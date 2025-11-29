6.000 máy bay Airbus toàn cầu bị lỗi phần mềm, hãng bay Việt nói gì?

Các hãng bay Việt Nam có 81/169 tàu bay A320, A321 bị ảnh hưởng bởi sự cố phần mềm của Airbus. Do vậy, trong những ngày tới, một số chuyến bay của các hãng có thể bị ảnh hưởng.

Đội bay của Vietjet và Vietnam Airlines hiện khai thác nhiều dòng máy bay của Airbus. Ảnh: VJC.

Nhà sản xuất tàu bay Airbus và Cơ quan An toàn hàng không châu Âu (EASA) mới đây đã gửi điện cảnh báo khẩn (AOT), Chỉ lệnh đủ điều kiện bay khẩn cấp (EAD) tới các hãng hàng không và nhà khai thác máy bay toàn cầu về việc thay thế thiết bị hoặc cập nhật phần mềm điều khiển máy tính ELAC (điều khiển độ cao và hướng bay) trên các dòng tàu bay do Airbus sản xuất bao gồm A319, A320, A321

Hiệu lực thực hiện trước chuyến bay đầu tiên từ thời điểm 23h59 UTC ngày 29/11 (giờ quốc tế), tương ứng 6h59 ngày 30/11 giờ Việt Nam.

Theo ước tính sơ bộ, quy định trên yêu cầu khoảng 6.000 máy bay Airbus trên toàn cầu phải cập nhật lại phần mềm hoặc thay thế thiết bị phần cứng.

Ngay sau thông báo này, Cục Hàng không Việt Nam và các hãng bay Việt Nam đã tổ chức cuộc họp khẩn trong đêm đánh giá tác động và tìm phương án giải quyết đảm bảo quyền lợi của hành khách.

Qua báo cáo nhanh của các hãng hàng không Việt Nam tại thời điểm 5h30 sáng ngày 29/11, có 81/169 tàu bay A320, A321 bị ảnh hưởng.

Đại diện Vietjet cho biết đang thực hiện gấp rút yêu cầu từ nhà sản xuất và cơ quan an toàn hàng không. Hiện tại, các hoạt động bay tại hãng diễn ra bình thường. Trong lúc hạ cánh chờ bay chuyến tiếp theo, các máy bay sẽ được cập nhật phần mềm để tránh bị ảnh hưởng.

Hãng bay cho biết thời gian cập nhật dự kiến mất khoảng hơn 1 giờ. Hiện tại, thời gian Airbus yêu cầu các bên cập nhật phần mềm vẫn còn, nên hoạt động bay của hãng diễn ra ổn định, không phải hủy chuyến, lùi giờ bay.

Đại diện Vietnam Airlines cũng cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, hãng đã khẩn trương kiểm tra và triển khai kế hoạch cập nhật tại các cơ sở kỹ thuật ở Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất.

Hãng hiện có đầy đủ công cụ, hướng dẫn và phần mềm cập nhật do Airbus cung cấp; công tác đã được tiến hành ngay từ đêm qua, rạng sáng 29/11. Thời gian thực hiện dự kiến trung bình khoảng 1 giờ cho mỗi tàu bay.

Vietnam Airlines khẳng định sẽ hoàn thành toàn bộ việc cập nhật trước thời hạn nêu trên và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu an toàn của Cục Hàng không, Airbus và EASA. Hoạt động khai thác của Vietnam Airlines Group trong ngày 29/11 và từ ngày 30/11 diễn ra bình thường và không bị ảnh hưởng.

"Với nguyên tắc an toàn là ưu tiên số một, Vietnam Airlines cam kết thực hiện đầy đủ và kịp thời mọi yêu cầu kỹ thuật nhằm bảo đảm hoạt động khai thác ổn định, an toàn tuyệt đối cho hành khách và chuyến bay", đại diện Vietnam Airlines nói thêm.

Trong khi đó, đại diện Bamboo Airways cho biết đội tàu bay của hãng không nằm trong phạm vi ảnh hưởng nói trên, nên các chuyến bay của Bamboo Airways vẫn được vận hành bình thường theo kế hoạch.

"Chúng tôi đang theo sát các cập nhật từ Cục Hàng không Việt Nam và sẽ thông tin kịp thời tới khách hàng khi có yêu cầu mới", đại diện Bamboo Airways nói thêm.

Tương tự, đại diện Vietravel Airlines cũng cho biết các ban chuyên môn xác nhận cấu hình của toàn bộ tàu bay A320 và A321 mà hãng đang khai thác không nằm trong diện bị ảnh hưởng bởi các khuyến cáo an toàn từ Airbus và EASA. Hoạt động khai thác của hãng không bị ảnh hưởng trong thời gian tới, nhưng hãng vẫn sẽ chủ động theo dõi các khuyến cáo của nhà sản xuất Airbus và Cục hàng không Việt Nam để thông tin kịp thời tới khách hàng.

Trước đó, trong cuộc họp khẩn với các hãng hàng không Việt Nam, Cục trưởng Uông Việt Dũng nhận định đây là tình huống bất khả kháng đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các hãng đã khẩn trương triển khai phương án đảm bảo an toàn, hoạt động khai thác.

Theo ông Dũng, trên nguyên tắc đảm bảo tuyệt đối an toàn, ngay từ thời điểm này đề nghị các hãng rà soát, sẵn sàng vật tư, phụ tùng, phần mềm nhân lực để triển khai ngay, đặt mục tiêu hoàn thành sớm nhất các yêu cầu của EASA và nhà sản xuất tàu bay Airbus.

Đồng thời Cục trưởng Cục Hàng không cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát kế hoạch khai thác, đặc biệt trong các ngày 30/11 và 1/12 để điều chỉnh phù hợp, hạn chế hủy chuyến làm ảnh hưởng đến hành khách.

Cơ quan quản lý hàng không yêu cầu các hãng cần thông báo kịp thời cho hành khách về việc thay đổi lịch bay trên tất cả các kênh thông tin, chăm sóc khách hàng; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách trong việc thay đổi hành trình do việc hủy chuyến, thay đổi giờ bay (không thu phí đổi chuyến, hoàn vé, bố trí chuyến bay gần nhất).