Phép thử với tân lãnh đạo Hải quân Mỹ Hung Cao

Ông Hung Cao lên nắm quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ trong bối cảnh lực lượng này đang phải đối mặt chiến sự Iran và cạnh tranh từ Trung Quốc, khủng hoảng đóng tàu kéo dài.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hung Cao. Ảnh: NYP.

Việc ông Hung Cao được bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ ngày 23/4 đánh dấu một bước ngoặt nhân sự quan trọng tại Lầu Năm Góc.

Với hơn 30 năm phục vụ trong quân ngũ và nền tảng kỹ thuật chuyên sâu, ông Cao được đánh giá cao về khả năng thúc đẩy chương trình đóng tàu và ổn định nội bộ quân chủng sau giai đoạn biến động, theo Politico.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Hung Cao nổi tiếng là một nhân vật mang màu sắc đảng phái rõ rệt, luôn đồng hành với những chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hành trang chính trị phong phú

Ông Hung Cao tốt nghiệp Cử nhân kỹ thuật đại dương tại Học viện Hải quân Mỹ - một trong những học viện quân sự danh giá nhất nước Mỹ - trước khi tiếp tục lấy bằng Thạc sĩ vật lý ứng dụng tại trường Naval Postgraduate.

Ngoài ra, ông từng tham gia các chương trình học thuật cấp cao tại Harvard Kennedy School và chương trình Seminar XXI của MIT, cho thấy nền tảng đào tạo kết hợp giữa quân sự và hoạch định chính sách.

Thứ trưởng Hải quân Hung Cao sẽ đảm nhiệm chức vụ Quyền Bộ trưởng Hải Quân. Ảnh: The Virginian-Pilot.

Gia nhập Hải quân Mỹ từ năm 1989, Cao có hơn ba thập niên phục vụ, thăng hàm đến cấp đại tá (Captain) trước khi nghỉ hưu năm 2021. Ông là sĩ quan đặc nhiệm với chuyên môn về xử lý bom mìn (EOD), lặn sâu và tác chiến đặc biệt, từng tham gia nhiều chiến dịch tại Iraq, Afghanistan và Somalia.

Trong sự nghiệp quân sự, ông Cao được đánh giá là một sĩ quan có kinh nghiệm thực địa đa dạng, từng tham gia các nhiệm vụ tìm kiếm - cứu nạn quy mô lớn, trong đó có chiến dịch trục vớt thi thể con trai cựu Tổng thống John F. Kennedy sau vụ tai nạn năm 1999.

Sau khi rời quân ngũ, ông chuyển sang lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và sau đó bước vào chính trường với tư cách ứng viên đảng Cộng hòa tại bang Virginia. Vị thứ trưởng Bộ Hải Quân này từng tranh cử Hạ viện năm 2022 và Thượng viện năm 2024 nhưng không thành công, trước khi được đề cử và phê chuẩn giữ chức Thứ trưởng Hải quân Mỹ năm 2025.

Dù mang theo không ít hành trang chính trị và dấu ấn của các cuộc chiến, ông vẫn được nhiều quan chức quân sự đánh giá là người thẳng thắn, quyết đoán và nhận được sự hậu thuẫn từ Nhà Trắng.

Bước ngoặt đáng chú ý

Sự thăng tiến của ông cũng đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, khi quyết định loại bỏ ông John Phelan - dù người này có mối quan hệ lâu năm với ông Trump - được cho là đã nhận được sự đồng thuận từ chính ông chủ Nhà Trắng.

Theo một quan chức cấp cao trong chính quyền, ông Trump đặc biệt quan tâm đến chương trình đóng tàu, lĩnh vực mà ông cho rằng chưa đạt tiến độ mong muốn. “Sau cuộc họp với ông Hegseth vào tối 20/4, họ đã đi đến kết luận rằng đã đến lúc ông Phelan phải rời vị trí”, nguồn tin cho biết.

Dù vậy, trên mạng xã hội, ông Trump vẫn mô tả sự ra đi này là quyết định cá nhân của Phelan, gọi ông là “người bạn lâu năm” và ca ngợi đã “làm việc xuất sắc” trong hơn một năm lãnh đạo Hải quân.

So với Phelan - một cựu ngân hàng đầu tư và nhà tài trợ của ông Trump - Hung Cao được cho là gần gũi hơn với các quan điểm văn hóa - xã hội của Bộ trưởng Hegseth.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hung Cao trong lễ nhậm chức Thứ trưởng Hải quân tháng 10/2025. Ảnh: Facebook/Hung Cao.

Theo một nguồn tin, ông đã có kế hoạch trình bày định hướng công việc tại Nhà Trắng ngay trong ngày được bổ nhiệm.

“Ông ấy có kinh nghiệm thực tế, từng là sĩ quan hải quân và có sự ủng hộ chính trị từ cả chính quyền lẫn nội bộ quân chủng. Về lý thuyết, ông hoàn toàn có thể điều hành hiệu quả và thúc đẩy công việc”, một đại diện ngành công nghiệp nhận định, đồng thời nhấn mạnh Cao đặc biệt “sắc bén” trong các chi tiết về chương trình đóng tàu - điều hiếm thấy ở các quan chức chính trị cấp cao.

Trong tuyên bố qua email, Cao cho biết ông “biết ơn” khi được giao đảm nhiệm vai trò quyền Bộ trưởng, đồng thời khẳng định các ưu tiên trước mắt là chăm lo cho binh sĩ, thúc đẩy chương trình đóng tàu và bảo đảm an ninh quốc gia.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell đánh giá Cao là hiện thân của “ý chí kiên cường và tầm nhìn ‘Nước Mỹ trên hết’ cần thiết để duy trì ưu thế hàng hải của Mỹ”.

Thử thách trên cương vị mới

Việc người tiền nhiệm John Phelan bất ngờ rời nhiệm sở diễn ra đúng thời điểm nhạy cảm, khi Hải quân Mỹ đang phải cùng lúc đối mặt với nhiều chiến dịch phong tỏa trên toàn cầu, cuộc chiến tại Iran và mối đe dọa ngày càng gia tăng từ hải quân Trung Quốc.

Một số nghị sĩ Dân chủ đã nhanh chóng chỉ trích việc bổ nhiệm này, cho rằng thay đổi lãnh đạo vào thời điểm chiến sự với Iran đang leo thang là quyết định thiếu thận trọng. Thượng nghị sĩ Andy Kim nhấn mạnh các binh sĩ đang đối mặt nguy hiểm “xứng đáng nhận được sự lãnh đạo tốt hơn”.

Sự thay đổi nhân sự diễn ra trong bối cảnh Hải quân Mỹ đang triển khai nhiều nhiệm vụ tại Trung Đông và Nam Mỹ. Tàu sân bay USS Gerald R. Ford vừa lập kỷ lục hiện đại về thời gian triển khai liên tục trên biển, kéo dài gần 10 tháng.

Một máy bay F/A-18E Super Hornet, thuộc Phi đội Chiến đấu Cơ 87, cất cánh từ sàn đáp của tàu USS Gerald R. Ford để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ Chiến dịch Cơn Thịnh nộ dữ dội tại Iran. Ảnh: Reuters.

Quốc hội Mỹ cũng cảnh báo về làn sóng tàu chiến cần bảo trì khi trở về từ các chiến dịch, có thể gây quá tải cho các xưởng đóng tàu trong nước.

Hiện chưa rõ Hung Cao sẽ giữ vai trò này trong bao lâu, khi chưa có dấu hiệu ông Trump sẽ sớm đề cử chính thức vị trí Bộ trưởng Hải quân. Trước đó, ông Cao được Thượng viện phê chuẩn làm Thứ trưởng Hải quân với tỷ lệ sít sao, vấp phải sự phản đối của toàn bộ nghị sĩ Dân chủ và một nghị sĩ Cộng hòa.

Dù ai sẽ là người chính thức nắm quyền, tốc độ mở rộng hạm đội lên 350 tàu - mục tiêu chiến lược của Mỹ - vẫn sẽ là vấn đề trọng tâm. Thượng nghị sĩ Jim Banks cảnh báo lợi thế đóng tàu của Trung Quốc “đang gia tăng từng ngày”, và kêu gọi lãnh đạo Hải quân mới phải khẩn trương hành động.

Ở chiều ngược lại, một số nghị sĩ Cộng hòa như Hạ nghị sĩ Rob Wittman bày tỏ sự tin tưởng hoàn toàn vào Cao, nhấn mạnh ông có cái nhìn toàn diện về các vấn đề tại Lầu Năm Góc và đủ năng lực để đối mặt với những thách thức phía trước.