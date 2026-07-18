Tổng thống Trump: Iran phóng 111 tên lửa vào tàu sân bay Mỹ

Tổng thống Trump cho biết Iran đã phóng 111 quả tên lửa nhằm vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln cách đây vài tuần, đồng thời khẳng định toàn bộ số tên lửa này đều đã bị đánh chặn.

Theo Times of India, phát biểu tại Hội nghị Quốc phòng và Đổi mới Pennsylvania hôm thứ Tư, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: "Người bạn đáng yêu của chúng ta đã bắn 111 tên lửa nhắm vào tàu sân bay tuyệt đẹp Abraham Lincoln. Toàn bộ 111 tên lửa này đều bị đánh chặn và rơi xuống biển”.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang hiện diện tại Trung Đông. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Trong khi đó, ngày 17/7, hãng thông tấn IRNA đưa tin hải quân Iran đã phóng tên lửa hành trình chống hạm từ bờ biển nhằm vào một "tàu thù địch" của Mỹ ở khu vực phía bắc Ấn Độ Dương. Tehran khẳng định đây là hành động trả đũa cho việc chiến hạm Dena bị tàu ngầm Mỹ bắn chìm trước đó.

IRNA không cung cấp chi tiết về thời điểm cụ thể hay phân loại của chiếc tàu bị nhắm mục tiêu. Tuy nhiên, cơ quan truyền thông này tuyên bố vụ khai hỏa đã gây "hoảng loạn" cho thủy thủ đoàn Mỹ, buộc phương tiện trên phải rút ra khỏi tầm hỏa lực của lực lượng Iran.

Trước đó, tàu ngầm tấn công nhanh USS Charlotte (lớp Los Angeles) của Mỹ đã phóng ngư lôi đánh chìm chiến hạm Dena tại vùng biển phía nam Sri Lanka vào hôm 4/3, khiến ít nhất 87 thủy thủ thiệt mạng.

Theo Times of India, tàu sân bay và chiến hạm hiện đại thường xuyên phải đối diện với nhiều rủi ro. Lịch sử cho thấy, sức ép từ một lực lượng hải quân mạnh có thể tác động sâu sắc đến thế trận một quốc gia.

Để đảm bảo an toàn và tính hiệu quả, các tàu chiến được thiết kế với hệ thống vũ khí linh hoạt. Tàu được trang bị tên lửa, ngư lôi và pháo hạm, đồng thời thiết lập các lá chắn phòng không để ngăn chặn máy bay và tên lửa nhắm tới.

Đầu tuần, phía Iran cũng tuyên bố bắn nhiều tên lửa nhằm vào tàu chiến Mỹ.

Hạ tầng dân sự Iran hứng đòn không kích của Mỹ Mỹ vừa tiến hành đêm không kích thứ bảy liên tiếp nhằm vào Iran. Phía Iran cáo buộc Washington đã tấn công hàng loạt cơ sở hạ tầng dân sự trọng yếu, bao gồm nhà ga đường sắt, hệ thống cầu, công trình cấp nước, lưới điện và kho lương thực.