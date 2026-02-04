Visa của ông Trump bị kiện

Đơn kiện cho rằng chương trình “thẻ vàng” visa của ông Trump ưu tiên tiền bạc hơn năng lực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp tại Nhà Trắng ở Washington, Mỹ, ngày 8/12/2025. Ảnh: Reuters.

Theo New York Times, liên minh gồm người nhập cư, một số tổ chức công đoàn và giới học thuật đã đệ đơn kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng chương trình cấp visa “thẻ vàng” trị giá 1 triệu USD của chính phủ Mỹ đặt yếu tố tài chính lên trên năng lực và đóng góp thực chất.

Đơn kiện được nộp ngày 3/2 tại tòa án liên bang ở Washington. Nguyên đơn yêu cầu thẩm phán tuyên chương trình cấp visa “thẻ vàng” là trái pháp luật và ngăn chặn việc triển khai. Tổng thống Trump cùng nhiều quan chức cấp cao, trong đó có Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem, xuất hiện trong danh sách các bị đơn.

Theo đơn kiện, chương trình “thẻ vàng” là dạng visa cấp tốc, yêu cầu người nộp đơn phải chi trả khoảng 1 triệu USD . Chương trình được công bố trong tháng 12/2025.

Nguyên đơn cho rằng chương trình này làm thay đổi căn bản cách chính phủ Mỹ phân bổ số lượng visa vốn có hạn, chương trình cũng ưu tiên “sự giàu có thay vì trí tuệ hay năng lực”.

Đơn kiện đánh giá chương trình né tránh quy trình lập pháp của Quốc hội, trong khi quyền tạo ra nguồn thu cho ngân sách vốn thuộc thẩm quyền độc quyền của Quốc hội. Vì vậy, chương trình có dấu hiệu vượt qua vai trò của Quốc hội Mỹ.

“Thay vì dành những visa đó cho những cá nhân xuất sắc nhất thế giới, chương trình “thẻ vàng” đã biến hoạt động cấp visa thành dịch vụ tạo doanh thu, bán visa cho người trả giá cao”, đơn kiện nêu rõ.

Nhà Trắng hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận về vụ việc. Chương trình “thẻ vàng” được Tổng thống Trump khởi xướng nhằm tạo điều kiện cho những người nhập cư “chứng minh được khả năng và mong muốn thúc đẩy lợi ích của Mỹ thông qua việc tự nguyện đóng góp tài chính”.

Theo thông tin trên website chính thức, người được cấp visa “thẻ vàng” sẽ nhận visa diện EB-1 hoặc EB-2. Trong nhiều thập kỷ, visa EB-1 còn được gọi là “visa Einstein”, theo luật, visa EB-1 vốn chỉ dành cho những người có “năng lực đặc biệt xuất chúng”. Visa EB-2 dành cho những cá nhân có “năng lực vượt trội”. Cả hai loại visa này đều có hạn ngạch cố định hàng năm.

“Nếu nhìn vào luật, có thể thấy Quốc hội đã đưa ra quyết định rất rõ ràng về cách cấu trúc và phân bổ các loại visa. Không có hạng mục nào nói: Hãy đưa 1 triệu USD ”, bà Sarah Wilson, luật sư đối tác của hãng luật Colombo & Hurd và là một trong các luật sư tham gia khởi kiện, phân tích.

Đơn kiện cũng đề cập rằng Quốc hội Mỹ vốn đã có visa EB-5 để thu hút đầu tư vào Mỹ. Visa EB-5 cũng yêu cầu người nộp đơn đầu tư khoảng 1 triệu USD vào một doanh nghiệp mới trong ít nhất hai năm, đồng thời phải đáp ứng nhiều điều kiện nghiêm ngặt khác, bao gồm yêu cầu cụ thể về địa điểm đầu tư.

Chương trình “thẻ vàng” là một trong hàng loạt thay đổi lớn đối với hệ thống nhập cư hợp pháp mà chính quyền của ông Trump triển khai trong thời gian gần đây.

Trong tháng 1, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tuyên bố tạm dừng cấp visa cho công dân đến từ 75 quốc gia. Một đơn kiện đã được nộp tại New York nhằm phản đối quyết định này.

Hiện chưa rõ đã có bao nhiêu người đã đăng ký tham gia chương trình visa “thẻ vàng”. Tháng 12/2025, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick từng chia sẻ với Reuters rằng khoảng 10.000 người đã đăng ký nhận visa “thẻ vàng”. Chính phủ Mỹ kỳ vọng bán được hàng nghìn thẻ, thu về “hàng tỷ USD”. Ông Trump cũng từng tiết lộ tổng giá trị “thẻ vàng” bán ra đã vượt ngưỡng 1 tỷ USD .