệp mua cổ phiếu SEA là khoản đầu tư mang tính dài hạn, nhằm đa dạng hóa hệ sinh thái kinh doanh bên cạnh lĩnh vực cốt lõi là bất động sản. Trong khi đó, CTCP Đầu tư Redwood có tên ban đầu là Công ty TNHH Du lịch sinh thái Nova Cồn Ấu, được Novaland thành lập vào cuối năm 2012.

Đồ hộp Hạ Long nói gì?

Trước đó, trong công văn giải trình gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Đồ hộp Hạ Long khẳng định toàn bộ 9 đối tượng bị bắt giữ, khởi tố đều là các cá nhân bên ngoài, không có bất kỳ ai là người lao động, cán bộ quản lý hay nhân viên của công ty.

"Công ty là bên có liên quan trong vụ việc với tư cách là đơn vị tiếp nhận nguyên liệu trên cơ sở hồ sơ, chứng từ được bên bán cung cấp đầy đủ, hợp lệ và do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định. Nội dung này đã được các cơ quan chức năng ghi nhận trong quá trình điều tra, xác minh", công ty này nhấn mạnh.

Halong Canfoco đã có công văn giải trình liên quan đến việc phản ánh về nguồn nguyên liệu đầu vào của công ty phát sóng trên VTV ngày 7/1. Ảnh: CAN.

Ngay sau khi phát hiện sự việc vào tháng 9/2025, công ty cho biết đã chủ động báo cáo và phối hợp với các cơ quan chức năng trong suốt quá trình điều tra, đồng thời thực hiện quyết định cách ly và tiêu hủy toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Công ty cũng rà soát lại toàn bộ quy trình kiểm soát nguyên liệu đầu vào và lựa chọn nhà cung cấp nhằm tăng cường biện pháp phòng ngừa rủi ro trong chuỗi cung ứng. Doanh nghiệp xác định đây là sự cố nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng, có ảnh hưởng nhất định đến uy tín và hoạt động sản xuất - kinh doanh trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, đơn vị này khẳng định toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường.

"Các sản phẩm của công ty đang lưu thông trên thị trường đều đáp ứng đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, được kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình nội bộ", doanh nghiệp khẳng định.

Theo Công ty Đồ hộp Hạ Long, các nhà máy hiện vẫn duy trì đầy đủ các chứng nhận quản lý an toàn thực phẩm như ISO 22000, FSSC 22000 và chịu sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của các cơ quan chức năng.

Đến thời điểm hiện tại, hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty vẫn diễn ra ổn định, liên tục và tuân thủ đúng quy định pháp luật, không phát sinh gián đoạn trọng yếu.