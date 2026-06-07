Nam sinh Mỹ mất tích bí ẩn ở Nhật đã tử vong

Chàng trai 20 tuổi mất liên lạc sau khi tách khỏi gia đình để tham quan Kyoto một mình. Thi thể nạn nhân được tìm thấy tại vùng núi gần cố đô Nhật Bản.

Nam sinh James “Weston” Higginbotham. Ảnh: Nancy Higginbotham.

Ngày 6/6, một nhóm tình nguyện viên tìm kiếm cứu nạn phát hiện thi thể của một nam sinh tại khu vực miền núi bên ngoài Kyoto (Nhật Bản). Sau đó, gia đình xác nhận nạn nhân là James “Weston” Higginbotham, sinh viên của Đại học Auburn. Cảnh sát địa phương cho biết nguyên nhân tử vong đang được điều tra, theo CNN.

Trong thông báo, gia đình viết: “Chúng tôi vô cùng đau đớn khi phải thông báo rằng Weston đã được tìm thấy trong tình trạng đã qua đời tại một vùng núi gần Kyoto. Nỗi mất mát này không thể diễn tả bằng lời”.

Weston mất tích từ ngày 29/5 sau khi tách khỏi cha mẹ và em trai để tự mình khám phá Kyoto. Theo gia đình, trước đó giữa anh và mẹ đã xảy ra tranh luận liên quan đến việc sử dụng ChatGPT trong chuyến đi, cũng như vấn đề môi trường và tài nguyên phục vụ công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Dữ liệu từ ứng dụng định vị Life360 cho thấy Weston đã lên tàu và ghé một số địa điểm trong thành phố. Tuy nhiên, sau khi gia đình nhắn tin hỏi vị trí, tín hiệu định vị của anh bất ngờ bị tắt - điều được mô tả là không phù hợp với thói quen thường ngày.

Nancy Higginbotham và Keith Higginbotham, cha mẹ của James " Weston " Higginbotham. Ảnh: Reuters.

Hình ảnh camera giám sát ghi nhận lần cuối Weston xuất hiện khi đi bộ một mình tại khu vực Yamashina của Kyoto, trên tuyến đường dẫn vào một lối mòn đi bộ trong rừng gần đó. Dựa trên dữ liệu này cùng niềm đam mê leo núi của nạn nhân, cảnh sát Nhật Bản đã mở rộng phạm vi tìm kiếm từ ngày 2/6.

Tuy nhiên, công tác cứu hộ bị cản trở nghiêm trọng do một cơn bão mang theo gió mạnh và mưa lớn quét qua khu vực trong đêm. Giới chức lo ngại nếu Weston đang ở trong khu vực núi vào thời điểm đó, điều kiện thời tiết có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng đến tính mạng.

Sau đó, lực lượng cảnh sát Nhật Bản tiến hành chiến dịch tìm kiếm kéo dài 72 giờ tại khu rừng rậm nơi Weston được nhìn thấy lần cuối, với sự tham gia của hơn 100 cảnh sát, chó nghiệp vụ và trực thăng. Chiến dịch chính thức kết thúc vào ngày 5/6.

Không từ bỏ hy vọng, gia đình tiếp tục tổ chức tìm kiếm riêng vào ngày 6/6 với sự hỗ trợ của người dân địa phương và một đội cứu hộ tư nhân, tập trung vào những khu vực chưa được lực lượng chức năng kiểm tra. Chính trong quá trình này, thi thể của Weston đã được phát hiện.

Sau khi thông tin được xác nhận, gia đình gửi lời cảm ơn tới những người đã hỗ trợ và chia sẻ trong suốt quá trình tìm kiếm. “Sự quan tâm và lòng tốt của mọi người đã giúp chúng tôi vượt qua những ngày đen tối nhất. Chúng tôi sẽ luôn biết ơn”, gia đình chia sẻ.

Thông tin về vụ việc nhanh chóng gây chấn động cộng đồng tại Mỹ. Hiệu trưởng Đại học Auburn, ông Christopher Roberts, cho biết nhà trường đã mất đi “một thành viên quý giá của đại gia đình Auburn”.

Tại bang Alabama, nơi Weston sinh sống, cộng đồng địa phương bày tỏ sự bàng hoàng và tiếc thương. Thị trưởng Hoover Nick Derzis cho biết người dân đã cùng cầu nguyện cho sự trở về an toàn của nam sinh trong nhiều ngày qua.

Theo mẹ của Weston, bà Nancy Higginbotham, anh là người yêu thiên nhiên, thường xuyên đi bộ đường dài và đam mê khám phá thế giới. Weston theo học ngành kỹ thuật phát triển bền vững và từng chuyển sang chế độ ăn thuần chay vì quan tâm đến môi trường.

Bà cho biết con trai luôn mang theo sách về thiên nhiên trong các chuyến đi và có ước mơ được khám phá nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới. “Con chỉ muốn đi, học hỏi và hòa mình vào thiên nhiên”, bà nói.

Hiện giới chức Nhật Bản tiếp tục điều tra nguyên nhân tử vong của nam sinh, trong khi gia đình Higginbotham chuẩn bị đưa thi thể con trai về nước.